قرابة 130 مهاجراً بين غريق ومفقود في البحر المتوسط

قالت منظمة (إس.أو.إس مديتيرانيه) الفرنسية للأعمال الإنسانية إن عملية بحث في البحر المتوسط عن قوارب المهاجرين أسفرت عن العثور على عشر جثث طافية قرب قارب مطاطي غارق يعتقد أنه كان يقل 130 شخصاً.

وذكر متحدث باسم المنظمة اليوم الجمعة (23 ابريل/نيسان 2021) إن قارباً خشبياً آخر لا يزال مفقوداً وعلى متنه نحو 40 مهاجراً.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي صدر في وقت سابق إن ثلاثة قوارب أصدرت نداء استغاثة يوم الأربعاء، الأمر الذي دفع المنظمة إلى بدء عملية بحث "في بحر مضطرب للغاية وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار".

وساعدت ثلاث سفن تجارية سفينة الإنقاذ أوشن فيكينغ التابعة للمنظمة في البحث عن القوارب في المياه الدولية شمال شرقي مدينة طرابلس الليبية.

وذكرت المنظمة أن السفينة التجارية ماي روز عثرت على ثلاث جثث في المياه بينما رصدت طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) القارب المطاطي بعد ذلك مباشرة.

ولم تعثر السفينة أوشن فيكينغ على أي ناجين عندما وصلت إلى المكان لكنها وجدت عشر جثث طافية في المياه القريبة. وأرفق البيان المنشور على تويتر صورة لقارب مطاطي أسود غارق.

وصرح متحدث باسم المنظمة بأنه ليس لديه أي معلومات عن القارب الثالث الذي أرسل نداء استغاثة.

ع.ح./خ.س. (رويترز)