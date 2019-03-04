 قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي بموسكو! | عالم المنوعات | DW | 09.03.2019

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منوعات

قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي بموسكو!

استغرب موظفو الأمن في أهم مطار بروسيا من وجود قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة متجهة إلى نيويورك. فما الذي دفع الدبلوماسي الأميركي لحمل قذيفة؟

Symbolbild Sicherheitslücken am Frankfurter Flughafen (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

أعلنت السلطات الروسية عثورها اليوم (9 مارس/ آذار 2019) على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الاميركية في العاصمة الروسية، بينما كان يستعد لاستقلال طائرة من مطار موسكو متجهة إلى نيويورك.

مختارات

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ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو- الأهم في البلاد - في موسكو "كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في سفارة الولايات المتحدة".

وأضاف المصدر نفسه أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها بالفعل قذيفة هاون مجهزة بصاعق ولكن من دون مواد متفجرة"، واصفا الحادث بـ"الاستفزاز".

وتابع بيان الخارجية الروسية "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فعالية الإجراءات الامنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شن هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية وطائرات على مقربة من حدودنا، بل أيضا من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".

وأوضحت الخارجية الروسية أيضا أن الدبلوماسي الأميركي يقيم علاقات مع الجيش الاميركي وأكدت أنه نقل القذيفة لـ"ضمها إلى مجموعته الشخصية".

ولم يتمكن الدبلوماسي الاميركي من استقلال الطائرة المتجهة إلى نيويورك، وسمح له بالمغادرة في رحلة أخرى ... ولكن من دون القذيفة.

وقالت روسيا إنها أبلغت السفارة الاميركية في موسكو بالواقعة وتنتظر ايضاحات.

م.م/ ع.خ (أ ف ب)

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  • Großbritannien Donald Trump und Queen Elizabeth (picture-alliance/dpa/P. Monsivais)

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    موقع تحت الشمس

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  • Australien, Sydney: Emmanuel Macron mit Malcolm und Lucy Turnbull (picture-alliance/dpa/M. Tsikas)

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  • Indien Besuch von kanadischem Ministerpräsident Trudeau in Golden Tempel (picture-alliance/AP Photo/P. Gill)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

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    ارتداء لباس بشكل خاطئ إجراء تقليدي عندما نريد إفشال زيارة دولة. رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أراد كسب شعبية عندما وضع في مارس 2018 لباسا تقليديا خلال زيارته للهند. هذه الخطوة جلبت نتيجة عكسية وعم الاستهزاء مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنتيجة فمن الأفضل له مستقبلا ترك موضة بوليود للسياح والمرتادين على الكرنفال.

  • Kuriose Staatsempfänge Ehepaar Obama bei der Queen (picture-alliance/AP Images/D. Hambury)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

    لا تمسيني

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  • Kuriose Staatsempfänge Prinz Philip und Helmut Kohl (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

    بطل الزلات

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  • Kuriose Staatsempfänge Queen Elizabeth und Präsident George Bush (picture-alliance/AP Photo/D. Mills)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

    قبعة تتكلم

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  • Kuriose Staatsempfänge Roman Herzog in Brasilien (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

    نشيد وطني عفا عليه الزمن

    أحيانا تكون الكلمة السحرية هي الحفاظ على الهدوء. وهذا ما قام به على سبيل المثال في 1995 الرئيس الألماني رومان هرتسوغ في البرازيل. خلال الترحيب به قامت الفرقة الموسيقية بعزف نشيد ألمانيا الديمقراطية سابقا بدلا من عزف نشيد ألمانيا الموحدة. جاء ذلك بعد خمس سنوات على إعادة توحيد ألمانيا.

  • Kuriose Staatsempfänge Nicolas Sarkozy und Barack Obama (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

    دوما المشكلة في هذه التقنية!

    خلال قمة مجموعة العشرين في كان الفرنسية 2011 اغتاب كل من رئيس فرنسا نيكولا ساركوزي والرئيس الأمريكي باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. الغبي فقط هو أن الميكروفونات كانت تعمل. بعض الصحفيين سمعوا كيف قال ساركوزي:" لم أعد أطيق رؤيته، إنه كذاب". وردا على ذلك قال أوباما:" لكنني مجبر على تحمله كل يوم!"


 

مختارات

أخطاء محرجة تنغص زيارات دولة

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