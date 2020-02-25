قرار كلوب يحسم وجهة مهاجم لايبزيغ فيرنر!

لا يتوقف الحديث عن مستقبل نجم لايبزيغ الأول تيمو فيرنر، فماكينة الأهداف الألمانية يهز شباك الفرق المنافسة الواحدة تلو الأخرى، ويساعد وصيف "البوندسليغا" في المنافسة بقوة على لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

وتحتدم المنافسة بقوة بين أكثر من فريق أوروبي كبير للحصول على خدمات تيمو فيرنر في فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما وأنه في بداية مسيرته الكروية، ما يرفع من إمكانية الاستفادة من خدماته لفترة طويلة للغاية.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، هو مفتاح انتقال تيمو فيرنر إلى "الريدز" في فترة الانتقالات الصيفية، وأضافت أن فرص رحيل الدولي الألماني عن فريقه كبيرة للغاية.

وأوضحت "ميرور" أن انتقال تيمو فيرنر إلى ليفربول، يعتمد على رغبة يورغن كلوب في التعاقد معه، وكذلك قدرة المدرب الألماني على إقناع المهاجم الهداف بأنه سيكون من أعمدة "الريدز" في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

وتابع نفس المصدر أن تيمو فيرنر، يُفضل الانتقال إلى ليفربول في "الميركاتو" الصيفي إلاّ أنه قلق من إمكانية جلوسه على دكة البدلاء، بسبب تألق "الثلاثي الناري" لليفربول ساديو ماني، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

الجدير ذكره أن تيمو فيرنر يحتل وصافة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 21 هدفاً خلف المتصدر روبرت ليفاندوفسكي. ويُتوقع أن يرفع المهاجم الألماني غلته من الأهداف في الجولات المُقبلة، وربما تجاوز ليفاندوفسكي، الذي سيغيب عن الميادين لعدة أسابيع بسبب الإصابة.