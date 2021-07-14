 قتلى وعشرات المفقودين جراء فيضانات عارمة غرب ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.07.2021

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قتلى وعشرات المفقودين جراء فيضانات عارمة غرب ألمانيا

عمّت الفوضى مناطق في ولايات الراينلاند بفالس وشمال الراين فيستفاليا، بعد أن جرفت الفيضانات منازل عدة. وتم الإعلان عن مقتل 11 شخصا حسب وسائل اعلام محلية، وجرف ستة منازل، في حين وصل عدد المفقودين إلى 70.

المياه جرفت عدة منازل في بلدة شولد في ألمانيا

المياه جرفت عدة منازل في بلدة شولد في ألمانيا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم بسبب العواصف الشديدة التي ضربت مناطق في غرب ألمانيا. وأعلنت الشرطة الألمانية الخميس (15 تموز/ يوليو)، أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقد أكثر من سبعين آخرين في أمطار غزيرة و فيضانات ضربت غرب ألمانيا  وجرفت ستة منازل.

مختارات

أكد مسؤول ألماني أن الفيضانات المدمرة، في جنوبي ألمانيا، والتي دمرت عشرات من المنازل والطرق تسببت في أضرار قد تصل تكلفتها لأكثر من مليار يورو، وطالب المسؤول الألماني بمساعدة الدولة على غرار فيضانات عام 2013.

وبحسب مصادر إعلام محلية فإن 7 قتلى آخرين تم العثور عليهم في عدة أماكن داخل ولاية شمال الراين فيستفاليا، حيث تم الإعلان عن مصرع رجلي إطفاء في بلدات ألتينا وفيردهول، كما تم العثور على جثتين في  مدينة زولنغن وتم الابلاغ عن وفيات في منطقة راينباخ وفي مدينة كولونيا.

وقال متحدث باسم شرطة كوبلنز إن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى سقوط "أربعة قتلى في منطقة ارفايلر في أيفيل".

في بلدة شولد في جنوب بون حيث انهارت ستة منازل تقع على ضفاف نهر، أحصت الشرطة 70 مفقودا لغاية اللحظة، فيما تبدو منازل أخرى مهددة بالانهيار.

وقال بيرند ميليغ المسؤول البيئي في ولاية شمال الراين فستفاليا وهي أكثر المناطق تضررا بالفيضانات "عادة ما نشهد مثل هذا الوضع في الشتاء فقط". وأضاف "إن أمرا كهذا، وبهذه الشدة، يعد غير معتاد بالمرة في الصيف".

وأدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مستوى مياه الأنهار واقتلعت الأشجار وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه. ويحاول رجال الإنقاذ إجلاء المنكوبين الذين لجأوا إلى أسطح منازلهم. لكن طرقا عدة أغلقت ما يعقد سير العمليات.

ع.أ.ج/ و ب ( ا ف ب، رويترز، صحف)

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فيضانات في عز الصيف بجنوب فرنسا

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