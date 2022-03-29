قتلى وجرحى في هجوم بإطلاق الرصاص وسط تل أبيب

قتل شخصان على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بإصابات خطيرة في إطلاق نار بوسط مدينة تل أبيب، اليوم الخميس (السابع من أبريل/نيسان 2022)، في أحدث هجوم ضمن عدة هجمات قتل فيها 13 شخصا على مدى الشهر الماضي.

وقال مستشفى ايشيلوف في تل أبيب في بيان مقتضب "تلقينا حتى الآن عشرة جرحى، ولكن رغم جهود الطاقم الطبي، قضى اثنان منهم متأثرين بإصابتهما".

وهرع عدد كبير من رجال خدمات الطوارئ إلى موقع الهجوم وطلبت الشرطة، التي تطارد المهاجم، من السكان البقاء في منازلهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة إيلي ليفي لقناة تلفزيون 12 الإسرائيلية "أطلق إرهابي الرصاص من مدى قصير وفر هاربا. أصيب عدة أشخاص". ووجه ليفي حديثه للسكان قائلا "لا تغادروا منازلكم. لا تنظروا من النوافذ. ابتعدوا عن الشرفات".

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال شرطة مسلحين يركضون في شارع ديزينجوف، وهو شارع تجاري رئيسي، وشوارع جانبية أخرى لتعقب المهاجم. وسلطت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الضوء على الشوارع وهي تحوم فوق المنطقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه موجود في المقر العام للجيش في تل أبيب حيث يتلقى آخر المعلومات عن هذا الهجوم الرابع في أسبوعين ونيف في إسرائيل.

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والأسبوع الفائت، أطلق فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة النار من سيارته على جمع في بني براك، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم أوكرانيان وشرطي من عرب إسرائيل. وقبل بضعة أيام من ذلك الهجوم، قتل شرطيان أحدهما شرطية فرنسية اسرائيلية في إطلاق نار تبنته حركة الجهاد الاسلامي في الخضيرة (شمال). وفي 22 آذار/مارس في بئر السبع في صحراء النقب (جنوب)، قتل أربعة اسرائيليين في هجوم طعنا وصدما نفذه مدرس حكم العام 2016 بالسجن أربعة أعوام لنيته التوجه إلى سوريا بهدف القتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

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ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)