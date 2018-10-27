قتيل وعشرات الجرحى في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب غزة

قتل فتى فلسطيني اليوم الجمعة (22 شباط/ فبراير 2019) وأصيب ثلاثون فلسطينياً آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب السياج الحدودي شرق قطاع غزة خلال احتجاجات "مسيرات العودة" وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس.

وأشار أشرف القدرة في بيان إلى مقتل الفتى "يوسف سعيد حسين الداية (14 عاما) إثر إصابته برصاصة في صدره" أطلقها جنود إسرائيليون، وأضاف القدرة أن ثلاثين آخرين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال "الجمعة الـ 48 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة". وإضافة إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين بحالات إغماء لاستنشاقهم الغاز المسيل للدموع "وعولج غالبيتهم في المكان ميدانيا".

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات من بينهم العشرات اقتربوا من السياج وحاولوا اقتلاع جزء منه، لكن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادهم ما أدى الى وقوع إصابات.

من جانبه، ودون التطرق إلى القتلى والجرحى بالتحديد، أكد الجيش الإسرائيلي أن ثمانية آلاف فلسطيني شاركوا في التظاهرات في عدة نقاط على طول السياج الحدودي الذي يبلغ ارتفاعه عدة أمتار ويحرسه عدد كبير من الجنود.

وأشعل متظاهرون إطارات سيارات وأطلق آخرون طائرات ورقية غير محملة بمواد حارقة. وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة "استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم" التي هجروا منها قبل سبعين عاما.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب، د.ب.أ)