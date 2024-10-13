قتلى وعشرات الجرحى بهجوم مسيرة لحزب الله على جنود في إسرائيل

أدى هجوم بطائرات مسيرة شنته جماعة حزب الله اللبنانية على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا بشمال إسرائيل إلى مقتل أربعة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح بالغة. وأصيب العشرات بجروح متفاوتة الشدة بعد اختراق طائرة مسيرة مدينة بنيامينا.

وسط تصعيد للصراع مع حزب الله في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود في هجوم شنّته مسيّرة تابعة لحزب الله الأحد على قاعدة عسكرية قرب بنيامينا جنوبي حيفا.

وقال بيان عسكري إسرائيلي: "قُتل أربعة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي وأصيب سبعة آخرون بجروح خطرة".

ويعتبر هذا الهجوم، الذي وقع مساء الأحد، الأشد الذي ينفذه حزب الله منذ أن أطلقت إسرائيل غزوها البري للبنان قبل أكثر من عشرة أيام.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، واصفا إياه بالانتقام من الضربات الإسرائيلية على بيروت يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصا.

وكان جهاز إسعاف إسرائيلي قد قال اليوم الأحد (الثالث عشر من أكتوبر / تشرين الأول 2024) إن أكثر من 60 شخصا أصيبوا جنوب حيفا، حيث قال حزب الله إنه استهدف معسكر تدريب للجيش بطائرات مسيرة. وجاء في بيان للجهاز "بمساعدة فرق الإسعاف التابعة لمنظمة يونايتد هاتسالا، قدمنا المساعدة لأكثر من 60 مصابا بجروح متفاوتة الشدة - حرجة وخطرة ومتوسطة وطفيفة".

وأوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية فى موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد أن ثلاث طائرات بدون طيار تم إطلاقها من لبنان باتجاه إسرائيل، وأن واحدة منها اخترقت عمق إسرائيل وسقطت قرب بلدة بنيامينا بجنوب حيفا حيث لم يتم تفعيل أي إنذارات.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة الإسعاف والجيش فى إسرائيل أن أربعة من الجرحى ربما أصيبوا بجروح قاتلة، وخمسة بجروح خطيرة .

كما ذكرت أن مروحية للإسعاف وصلت إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى. وأضافت جيروزاليم بوست أنه تم إرسال المسيرة من لبنان تحت غطاء وابل من الصواريخ.

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وفي وقت سابق الأحد أكد حزب الله المدعوم من إيران والذي يتواجه في حرب مفتوحة مع إسرائيل منذ 23 أيلول/ سبتمبر، أن مقاتليه نفذوا "عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

الصحة اللبنانية: ضربات إسرائيلية تودي بحياة 51 شخصا

ومن جهتها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 51 شخصا قتلوا و174 آخرين أصيبوا في هجمات إسرائيلية على لبنان يوم أمس السبت. وذكرت الوزارة اليوم الأحد أن معظم الضحايا في اليوم السابق كانوا في جنوب لبنان، بالقرب من مدينة النبطية والمناطق الجبلية. وبذلك، وصل إجمالي عدد القتلى في لبنان إلى 2306 أشخاص، بينما بلغ عدد المصابين 10 آلاف و698 شخصا منذ اندلاع القتال بين حزب الله والجيش الإسرائيلي قبل أكثر من عام.

ع.م / ص.ش (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)