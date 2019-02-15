قدر جيروم بواتينغ البقاء في بايرن ميونيخ

حسب معلومات أوردتها مجلة كيكر الألمانية اليوم الاثنين (الثاني من سبتمبر/ أيلول)، فإن الاجتماع الذي دار يوم أمس الأحد (الأول من سبتمبر/أيلو)ل في ميلان الإيطالية بين مسؤولين من نادي يوفينتوس وبين مدير أعمال المدافع جيروم بواتينغ، كريستيان نيرلينغر، لم يخرج بأي نتيجة تذكر. ما يعني أن اللاعب الألماني سيظل في صفوف بايرن ميونيخ. والخبر ذاته أكده موقع "شبورت بيلد" متحدثا عن مفاوضات "شاقة" بين الأطراف المعنية "باءت بالفشل"، مضيفا أن بايرن ميونيخ "بات مقتنعا بأن الصفقة لن تتم".

وسبق أن حاول بواتينغ نهاية الموسم الماضي الانتقال لباريس سان جيرمان، لكنه لم ينجح في ذلك. وكاد أن يتحقق الحلم أمام إصرار اليوفي الإيطالي إلى اللحظات الأخيرة في اتمام الصفقة، قبل إسدال الستار عن الميركاتو الصيفي منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، خاصة عقب إصابة قائد خط دفاعه جيورجيو تشيليني الغائب منذ مدة عن الملاعب. وهو الأمر الذي عزز حاجة الفائز بلقب الكالتشيو الموسم الماضي إلى لاعب بخبرة كبيرة لتعويض مدافعه المخضرم، وبواتينغ كان سيكون بالفعل أفضل بديل يقوم بهذا الدور. ولم تكشف الصحافة المحلية عن أسباب عدم التوافق بين الأطراف.

يذكر أن الدولي المغربي المهدي بن عطية كان على قائمة المرشحين أيضا، لكن الأخير فضل البقاء في الدوري القطري. أما بواتينغ فكان سيكون أفضل حالا لو انتقل إلى الدوري الإيطالي، فهو فقد مكانه الأساسي في ميونيخ منذ مدة، ولم يعد هذا اللاعب الذي كان من أبرز وجوه بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة يلعب دورا جديا في تشكيلة المدرب نيكو كوفاتش، وذلك في تطور يحاكي ذات التطور الذي شهدته مسيرة هذا اللاعب مع الماكينات الألمانية، حيث لم يعد ضمن قائمة المدرب يواخيم لوف للمنتخب الألماني لكرة القدم.

و.ب/ع.ج.م