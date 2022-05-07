قراصنة إنترنت روس يهاجمون مواقع السلطات الألمانية

استهدف قراصنة إنترنت روس مواقع للسلطات الألمانية وتمكنوا من جعلها غير متاحة لبعض الوقت، كما كشف موقع شبيغل الألماني. لكن السلطات الألمانية أعلنت أن الهجمات لم تكن معقدة ويمكن صدها.
هاجم قراصنة روس مواقع إلكترونية للسلطات الألمانية وجعلوها غير متاحة لبعض الوقت. وبحسب المعلومات الواردة من موقع "شبيغل أونلاين" الألماني، فقد استهدفت الهجمات وزارة الدفاع والبرلمان "البوندستاغ" والشرطة الاتحادية وعدد من أجهزة الشرطة بالبلاد. كما قيل إن موقع المستشار الألماني أولاف شولتس قد تأثر أيضاً بهذه الهجمات.
وقال التقرير إن التعطيل تم بسبب ما يسمى "رفض الخدمة"، حيث أراد المهاجمون شل خوادم الإنترنت بتكثيف الطلبات والإقبال عليها. واعترفت مجموعة الهاكرز الروس "كيلنت" بذلك في خدمة المراسلة "تيليغرام". وبحسب "شبيغل أونلاين"، فإن الأمر يتعلق بالانتقام من تسليم أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا.
ولم يرغب مكتب المعلومات الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات التعليق أكثر على ذلك، لكنه أعلن أن الهجمات لم تكن معقدة بشكل خاص ويمكن صدها بسهولة باستخدام التقنيات القياسية.
م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)