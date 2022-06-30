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قتل النساء

لايزال قتل النساء منتشر بسبب النظرة الدونية للمرأة واعتبارها جالبة للعار بسبب بسلوك معين مثال ما يسمونه جرائم الشرف. على ضوء ذلك تطالب منظمات حقوقية ودولية بتشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم.

يقع سنويا حوالي 5000 شخص وخاصة من النساء ضحية لجرائم قتل ترتكب باسم حماية شرف العائلة في أنحاء متفرقة في العالم. ورغم التعديلات القانونية التي أصبحت تفرض عقوبة على الجاني في العديد من الدول العربية إلا أن هذا النوع من الجرائم ما يزال يستخدم لتصفية الحسابات داخل العائلة. وتحدث هذه الجرائم في بلدان كثيرة نذكر منها باكستان والأردن واليمن وتركيا والعراق والمغرب ومصر.

نيرة وإيمان.. جرائم العنف ضد المرأة العربية مسلسل بلا نهاية!

نيرة وإيمان.. جرائم العنف ضد المرأة العربية مسلسل بلا نهاية! 30.06.2022

يشهد العالم العربي بين الحين والآخر جرائم قتل مروعة للنساء، وآخرها ذبح الطالبة المصرية نيرة أشرف أمام جامعتها وقتل الطالبة الأردنية إيمان أرشيد بالرصاص. فما سبب هذا العنف ضد المرأة وكيف يمكن التصدي له؟
إطلاق سراح شقيق كيم كارداشيان الباكستانية بعد تبرئته من قتلها

إطلاق سراح شقيق "كيم كارداشيان الباكستانية" بعد تبرئته من قتلها 20.02.2022

أطلقت السلطات القضائية بباكستان سراح شقيق نجمة التواصل الاجتماعي الملقبة بـ" كيم كارداشيان الباكستانية" بعد تبرئته من تهمة قتلها، فيما أكد وزير الإعلام أن الحكومة ستطعن بالحكم.
وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً!

وسائل التواصل.. متنفس للمرأة العربية ومقتلها أحياناً! 30.01.2021

مجرد إنشاء حساب على موقع للتواصل الاجتماعي في المجتمعات المحافظة قد يشكل خطراً على حياة المرأة. لكن كيف توسع مفهوم شرف العائلة ليصل إلى مواقع التواصل؟ وقائع مثبتة حدثت في بلدان عربية عدة، ولكن لا إحصاءات كافية حتى اليوم.
بنغلاديش.. حكم بإعدام 16 شخصا لحرقهم مراهقة حتى الموت

بنغلاديش.. حكم بإعدام 16 شخصا لحرقهم مراهقة حتى الموت 24.10.2019

بعد اتهامها لمدير مدرستها بالتحرش الجنسي، تم حرق نصرت جاهان وهي حية لأنها لم تُسقط التهمة عنه. وقد أثار موتها موجة سخط شعبي ومظاهرات حاشدة في بنغلاديش التي تعرف ارتفاعا هائلا لحالات التحرش الجنسي والعنف الجنسي.
جرائم الشرف في العالم العربي.. محاولات على استحياء للتصدي للظاهرة

"جرائم الشرف" في العالم العربي.. محاولات على استحياء للتصدي "للظاهرة" 02.09.2019

فتاة أخرى تفقد حياتها بذريعة ما يسمى بجرائم الشرف. ومع تكرار وقوع هذه الجرائم في عدة دول عربية، ترتفع في المقابل أصوات أخرى مطالبة بتغيير الأوضاع وسن المزيد من القوانين التي قد تحد من هذه الظاهرة.
رشا حلوة: جرائم الشرف تطال النساء في كل مكان..وفي أوروبا أيضًا

رشا حلوة: جرائم الشرف تطال النساء في كل مكان..وفي أوروبا أيضًا 31.10.2018

ما يطلق عليه بـ"جرائم الشرف" في تزايد. مؤشر مثير للقلق ليس فقط في العالم العربي أكبر مسرح لهذا الصنف من الجرائم، بل ايضا في أوروبا، كما ترصد الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـDW عربية، وتتساءل عن الأسباب المجتمعية.

الأردن يلغي قانوناً يعفي المغتصب بعد زواجه من ضحيته 01.08.2017

ألغى البرلمان الأردني مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات تسمح للمغتصب بالهرب من العقاب إذا تزوج من الضحية بعد أن استمر تطبيق المادة 20 عاماً وسط دعوات لحقوقيين وناشطين استمرت طويلاً لإسقاطه

مشروع تربوي ضد تطرف التلاميذ، إرشادات وتوجيهات

مشروع تربوي ضد تطرف التلاميذ، إرشادات وتوجيهات 09.04.2017

هل يُعتبر الصراخ في ساحة المدرسة بكلمة "الله أكبر" علامة على تطرف خطير أو فقط استفزاز يقوم به شباب؟ منظمة غير حكومية تريد إعداد طاقم المربين لمواجهة حالات مستعصية في الحياة المدرسية اليومية.
العنف ضد النساء في الأردن.. عالمٌ من الصمت

العنف ضد النساء في الأردن.. "عالمٌ من الصمت" 25.11.2016

تنحو النساء لعدم التحدث عن العنف الذي يلمّ بهن إن لم تكن الحالة مستعصية، من هنا لا تزال الأمم المتحدة تعتبر المعنفات "عالماً من الصمت".. حالات في الأردن تعكس هذا الواقع المرير.
راديو للنازحين يتسلم جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان

راديو للنازحين يتسلم "جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان" 19.10.2016

تم اليوم الأربعاء تقليد راديو عراقي موجه للنازحين بـ"جائزة رائف بدوي للصحفيين الشجعان". وجاء في حيثيات قرار لجنة التحكيم أن "الراديو لم يتوان عن تناول مواضيع غاية في الحساسية كالعنف الأسري والختان وما يسمى جرائم الشرف".
Dschihad-Kampfflagge Salafisten-Demo in Bonn

تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا 28.07.2015

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية.
دراسة: تكلفة العنف المنزلي أعلى من الحروب الأهلية

دراسة: تكلفة العنف المنزلي أعلى من الحروب الأهلية 10.09.2014

رأى خبراء أن العنف المنزلي الموجه ضد النساء والأطفال يحصد ضحايا أكثر مما تقتل الحروب ويكلف الاقتصاد العالمي ما يزيد على ثمانية تريليونات دولار سنويا.
باكستانية تنجو من الموت والغرق بعد زواجها ممن تحب

باكستانية تنجو من الموت والغرق بعد زواجها ممن تحب 05.06.2014

أقدمت أسرة باكستانية على إطلاق النار على ابنتها العشرينية ورميها في مجرى ماء عقابا لها على زواجها من الرجل الذي أحبته. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعرض امرأة حامل للرجم حتى الموت في "جريمة شرف" أثارت استنكارا دوليا.
نواز شريف يأمر بإجراءات فورية في قضية قتل شرف

نواز شريف يأمر بإجراءات فورية في قضية "قتل شرف" 29.05.2014

طالب رئيس الحكومة الباكستاني نواز شريف الخميس باتخاذ "اجراء فوري" في قضية رجم امرأة حامل حتى الموت أمام مقر المحكمة العليا في لاهور وبحضور الشرطة.
الرئيس الفلسطيني يلغي العذر المخفف في جرائم الشرف

الرئيس الفلسطيني يلغي "العذر المخفف" في جرائم الشرف 19.05.2014

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما ألغى بموجبه العذر المخفف لقضايا القتل على خلفية الشرف بعد أن وصل العدد منذ بداية العام إلى 14 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جرائم الشرف تثير مخاوف على مستقبل المرأة في الأردن

جرائم الشرف تثير مخاوف على مستقبل المرأة في الأردن 13.07.2013

تدق "ظاهرة"الانتصار للشرف أو العرض أو ما يسمى بـ"جرائم الشرف" ناقوس الخطر في الأردن بعد دراسة لجامعة "كامبريدج" البريطانية جاء فيها أن 33.4 في المائة من المراهقين الأردنيين يرون أن "جرائم الشرف مبررة".
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