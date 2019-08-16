 قرار زيدان قد يعجل برحيل نجم ريال مدريد! | عالم الرياضة | DW | 08.10.2019

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عالم الرياضة

قرار زيدان قد يعجل برحيل نجم ريال مدريد!

يرى تقرير صحفي أن قرار مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان باستبعاد غاريث بيل في مباراة كلوب بروج قبل أسبوع قد يُعجل برحيل اللاعب الويلزي. فيما يبدو أن العلاقة بين زيدان ولاعبه قد عادت مجدداً إلى نقطة الصفر.

Fussball l Barcelona vs Real Madrid l 4:1 - Enttäuschung (Reuters/A. Gea)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن استبعاد زين الدين زيدان لنجم ريال مدريد غاريث بيل من مباراة كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قد أعاد العلاقة بين المدرب الفرنسي والدولي الويلزي إلى نقطة الصفر مجدداً.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن غاريث بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد، بسبب استبعاده من مباراة كلوب بروج قبل أيام، وأضافت أن صاحب القدم اليسرى القوية غاضب جداً من عدم مشاركة في تلك المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2.

مختارات

كشف تقرير صحفي عن سر جديد وراء جفاء العلاقة بين مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان ولاعبه غاريث بيل. المدرب الفرنسي يشعر بالإحباط من تصرف يقوم به الدولي الويلزي، الذي يتجه للبقاء في الفريق. (16.08.2019)

كرة القدم لا تخضع للمنطق، حقيقة تتكرر عند كل مرة. فقبل أربعة أسابيع كان رحيل الوليزي غاريث بيل عن صفوف ريال مدريد أمر وشيك، أما اليوم فقد أصبح ألأخير أساسيا، بل وقام بما قام كريستيانو رونالدو. (02.09.2019)

وأوضحت "ديلي ميل" أن غاريث بيل، لم يكن يعاني من أي إصابة وكان مُتاحاً لمباراة كلوب بروج، بيد أن مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان فضل استبعاد الدولي الويلزي، وأضافت، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن صبر غاريث بيل قد نفد بالمرة، حيث قرر الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم، وأردفت أن بيل لا يشعر بالدعم من طرف إدارة ريال مدريد.

ولا تربط غاريث بيل علاقة قوية مع مدرب الفريق زين الدين زيدان، فقد عبر المدرب الفرنسي قبل بداية الموسم عن رغبته الواضحة في رحيل غاريث بيل عن الفريق والبحث عن فريق جديد، فيما أبدى الدولي الويلزي تشبثه بالبقاء مع "الأبيض الملكي" حتى نهاية عقده.

الجدير ذكره أن غاريث بيل (30 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022. أما القيمة المالية للاعب، فإنها تبلغ حالياً تقريباً 60 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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