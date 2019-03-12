 قرارات بوتفليقة ـ مخاوف من ″مخططات لإجهاض الأمل″ | سياسة واقتصاد | DW | 12.03.2019

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سياسة واقتصاد

قرارات بوتفليقة ـ مخاوف من "مخططات لإجهاض الأمل"

لم تمض على قرارات الرئيس بوتفليقة عدة ساعات حتى امتلأت شوارع المدن الجزائرية بالغاضبين. ويبدو أن الشارع الجزائري قد فهم أن هناك ما يجري في خلفية المشهد يستهدف إجهاض حراكه مع تصاعد مخاوفه من تدخلات خارجية.

Algerien Proteste in Algier (Reuters/Z. Bensemra)

استقبل الشارع الجزائري قرارات الرئيس بوتفليقة في البداية بترحاب كبير، وتبادل المتظاهرون التهاني على "أول انتصار" قد يبدو حقيقياً لحراك استمر لعدة أسابيع. لكن يبدو أن السكرة قد ذهبت لتحل محلها الفكرة، لينظر الجزائريون إلى القرارات بشكل مغاير تماماً.

تغيير حقيقي أم مناورة؟

مع الوقت ارتفعت الأصوات الرافضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة، وما هي إلا ساعات حتى نزل الآلاف إلى الشوارع مطالبين بتغيير سياسي فوري بعهد سياسي جديد في بلد يهيمن عليه الحرس القديم. ورغم التصريحات الصادرة عن النظام الجزائري ودوائره، والتي تعد بتحسن الأوضاع والبدء في الإعداد لحقبة ديمقراطية، إلا أن المحامي والناشط الجزائري البارز مصطفى بوشاشي رأى فيها محاولة من النظام والدائرة اللصيقة بالرئيس الجزائري للالتفاف على إرادة الشعب.

Vermisste in Algerien (DW/Toufik Bougaada)

وأعرب بوشاشي، الذي حظي بنسبة متابعة واسعة على موقع فيسبوك أثناء الاحتجاجات، في مقابلة له مع  DW عربية عن اعتقاده أن النظام يريد البقاء في السلطة لعام كامل بشكل منفرد وأن يظل في المرحلة الانتقالية دون أي انتخابات، ما يمثل خروجاً على الدستور وخرقاً فاضحاً له. وأضاف قائلا: إن "الرئيس لا يمكنه التفكير أو الكلام ما يعني أن المحيطين به هم من يريدون هذه الفترة الانتقالية، لكي ربما ينظم خروجه من الجزائر أو ليعود فيحكم قبضته أكثر على السلطة، وكانت الحيلة بأنه لا انتخابات ولكن تمديد للرئيس خارج الدستور وعلى خلاف إرادة الشعب الجزائري".

مختارات

أكد الأخضر الإبراهيمي أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة بناءة. هذا فيما انتقد معارضون قرارات بوتفليقة الأخيرة وقالوا عنها إنها تمثل تعدياً على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك. (12.03.2019)

تظاهر آلاف الطلاب الجزائريين، منددين بما أسموه "تحايل" بوتفليقة لـ"تمديد" حكمه، فيما توقعت مصادر مطلعة اضطلاع الأخضر الإبراهيمي بدور قيادي خلال المرحلة الانتقالية. والرئيس الفرنسي يحث على "مرحلة انتقالية بمهلة معقولة". (12.03.2019)

واتفق مع رأي بوشاشي البروفيسور رشيد أوعيسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماغدبورغ والذي قال إن "ما يطرحه النظام ليس خطة للمرحلة الانتقالية وإنما هي خطة لإطالة عمر النظام. ولو كانت بالفعل خطوة للخروج من الأزمة لكان النظام أشرك العناصر الفاعلة في الشارع ومن لديهم مصداقية لدى الشعب الجزائري، وليس من لديهم حضور ومصداقية لدى الخارج فقط. ما يعني أن النظام يهتم بصورته لدى الخارج بأكثر مما يفعل في الداخل وهو الأمر الذي يؤكد أن تلك القرارات ماهي إلا حركة التفاف على حراك الشارع".

على أن أكثر ما يقلق غوردون هارر، خبيرة شئون الشرق الأوسط والأستاذة بجامعة فيينا هو "غياب الشفافية"، والتي قالت لـ DW   في مقابلة معها إنه "لا أحد يعلم من الذي يحكم بالضبط ولا ماهية حدود وأدوار المتحكمين بالمشهد الجزائري ولا ما إذا كان بوتفليقة يتخذ تلك القرارات حقا أم أن هناك من يمليها عليه".

هارر أضافت أن هناك مخاوف حقيقة من استيلاء الجيش على السلطة بشكل ظاهر أو خفي، كما أن هناك مخاوف من ظهور وجوه جديدة قد تحتل المشهد دون الحاجة إلى إجراء انتخابات رئاسية جادة بدعوى الحفاظ على استقرار البلاد وترديد المخاوف من تكرار ما حدث في دول مجاورة.

ملامح المرحلة الانتقالية

ولا تبدو تفاصيل تلك المرحلة واضحة أو محددة في قرارات الرئيس الجزائري ولا في التصريحات الصادرة عن الدائرة المحيطة به، فلا يُعلم على وجه التحديد من الذي سيتولى رئاسة اللجنة الوطنية التي ستقود دفة تلك المرحلة ولا الخطوات التي سيتم اعتمادها كإجراءات لبدء تلك المرحلة ولا المدى الزمني لها.

لكن الناشط الجزائري مصطفى بوشاشي يؤكد على أن الرؤية كانت واضحة لدى الطبقة السياسية والمثقفة فيما يختص بتلك الفترة والتي تتلخص في "إنشاء حكومة توافقية لتسيير الشأن العام لفترة زمنية معينة قد تصل إلى سنة، تعمل خلالها على تنظيم انتخابات حقيقية يثق الجزائريون في نتائجها ويشاركون فيها، وإعادة الحياة إلى مؤسسات الدولة بما يعكس إرادة الشعب ".

Lakhdar Brahimi algerischer Diplomat (picture-alliance/AP Images/R. Drew)

السياسي والدبلوماسي الجزائري المخضرن الأخضر الإبراهيمي

وجوه قديمة مرفوضة

برز في المشهد -أو بالأحرى عاد للظهور كل من الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي وهو وزير خارجية سابق ومبعوث خاص سابق لدى الأمم المتحدة كمرشح لرئاسة المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات، كما عاد رمطان لعمامرة أحد الوجوه العتيدة في صناعة القرار الجزائري، متولياً منصب نائب رئيس الوزراء.

ورغم الكلمات الإيجابية والمشجعة والصادرة عن كليهما، من قبيل أن "الخطأ غير مسموح به" بالنسبة للشعب الجزائري، وأنّ الانتخابات المقبلة ستكون "حرة تماما"، ورغم تفاؤل البعض بشخص كالأخضر الإبراهيمي ذي ثقل وحضور وخبرة دولية، إلا أن آخرين لا يبدون الكثير من التفاؤل حيال الأمر.

يقول مصطفى بوشاشي الناشط الجزائري إن المرحلة الانتقالية وبناء جمهورية جزائرية ديمقراطية جديدة "لا يمكن أن يتم على أيدي رجال ونساء في النظام السياسي الحالي أفسدوا الوطن وزوروا إرادة الشعب ودمروا الحياة السياسية"، مضيفاً أن "هؤلاء كانت أمامهم الفرصة لـ 20 عاماً للإصلاح لكنهم لم يفعلوا شيئاً، بل بالعكس دمروا الجزائر. ولا يمكن لمن كان سبباً في خراب البلد أن يكون جزءاً من عملية إصلاحها ".

مخاوف وقلق من أدوار خفية

ويتحسس الجزائريون كثيراً من تفاعل الدول الأخرى بوجه عام، والدول الخليجية بوجه خاص مع حراكهم الشعبي، وليس أدل على ذلك من الهجوم العنيف الذي قوبلت به تغريدة الأكاديمي والسياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله:

بل إن عدداً من المتظاهرين حملوا لافتات تهاجم بصراحة أدواراَ مزعومة للإمارات في محاولة إجهاض حراك الشارع الجزائري على غرار ما حدث في دول عربية أخرى:

الهجوم نفسه قوبلت به تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قال إن قرار بوتفليقة فتح فصلاً جديداً في تاريخ الجزائر، ودعا إلى فترة انتقالية "لمدة معقولة".

في هذا السياق يقول الأكاديمي والخبير السياسي رشيد أوعيسى إن هناك الكثير من الأطراف المتداخلة في المشهد الجزائري يبدو أنها تعمل على إجهاض الحراك الشعبي خاصة مع ما يشاع عن دور إماراتي. ويضيف أوعيسى قائلاً "إن كان هناك تدخلات أفلحت في إفشال الحراك المصري، على سبيل المثال، فهي لن تنجح في الجزائر لأن الشعب شديد التلاحم وشديد الإصرار على السلمية وعلى تحقيق مطالبه وهي أمور أثق أنها ستفشل تلك المخططات".

عماد حسن

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى بعد بوتفليقة كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السابعة عشر. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962. ينافسه على النفوذ الجنرال بشير طرطاق، والجنرال محمد مدين.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    علي بن فليس

    هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى ابعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن اصلاحات وصفها أنها تريد الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية المحيطة بالرئيس بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس بوتفليقة انقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد اعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019. وتصنف حنون بأنها يسارية وتستهدفها حملات الإسلاميين بشدة بسبب نشاطها المتفرد.

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    ابن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ الشعب يرفض الولاية الخامسة، ويهتف "سلمية، سلمية"، وقد يقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء .

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

رفض شعبي لاستمرار بوتفليقة - وجوه من المشهد السياسي في الجزائر

المنافسون المحتملون للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هم وجوه من المشهد السياسي في هذا البلد، وأغلبهم تولوا مناصب رفيعة خلال العقدين الماضيين تحت قيادته. جولة مصورة مع أبرز الشخصيات في ظل الرفض الشعبي لبوتفليقة. (09.03.2019)  

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