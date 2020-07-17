 قرصنة وثائق متعلقة بلقاح بيونتيك وفايزر خلال هجوم إلكتروني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.12.2020

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قرصنة وثائق متعلقة بلقاح بيونتيك وفايزر خلال هجوم إلكتروني

قالت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كوفيد-19 "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.

وكالة الأدوية الأوروبية في العاصمة الهولندية أمستردام

قالت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح كورونا تعرضت للقرصنة.

تعرضت وثائق تتعلق بلقاح بيونتيك وفايزر المضاد لوباء كوفيد-19 للقرصنة خلال الهجوم الإلكتروني على وكالة الأدوية الأوروبية، حسب ما أعلنت فايزر الأربعاء (التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2020). وقالت الشركة في بيان "من المهم الإشارة إلى أنه لم يتم اختراق نظام بيونتيك ولا نظام فايزر" في الحادث، "ولم نرصد قرصنة بيانات شخصية".

مختارات

أطلقت المملكة المتحدة حملة التلقيح ضد كوفيد-19، لتكون أول بلد غربي يخطو هذه "الخطوة الهائلة"،التي اعتبرها بعض الخبراء "سريعة". امرأة تسعينية كانت أول من يتلقى اللقاح أمام الكاميرات.

لقاحات عدة أعلنت عنها شركات دولية فبشرت بانفراجة في أزمة كورونا. وبعد ترخيص بريطانيا تنتظر شركتا فايزر وموديرنا ترخيص هيئة الدواء الأمريكية للسماح بتداول اللقاحين، في وقت يثير لقاح "أسترازينيكا" جدلا حول نتائج تجاربه.

وتابعت "نحن بانتظار مزيد من المعلومات من التحقيق الذي تجريه وكالة الأدوية الأوروبية للتصرف بالطريقة المناسبة بما يتوافق مع القانون الأوروبي". وأضافت الشركة "نظرا إلى اعتبارات الصحة العامة البالغة الدقة وأهمية الشفافية، نواصل توفير عناصر واضحة حول كافة أوجه تطوير اللقاح والمسار التنظيمي".

والأربعاء أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية التي تدرس حاليا السماح باستخدام لقاحات عدة ضد كوفيد-19، أنها تعرّضت لهجوم إلكتروني، من دون أن تعطي أي تفاصيل حول توقيت الهجوم أو الجهة التي نفّذته.

 وكانت وكالة الأدوية الأوروبية أكدت أنها ستعلن قرارها بشأن موافقة مشروطة للقاح بيونتيك وفايز في اجتماع يعقد في موعد أقصاه 29 ديسمبر/ كانون الأول، علما أن اللقاح نال مصادقة في المملكة المتحدة والبحرين وكندا.

ويأتي الهجوم الإلكتروني بعد سلسلة تحذيرات في الأشهر الأخيرة من عمليات قرصنة إلكترونية على صلة بالجائحة قد تستهدف مختبرات وشركات أدوية غربية.

ع.ش/ هـ.د (أ ف ب، رويترز)

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