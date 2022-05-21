قتيل وعشرات الإصابات جراء أعاصير اجتاحت ألمانيا

توفي شخص على الأقل وأصيب العشرات في أنحاء متفرقة من ألمانيا خلال عاصفة قوية وأعاصير ضربت البلاد مساء أمس الجمعة (20 أيار/مايو 2022).



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم السبت أن ثلاثة أعاصير ضربت أجزاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب البلاد. وبحسب تقرير الهيئة، تم تسجيل الأعاصير في بلدتي بادربورن وليبشتات ومنطقة لوتمارسن في دائرة هوكستر.



وفي ولاية راينلاند-بفالتس قضى رجل يبلغ 38 عاماً بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبواً غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: إن حوالي 43 شخصاً أصيبوا في بادربورن، من بينهم 10 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقل شخص واحد جواً إلى مستشفى في بيليفيلد، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المدينة.

وذكرت الشرطة أن أضراراً كبيرة لحقت بالمباني في منطقة تجارية، وسيتعين القيام بأعمال تنظيف على نطاق واسع. وقدّرت الشرطة بـ"ملايين" اليورو كلفة "الدمار" الذي سبّبته العاصفة التي حشدت أكثر من 350 من قوّات التدخّل. ودعت الشرطة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم.



وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت، إن العاصفة تسببت في أضرار جسيمة في ليبشتات، لكن لم تقع إصابات، موضحاً أن ما يثير القلق الآن هو الأسطح المتضررة والأشجار المتساقطة، وقال: "يجب تنظيف كل شيء بعد هذه الفوضى". وتم تطويق بعض المناطق في وسط ليبشتات كإجراء احترازي. كما تضررت أجزاء أخرى من ألمانيا من العاصفة الشديدة.

وفي ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أصيب 14 شخصاً، بينهم عدة أطفال بعد انهيار كوخ خشبي مساء أمس. وبحسب الشرطة، لجأ العديد من المصطافين إلى الكوخ الذي تبلغ مساحته 85 متراً مربعاً، إلا أن العاصفة تسببت في انهياره. كذلك، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيّارات. وسُجّل اضطراب كبير في حركة القطارات ودعت الشرطة السكّان إلى ملازمة منازلهم.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب)