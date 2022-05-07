قراصنة إنترنت روس يهاجمون مواقع السلطات الألمانية

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون

جذور الأزمة تعود لضم شبه جزيرة القرم عام 2014

وتعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة. (اعداد: خالد سلامة/ علاء جمعة).