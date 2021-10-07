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قرصنة الإنترنت

على الرغم من أن الإنترنت أتاحت للبشرية كما هائلا من المعارف والمعلومات، إلا أنها أتت بمشاكل مثل سرقة المعلومات والجرائم والاختراقات على الشبكة العنكبوتية، ما يضع الأشخاص والشركات والمؤسسات أمام تحدي الحماية من ذلك.

رغم كل الخسائر التي يتسبب بها قراصنة الإنترنت، إلا أنه لا توجد بعد قوانين فعالة للحد منها، إذ تشكل جرائم الإنترنت، التي يزداد تنوعها يوما بعد آخر، تحدياً للمشرعين في مختلف دول العالم.

27.11.2019, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate: Mohammed bin Salman, Kronprinz und Verteidigungsminister von Saudi-Arabien, bei einem Treffen mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi. (zu dpa «100 Tage bis zum geplanten G20-Gipfel in Saudi-Arabien») Foto: -/Saudi Press Agency/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رغم الاعتراضات الحقوقية.. بن سلمان يستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد 07.10.2021

أعلن صندوق الاستثمارات السعودي أنه أستحوذ على نادي نيوكاسل يونايتد، وهو ما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي حدوثه "بمفعول فوري". وتم ذلك رغم تحذيرات حقوقية من "استغلال السعودية الرياضة في تجميل سجلها المروع في حقوق الإنسان".
ILLUSTRATION - Ein Computercode in grüner Schrift spiegelt sich am 06.11.2015 in der Scheibe einer geöffneten Festplatte in Norden (Niedersachsen). Foto: Matthias Balk/dpa

عملاء أمريكيون سابقون يقرون باختراق شبكات أمريكية لصالح الإمارات 15.09.2021

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ ثلاثة عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية اعترفوا أمام محكمة فدرالية في فرجينيا بأنّهم شاركوا في عملية قرصنة معلوماتية لحساب الإمارات استهدفت "أعداء للدولة الخليجية وخصوماً لها".
FILE - In this May 30, 2012, file photo, fishermen cross the sea waters off Fujairah, United Arab Emirates, near the Strait of Hormuz. Iranian President Hassan Rouhani has threatened again to close the Strait of Hormuz, the passageway for nearly a third of all oil traded by sea. The state TV quotes Rouhani as saying on Tuesday, Dec. 4, 2018 that “if someday, the United States decides to block Iran’s oil (exports), no oil will be exported from the Persian Gulf.”(AP Photo/Kamran Jebreili, File) |

مصادر أمنية بحرية: احتمال تعرض سفينة "للخطف" في خليج عُمان 03.08.2021

وسط تضارب للأنباء إزاء حادث جديد قبالة السواحل الإماراتية، أشارت مصادر أمنية بحرية إلى احتمال تعرض ناقلة لمادتي الأسفلت والبيتومين للخطف على يد قوات مدعومة من إيران. وتنفي إيران مسؤوليتها عن هذه الحوادث.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على ناقلة إسرائيلية.. وواشنطن تشارك في التحقيقات 01.08.2021

فيما نفت إيران بشدة اتهامات إسرائيل لها بالضلوع في هجوم استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي ببحر العرب، طالبت إسرائيل بتحرك دولي ضد إيران بعد الحادث، وواشنطن تبدي موافقتها على الانضمام لجهات التحقيق في الواقعة.
ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 25.04.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor einem Rechner mit Computer Quellcode auf dem Bildschirm. Wegen der Welle von Hacker-Angriffen in Amerika wird der Ton zwischen den USA und China immer rauer. Jetzt erhebt das Pentagon Vorwürfe gegen das chinesische Militär in einem offiziellen Bericht. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa US-Bericht: China verantwortlich für Hackerangriffe auf US-Regierung vom 07.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

بكين تنفي شنّ هجوم إلكتروني على مايكروسوفت وتنتقد حلفاء واشنطن 20.07.2021

أدانت الولايات المتحدة وحلفائها ماوصفوه بالأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" التي تقوم بها بكين متهمين إياها بالوقوف خلف القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت مجموعة مايكروسوفت، لكن الصين نفت الاتهامات بشدة.
(COMBO) This combination of pictures taken on July 28, 2020 shows a woman watching videos of video of (L to R) Egyptian influencers Haneen Hossam and Mowada al-Adham, who were sentenced to two years in prison on charges of violation public morals, on the video-sharing app TikTok in Egypt's capital Cairo. - Egypt has in recent years enforced strict internet controls through laws allowing authorities to block websites seen as a threat to national security and to monitor personal social media accounts with over 5,000 followers. The verdict against Haneen Hossam, Mowada al-Adham and three others came after they had posted footage on video-sharing app TikTok. (Photos by Khaled DESOUKI / AFP)

حنين ومودة - لماذا تطارد السلطات المصرية "نجمات" التيك توك؟ 30.06.2021

أثارت قضية حنين حسام الناشطة المصرية على موقع تيك توك والحكم بسجنها عشر سنوات بتهمة الاتجار بالبشر جدلا وردود فعل غاضبة إزاء استخدام قانون مكافحة جرائم الإنترنت خارج نطاق مكافحة التطرف والإرهاب إلى مطاردة "المؤثرين".
ILLUSTRATION - Ein Mann sitzt am 16.06.2011 vor verschiedenen Computern und Monitoren in Hamburg (Archivfoto). Die US-Justiz geht massiv gegen Hacker vor. Die Bundespolizei FBI nahm nach eigenen Angaben 16 mutmaßliche Mitglieder der Hackergruppe Anonymous fest. Ihnen wird vorgehalten, der Enthüllungsplattform Wikileaks geholfen zu haben, die in den vergangenen Monaten mit spektakulären Veröffentlichungen geheimer US-Regierungsdaten weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Foto: Jana Pape dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

قمة بايدن وبوتين .. وشبح الخطر النووي السيبراني 16.06.2021

الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.
11.11.2018 ARCHIV - 11.11.2018, Katar, Doha: Ein Mitarbeiter sitzt in den beIN TV Network Studios in Doha an seinem Platz vor den Bildschirmen. WM, EM, Premier League, Bundesliga oder Champions League - all die wichtigen Turniere und Meisterschaften werden in in Saudi-Arabien live ausgestrahlt. Und zwar von einem Kanal, der nach allen vorliegenden Informationen in der saudischen Hauptstadt Riad sitzt. BeoutQ nennt sich dieser - und klaut seine Inhalte vom Sender beIN Sports im benachbarten Katar. (zu dpa-Meldung: «TV-Krieg am Golf: Piratenkanal BeoutQ strahlt illegal Fußball aus» vom 05.12.2018) Foto: Sharil Babu/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

الهيئة السعودية للملكية الفكرية تلغي مئات المواقع المقرصنة 27.05.2021

خطوة سعودية في مجال الحقوق الفكرية ومكافحة الأنشطة الرياضية. الرياض أغلقت مئات المواقع المخالفة في وقت تعهدت فيه قطر بسحب شكواها بشأن قرصنة قنوات رياضية. هل تنجح الجهود في منع هذه القرصنة؟

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تحقيق: صور الأطفال في الانترنيت لقمة سائغة للمتحرشين! 23.04.2021

كشف تحقيق صحفي ألماني بأن مصدر أغلب صور الأطفال التي يتم تداولها في المنتديات التي يرتادها المتحرشون هو مواقع وسائل التواصل. فكيف يمكن للآباء منع استغلال صور أطفالهم؟ وما هي إجراءات وسائل التواصل للتصدي لذلك؟
BYDGOSZCZ, 11 May 2016 - Former employees say Facebook manually edited trending topics on the social media site. In an article published by Gizmodo the former Facebook workers claimed that conservative news and views were purposely less often given priority on the website. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

فيسبوك تتهم المخابرات الفلسطينية بإدارة عمليات قرصنة بدائية 21.04.2021

تعتقد شركة فيسبوك أن جهاز الأمن الوقائي وراء حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف مراسلين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين، بالإضافة لمجموعات أخرى في سوريا ومناطق أخرى بالشرق الأوسط. ويرفض الأمن الوقائي تلك الاتهامات.
REFILE - CLARIFYING CAPTION Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Facebook logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار حساب فيسبوك! 04.04.2021

ذكر تقرير حديث أن البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم لموقع فيسبوك تعرضت للتسريب، بما فيها أرقام الهواتف. وحذر خبراء من استخدام القراصنة البيانات المسربة لارتكاب عمليات احتيال، فكيف ردت الشركة؟
Shopper risk. Embargoed to 0001 Monday February 01 File photo dated 03/03/20 of a woman using a laptop. Shoppers are at risk from online retailers with returns policies that flout consumer law, according to an investigation by Which? Issue date: Monday February 1, 2021. The consumer group found scores of online retailers with returns policies in breach of consumer law offering buy now, pay later (BNPL) and other payment options, putting shoppers at risk of losing their money if they want to send back unwanted or faulty goods. See PA story MONEY Shoppers. Photo credit should read: Joe Giddens/PA Wire URN:57822076

العمل من المنزل: نافذة للتجسس الاقتصادي؟ 27.03.2021

ما هو مستوى حماية الاقتصاد الألماني من التجسس والسرقة؟ هذا سؤال بات ملحاً خاصة في ظل جائحة كورونا، إذ باتت الشركات أكثر عرضة لتلك الأعمال الاحتيالية.
Die 81-jährige Wiltrud Gauger lässt sich in der Metropolishalle des Filmparks Babelsberg im neu eröffneten Zentrum für das Impfen gegen Corona durch Ärztin Conny Mauruschat gegen Corona impfen.

لقاح كورونا.. تأخير في التسليم وقرصنة لوثائق أوروبية 15.01.2021

ستشهد وتيرة تسليم لقاحات بيونتيك وفايزر تأخراً أعلنت عنه الشركة المصنعة، وذلك لضرورة إدخال تعديلات على تدابير الإنتاج في مصنع للشركة ببلجيكا، في وقت تمكن قراصنة من سرقة وثائق لقاحات تخصّ وكالة الأدوية الأوروبية.
Schwarze Hand mit Russland-Fahne über Computerplatinen, Symbolfoto Cyberattacken | Verwendung weltweit

بومبيو يتّهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني ضخم استهدف عدة دول 19.12.2020

انكشفت تفاصيل جديدة عن حملة اختراق إلكتروني (سيبراني) شرسة جعلت فرق الأمن في شبكات الإنترنت على مستوى العالم تسعى حثيثاً لتقليل الأضرار. إنه "الأسوأ" في تاريخ أمريكا، الذي اتهم وزير خارجيتها روسيا بـ"الانخراط" في الهجوم.
AMSTERDAM - the ema Scientists from national drug authorities sit together in the European Drug Evaluation Committee CHMP of the European Medicines Agency (EMA) in Amsterdam. Corona vaccines can be approved very quickly, provided that the manufacturers provide high-quality research results Medicines Evaluation Board (MEB) If the CHMP scientists give the green light for a vaccine, the application goes to the European Commission, which takes the final decision on authorization. to the European market. Commission President Ursula von der Leyen said last week that the vaccines from Pfizer and Moderna could be decided as early as the second half of December. ROBIN UTRECHT

قرصنة وثائق متعلقة بلقاح بيونتيك وفايزر خلال هجوم إلكتروني 09.12.2020

قالت شركة الأدوية الأمريكية فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك إن وثائق مرتبطة بتطويرهما للقاح ضد مرض كوفيد-19 "تم الوصول إليها بشكل غير مشروع" في هجوم إلكتروني استهدف وكالة الأدوية الأوروبية.
Members of the Proud Boys and other right-wing demonstrators plant a flag in Tom McCall Waterfront Park during an End Domestic Terrorism rally in Portland, Ore., on Saturday, Aug. 17, 2019. Portland Mayor Ted Wheeler said the situation was potentially dangerous and volatile but as of early afternoon most of the right-wing groups had left the area via a downtown bridge and police used officers on bikes and in riot gear to keep black clad, helmet and mask-wearing anti-fascist protesters — known as antifa — from following them. (AP Photo/Noah Berger) |

تدخل دول خارجية في الانتخابات الأمريكية: "قرصنة العقول والقلوب" 03.11.2020

يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.
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