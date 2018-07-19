قدوم رونالدو قد يُعجل برحيل نجم يوفنتوس

ذكر موقع "ديلي ستار" أن تعاقد فريق يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من العملاق الإسباني ريال مدريد، قد يُعجل برحيل مهاجم "السيدة العجوز" غونزالو هيغواين عن بطل إيطاليا في أخر سبعة مواسم .

وأوضح الموقع البريطاني، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن فريقي يوفنتوس وتشيلسي دخلا فعلا في مفاوضات بينهما، من أجل انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى الفريق الإنجليزي، وأضاف أنه يُتوقع رحيل هيغواين في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع "ديلي ستار أن إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على تدريب تشيلسي، ربما يُسهل من مهمة انتقال هيغواين إلى الفريق اللندني، حيث سبق لساري وهيغواين أن عملا معا في فريق نابولي، الذي تألق فيه النجم الأرجنتيني بشكل كبير، وفاز معه بجائزة هداف الدوري الإيطالي.

وتابع نفس المصدر، أن تشيلسي يُريد استغلال قدوم كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس، من أجل اقناع هيغواين بالانتقال إلى الفريق اللندني، لاسيما وأن النجم البرتغالي يلعب في الآونة الأخيرة في مركز مهاجم، بعدما تألق سابقا بشكل كبير في مركز الجناح.

يُشار إلى أن غونزالو هيغواين، انتقل إلى يوفنتوس قادما من فريق نابولي، الذي قضى معه فترة ناجحة، بينما تبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية حاليا حوالي 55 مليون يورو، حسب ما أوضح موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في شؤون اللاعبين.