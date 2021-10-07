قرصنة الإنترنت

على الرغم من أن الإنترنت أتاحت للبشرية كما هائلا من المعارف والمعلومات، إلا أنها أتت بمشاكل مثل سرقة المعلومات والجرائم والاختراقات على الشبكة العنكبوتية، ما يضع الأشخاص والشركات والمؤسسات أمام تحدي الحماية من ذلك.

رغم كل الخسائر التي يتسبب بها قراصنة الإنترنت، إلا أنه لا توجد بعد قوانين فعالة للحد منها، إذ تشكل جرائم الإنترنت، التي يزداد تنوعها يوما بعد آخر، تحدياً للمشرعين في مختلف دول العالم.