قرار زيدان قد يعجل برحيل نجم ريال مدريد!

يبدو أن استبعاد زين الدين زيدان لنجم ريال مدريد غاريث بيل من مباراة كلوب بروج، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قد أعاد العلاقة بين المدرب الفرنسي والدولي الويلزي إلى نقطة الصفر مجدداً.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن غاريث بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد، بسبب استبعاده من مباراة كلوب بروج قبل أيام، وأضافت أن صاحب القدم اليسرى القوية غاضب جداً من عدم مشاركة في تلك المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأوضحت "ديلي ميل" أن غاريث بيل، لم يكن يعاني من أي إصابة وكان مُتاحاً لمباراة كلوب بروج، بيد أن مدرب "الميرنغي" زين الدين زيدان فضل استبعاد الدولي الويلزي، وأضافت، وفقاً لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن صبر غاريث بيل قد نفد بالمرة، حيث قرر الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم، وأردفت أن بيل لا يشعر بالدعم من طرف إدارة ريال مدريد.

ولا تربط غاريث بيل علاقة قوية مع مدرب الفريق زين الدين زيدان، فقد عبر المدرب الفرنسي قبل بداية الموسم عن رغبته الواضحة في رحيل غاريث بيل عن الفريق والبحث عن فريق جديد، فيما أبدى الدولي الويلزي تشبثه بالبقاء مع "الأبيض الملكي" حتى نهاية عقده.

الجدير ذكره أن غاريث بيل (30 عاماً)، يرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022. أما القيمة المالية للاعب، فإنها تبلغ حالياً تقريباً 60 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.