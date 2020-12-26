 قتل إمام مسجد في ألمانيا.. ″الزوجة″ والأخ في دائرة الاشتباه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.12.2020

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أخبار

قتل إمام مسجد في ألمانيا.. "الزوجة" والأخ في دائرة الاشتباه

نتائج تحقيقات السلطات الألمانية الأولية كشفت أن خلفيات ارتكاب جريمة قتل إمام مسجد في مدينة شتوتغارت هي "عائلية": أودعت السلطات "زوجة" الضحية وأخيه في السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق.

الضحية شهيد نواز قادري

الضحية شهيد نواز قادري

أفادت الشرطة الألمانية أمس الاثنين (28 كانون الأول/ديسمبر 2020) أن "زوجة" الإمام الباكستاني المقتول، شهيد نواز قادري، وأخاه هما المشتبه بارتكابهما الجريمة البشعة، مضيفة أن التحقيقات لمعرفة دافع الجريمة مستمرة.

مختارات

تعرض إمام مسجد في ولاية بادن-فودينبرغ الألمانية إلى هجوم عنيف من قبل رجلين ملثمين، أسفر عن وفاته في عين المكان. الحادثة خلفت صدمة وأربكت أجواء أعياد الميلاد والشرطة تحقق "في جميع الاحتمالات".

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وأردفت الشرطة أنها فتشت السبت الماضي منزل الضحية و"زوجته" وتحفظت على بعض "الأدلة المحتملة". وكان أخ المغدور يعيش معهما أيضاً، حسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية عدة.

من الجدير بالذكر أن الضحية كان متزوجاً من المرأة الألمانية حسب الشريعة الإسلامية؛ أي أن الزواج لم يكن مسجلاً لدى السلطات الألمانية. وبطلب من الادعاء العام في مدينة أولم تم إداع "الزوجة" والأخ في الحبس الاحتياطي.

وكانت الجريمة البشعة التي وقعت في مساء يوم الاثنين قبل الماضي (21 كانون الأول/ديسمبر 2020) قد عكّرت أجواء عيد الميلاد في شتوتغارت وما حولها.

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وتعرض شهيد نواز قادري إلى هجوم من قبل مجهولَين حين كان يقوم رفقة "زوجته" بفسحة في الهواء الطلق. ولقي الرجل البالغ من العمر 26 عاما حتفه في عين المكان إثر تعرضه "لضرب عنيف في رأسه" وفق بيانات شرطة مدينة أولم التي أوضحت أن وحدات الإسعاف لم تتمكن من إسعاف الرجل الذي توفي في مسرح الجريمة.

خ.س/و.ب

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ألقت جائحة كورونا بظلالها على فعاليات "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا في 2020 فحملت المناسبة السنوية هذا العام عنوان "الإيمان في أزمنة غير معتادة"، في إشارة إلى تأثير الجائحة حتى على الدين والعبادات. هنا نرى هنريته ريكر، عمدة مدينة كولونيا تجلس (السبت 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) مع زوار آخرين في مسجد "ديتيب" الكبير في كولونيا محافظة على قواعد التباعد الاجتماعي والقيود الصحية.

  • Deutschland Tag der Offenen Moschee | Köln (Henning Kaiser/dpa/picture-alliance)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    عندما أصدرت الحكومة الألمانية في مارس/ آذار 2020 ما يعرف بقيود كورونا، أغلقت حتى دور العبادة بما فيها المساجد أبوابها. لكن بعد تخفيف القيود في مايو/ أيار، سمح بالعودة للمساجد بشروط من بينها ارتداء الكمامة والتابعد لمسافة 1٫5 متر بين كل شخص في المسجد. وفي يوم المسجد المفتوح 2020 يظهر جليا قلة أعداد الزوار وتباعدهم عن بعضهم البعض.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    "الإيمان في أزمنة غير معتادة".. يوم المسجد المفتوح في ظل كورونا

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


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