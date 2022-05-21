 قتيل وعشرات الإصابات جراء أعاصير اجتاحت ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.05.2022

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أخبار

قتيل وعشرات الإصابات جراء أعاصير اجتاحت ألمانيا

أسفرت أعاصير اجتاحت ألمانيا عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات، كما خلفت أضراراً مادية تقدر بملايين اليوروهات، وتسببت أيضاً باضطراب كبير في حركة القطارات.

انقلاب شاحنة وسيارة واصطدامهما جراء الإعصار الذي ضرب بلدة بادربورن الألمانية

الإعصار في بلدة بادربورن الألمانية أسفر عن إصابة 43 شخصاً وخلف أضراراً مادية كبيرة

توفي شخص على الأقل وأصيب العشرات في أنحاء متفرقة من ألمانيا خلال عاصفة قوية وأعاصير ضربت البلاد مساء أمس الجمعة (20 أيار/مايو 2022).

مختارات

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية صباح اليوم السبت أن ثلاثة أعاصير ضربت أجزاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب البلاد. وبحسب تقرير الهيئة، تم تسجيل الأعاصير في بلدتي بادربورن وليبشتات ومنطقة لوتمارسن في دائرة هوكستر.

وفي ولاية راينلاند-بفالتس قضى رجل يبلغ 38 عاماً بعد إصابته بصدمة كهربائية عند دخوله قبواً غمرته المياه بسبب سوء الأحوال الجوية، حسبما أعلنت الشرطة. وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم: إن حوالي 43 شخصاً أصيبوا في بادربورن، من بينهم 10 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقل شخص واحد جواً إلى مستشفى في بيليفيلد، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من المدينة.

وذكرت الشرطة أن أضراراً كبيرة لحقت بالمباني في منطقة تجارية، وسيتعين القيام بأعمال تنظيف على نطاق واسع. وقدّرت الشرطة بـ"ملايين" اليورو كلفة "الدمار" الذي سبّبته العاصفة التي حشدت أكثر من 350 من قوّات التدخّل. ودعت الشرطة المواطنين إلى البقاء في بيوتهم.


وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم السبت، إن العاصفة تسببت في أضرار جسيمة في ليبشتات، لكن لم تقع إصابات، موضحاً أن ما يثير القلق الآن هو الأسطح المتضررة والأشجار المتساقطة، وقال: "يجب تنظيف كل شيء بعد هذه الفوضى". وتم تطويق بعض المناطق في وسط ليبشتات كإجراء احترازي. كما تضررت أجزاء أخرى من ألمانيا من العاصفة الشديدة.

وفي ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، أصيب 14 شخصاً، بينهم عدة أطفال بعد انهيار كوخ خشبي مساء أمس. وبحسب الشرطة، لجأ العديد من المصطافين إلى الكوخ الذي تبلغ مساحته 85 متراً مربعاً، إلا أن العاصفة تسببت في انهياره. كذلك، أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيّارات. وسُجّل اضطراب كبير في حركة القطارات ودعت الشرطة السكّان إلى ملازمة منازلهم.
م.ع.ح/ع.ج (د ب أ ، أ ف ب)

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    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    هيجان الأنهار

    يعتبر "كيل" (Kyll) رافدا صغيرا من نهر موزيل الشهير الذي تتدفق مياهه من منطقة والونيا البلجيكية إلى ولايات شمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالتس الألمانية. سقوط الأمطار بغزارة جعل الرافد "كيل" اللذي يمر عبر مركز "بيتبورغ بروم" بمنطقة "أيفل" التي تأثرت بشكل خاص بالعاصفة، يفيض ويغرق أجزاء من قرية "إيردورف".

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    تم إطلاق نظام إنذار الكوارث في العديد من المناطق في غرب ألمانيا بهدف تسهيل التنسيق بين السلطات في المناطق المنكوبة وكذلك لفتح مجال التعاون مع قوات الجيش. في الصورة يظهر جنديين ألمانيين في مركبة إنقاذ مدرعة ووراءهما معدات تطهير ثقيلة لإزالة الأضرار التي لحقت بمدينة هاغن بسبب فيضان نهر "ناهمة" (Nahma).

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    إجلاء السكان من بعض الأحياء السكنية

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  • Deutschland | Unwetter in Nordrhein-Westfalen

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    خسائر مادية جسيمة

    خلفت الأمطار الغزيرة الني شهدتها ألمانيا وبعض الدول المجاورة لها خسائر مادية جسيمة تقدر بملايين اليوروهات. وفي الصورة تظهر سيارة مغطاة بالركام بعد فيضان نهر "ناهمة" في مدينة هاغن.

  • Überschwemmung nach Unwetter in der Eifel

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    حواجز خشبية لم تجد نفعا

    حاول رجال الإطفاء في العديد من المناطق بتقليل الخسائر، كما هز الشأن هنا من خلال بناء جدار خشبي في منطقة "ميشوس" (Mayschoss) لحمايتها الفيضانات. لكن هذه المحاولات لم تجد نفعا أمام قوة المياه.

  • Deutschland | Unwetter in Altena

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أكثر من 20 قتيل وفقد العشرات

    لقى ما لا يقل عن 19 شخصا حتفهم وفقد العشرات اليوم الخميس في ألمانيا بعدما تسببت الأمطار القياسية في غرب أوروبا في فيضان الأنهار على ضفافها لتجتاح المنازل وتغمر الأقبية. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر 70 آخرون في عداد المفقودين في منطقة آرفيلر، التي تشتهر بزراعة العنب بولاية راينلاند بالاتينات بعد أن فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين على ضفتيه ودمر ستة منازل.

  • Deutschland | Unwetter in Rheinland-Pfalz

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    اضطراب النقل العام

    تسببت الأمطار في اضطراب النقل العام بشدة، إذ توقفت خدمة القطارات السريعة في ألمانيا، كما تعطلت حركة المرور المحلية والبعيدة المدى في أجزاء كبيرة من غرب ألمانيا. في الصورة يظهر قطار متوقف في محطة كورديل في منطقة ترير زاربورغ بولاية راينلاند بفالتس.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    قتلى في بلجيكا أيضا

    في بلجيكا قُتل شخصان بسبب الأمطار الغزيرة وفُقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرفها فيضان أحد الأنهار. وانهارت نحو عشرة منازل في بيبنستر بعدما فاض نهر فاسدري وأغرق البلدة الواقعة في شرق البلاد. وتم إجلاء السكان من أكثر من ألف منزل.

  • Belgien Unwetter Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    أضرار في البنية التحتية

    تسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان. وستستغرق أعمال التهيئة في بلجيكا وقتًا طويلاً بعدما أدى هطول الأمطار الغزيرة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المتضررة. وتظهر في الصورة سيارة جرفتها المياه لتصطدم بسياج خشبي في شارع غمرته المياه.

  • Schweiz Unwetter Sturm Hochwasser

    قتلى ومفقودون بسبب تقلبات أحوال الطقس في أوروبا

    الخوف من "فيضانات القرن" في سويسرا

    هطلت كميات هائلة من الأمطار في الأيام الأخيرة في سويسرا ما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير ودفع العاصمة برن إلى نشر سدود عائمة لمواجهة احتمال حدوث فيضانات غير مسبوقة. وتحت تأثير الأمطار الغزيرة، يستمر مستوى المياه في البحيرات في الارتفاع. وتوقف حركة الملاحة وتواصل الإبلاغ عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق. وتظهر هذه الصورة الجوية نهر ألين الذي فاضت ضفافه بسبب هطول الأمطار الغزيرة.