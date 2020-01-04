قذائف على المنطقة الخضراء ودعوات للابتعاد عن القواعد الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت (الرابع من كانون الثاني/ يناير 2020) الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم على القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقائد العسكري العراقي أبو مهدي المهندس وقتلى الضربة الجوية الأمريكية الآخرين.

حزب الله يدعو للابتعاد عن القواعد الأمريكية

في غضون ذلك شارك آلاف العراقيين وهم يهتفون "الموت لأميركا" السبت في بغداد في تشييع سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وسيدفن سليماني الثلاثاء في مسقط رأسه كرمان بوسط إيران بعد مراسم تكريم في جميع أنحاء البلاد، على ما أعلن الحرس الثوري السبت.

ومن جهة أخرى قالت قناة الميادين التلفزيونية المقربة من إيران إن كتائب حزب الله، المدعومة إيرانيا، في العراق دعت قوات الأمن العراقية السبت للابتعاد عن القواعد الأمريكية، وحذرتها من البقاء في هذه القواعد. ونقلت الميادين عن الكتائب قولها "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن ألف متر بدءا من مساء الأحد".

صافرات الإنذار تدوي في المنطقة الخضراء

واستهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بوسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنوداً أميركيين شمال العاصمة، بحسب ما أشارت مصادر أمنية.

وسقطت قذيفتا هاون على المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، حيث مقر السفارة الأميركية التي تعرضت الثلاثاء الماضي لهجوم من فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية وأخرى في الخضراء. وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء.

وفي الوقت نفسه، سقط صاروخا كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية العراقية (نحو مئة كيلومتر شمال بغداد)، والتي تضم جنوداً أميركيين وطائرات أميركية، بحسب مصادر أمنية في المكان. وبُعيد ذلك، حلقت طائرات مسيرة أميركية فوق القاعدة وقامت بعملية استطلاع للمنطقة، وفق المصادر نفسها.

وعززت واشنطن أمن ديبلوماسييها وجنودها ومقارها القنصلية في العراق، وسط ازدياد الشعور المناهض للولايات المتحدة في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين". وقال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن ما وصفه بـ"الهجوم الإجرامي على الجنرال سليماني كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا"، مؤكدا أن "الإدارة الأميركية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة".

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)