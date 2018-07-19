 قدوم رونالدو قد يُعجل برحيل نجم يوفنتوس | عالم الرياضة | DW | 21.07.2018

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عالم الرياضة

قدوم رونالدو قد يُعجل برحيل نجم يوفنتوس

يبدو أن انتقال كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس قد يعصف ببعض لاعبي "السيدة العجوز" خارج الفريق الإيطالي الكبير. تقارير صحفية تشير إلى أن نجم يوفنتوس ربما يحزم حقائبه وينتقل للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Juventus Turin Vorstellung von Cristiano Ronaldo (picture-alliance/dpa/L. Bruno)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع "ديلي ستار"  أن تعاقد فريق يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من العملاق الإسباني ريال مدريد، قد يُعجل برحيل مهاجم "السيدة العجوز" غونزالو هيغواين عن بطل إيطاليا في أخر سبعة مواسم .

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يبدو أن رحيل رونالدو عن القلعة المدريدية سيفتح الباب أمام مغادرة بعض نجوم "الميرنغي" للفريق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم مدرب مانشستر يونايتد مورينيو التقدم بعرض إلى الريال لضم نجم أصابه الحزن على رحيل رونالدو. فكيف ذلك؟ (12.07.2018)

في الوقت الذي لازالت تحتفل فيه جماهير يوفنتوس بالحصول على خدمات كريستيانو رونالدو، ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي طلب من إدارة "السيدة العجوز" التحرك بسرعة لضم نجم يلعب برفقة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. (17.07.2018)

وأوضح الموقع البريطاني، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن فريقي يوفنتوس وتشيلسي دخلا فعلا في مفاوضات بينهما، من أجل انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى الفريق الإنجليزي، وأضاف أنه يُتوقع رحيل هيغواين في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار موقع "ديلي ستار  أن إشراف المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري على تدريب تشيلسي، ربما يُسهل من مهمة انتقال هيغواين إلى الفريق اللندني، حيث سبق لساري وهيغواين أن عملا معا في فريق نابولي، الذي تألق فيه النجم الأرجنتيني بشكل كبير، وفاز معه بجائزة هداف الدوري الإيطالي.

وتابع نفس المصدر، أن تشيلسي يُريد استغلال قدوم  كريستيانو رونالدو إلى فريق يوفنتوس، من أجل اقناع هيغواين بالانتقال إلى الفريق اللندني، لاسيما وأن النجم البرتغالي يلعب في الآونة الأخيرة في مركز مهاجم، بعدما تألق سابقا بشكل كبير في مركز الجناح.

يُشار إلى أن غونزالو هيغواين، انتقل إلى يوفنتوس قادما من فريق نابولي، الذي قضى معه فترة ناجحة، بينما تبلغ قيمة الدولي الأرجنتيني المالية حاليا حوالي 55 مليون يورو، حسب ما أوضح موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في شؤون اللاعبين.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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