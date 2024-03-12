قتلى وجرحى في لبنان.. وبن غفير يطالب بشن حرب على حزب الله

أوقعت ضربات إسرائيلية، استهدفت مواقع لحزب الله في شرق لبنان، قتيلين و12 جريحا. في وقت طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بشن حرب على حزب الله ردا على إطلاق 100 صاروخ على إسرائيل.

قتل شخصان على الأقل وأصيب 12 آخرون في ضربات إسرائيلية، الثلاثاء (12 آذار/مارس 2024)، طالت محيط بلدتين في شرق لبنان وفق مصدر أمني. وقال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت "مقري قيادة" تابعين لحزب الله.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعيد إعلان حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، "رداً" على قصف طال ليلاً محيط مدينة بعلبك، أبرز معاقله في شرق لبنان.

واستهدف القصف الإسرائيلي ظهر الثلاثاء، وفق مصدر أمني، مبنى عند مدخل بلدة سرعين، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومتراً من مدينة بعلبك، أبرز معاقل حزب الله في شرق لبنان، ما أدى الى تدميره بالكامل.

وبعد وقت قصير، استهدفت ضربة إسرائيلية ثانية، وفق المصدر ذاته، مبنى في بلدة النبي شيت المجاورة، التي تعد مركز ثقل لحزب الله.

وأسفر القصف عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين بجروح، في حصيلة جديدة أوردها المصدر. ولم يتضح إذا كان القتيلان مدنيين أم لا، في وقت لم ينع حزب الله أيا من مقاتليه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته شنّت ضربات على "مقري قيادة لحزب الله في منطقة بعلبك في عمق لبنان"، قال إن الحزب يخزّن داخلهما "وسائل بارزة يستخدمها لتعزيز ترسانة أسلحته". وأعقب القصف ضربات إسرائيلية ليلاً قرب مدينة بعلبك، استهدفت بحسب الجيش الإسرائيلي "موقعين" تابعين لـ"القوات الجوية" لحزب الله، "رداً على هجمات جوية شنها حزب الله في الأيام الأخيرة باتجاه الجولان"، الهضبة السورية التي تحتلها إسرائيل.

لبنان .. حزب الله ودوره في هذا البلد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف حوالي 4500 هدف لجماعة حزب الله، معظمها في لبنان ولكنه شن أيضاً هجمات على أهداف للجماعة في سوريا، وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة والتي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ووفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي، قُتل أكثر من 300 من عناصر جماعة حزب الله، من بينهم خمسة من كبار القادة، وأصيب 750 آخرون في الغارات الإسرائيلية، بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، نفذت القيادة الشمالية ضربات جوية ضد أكثر من 1200 هدف و3100 موقع آخر باستخدام المدفعية والدبابات.

ومن جهته، انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير وزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما أطلق حزب الله أكثر من مئة صاروخ على شمال إسرائيل، مطالباً بشن حرب الآن على الحزب. وقال بن غفير في بيان "غالانت، الجيش مسؤوليتك. ماذا تنتظر؟"، مضيفاً "تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دولة إسرائيل، وأنتم تجلسون بهدوء؟، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وتابع "يتعين علينا أن نبدأ بالرد وشن هجوم- الحرب، الآن".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)