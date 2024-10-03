قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على بيروت

قتل ستة أشخاص على الأقل في قصف إسرائيلي على وسط بيروت فيما قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها شنت ضربات بطائرات مسيرة على تل أبيب.

قصفت إسرائيل وسط بيروت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس (3 أكتوبر/تشرين الأول 2024) مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بعد أن تكبدت قواتها أكبر خسارة يومية على الجبهة اللبنانية خلال عام من الاشتباكات مع جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقالت إسرائيل إنها نفذت ضربة جوية مُحددة الهدف على بيروت. وذكر شهود من رويترز أنهم سمعوا دوي انفجار هائل. وقال مصدر أمني إن الانفجار استهدف مبنى في منطقة الباشورة بوسط بيروت بالقرب من البرلمان مما يجعل منه الهجوم الإسرائيلي الأقرب لقلب العاصمة اللبنانية.

وقال مسؤولون طبيون لبنانيون إن ستة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب سبعة آخرون. وأظهرت صورة متداولة على مجموعات بتطبيق واتساب، لم يتسن لرويترز التحقق منها على الفور، مبنى وقد لحقت به أضرار شديدة فيما تشتعل النيران بطابقه الأول.

وذكر مسؤولون أمنيون لبنانيون أن ثلاثة صواريخ أصابت أيضا الضاحية الجنوبية لبيروت حيث قُتل أمين عام جماعة حزب الله حسن نصر الله الأسبوع الماضي، وسُمع دوي انفجارات قوية. وتعرضت الضاحية الجنوبية لأكثر من 12 غارة إسرائيلية أمس الأربعاء.

وحثت القوات الإسرائيلية سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم على عدم العودة حتى إشعار آخر. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم الخميس إن "غارات الجيش الإسرائيلي مستمرة".

ضربات بطائرات مسيرة

في الوقت نفسه قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها شنت ضربات بطائرات مسيرة على تل أبيب. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري للجماعة إن "العملية...حققت أهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها".

وغداة الهجوم الذي شنته إيرانبأكثر من 180 صاروخا على إسرائيل، قالت إسرائيل أمس الأربعاء إن ثمانية جنود قُتلوا في معارك برية في جنوب لبنان بعد توغل قواتها في جارتها الشمالية. وقال الجيش الإسرائيلي إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى عملياته البرية في لبنان أمس الأربعاء، وسط تصاعد المخاوف من اندلاع صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإيراني وتوعد إسرائيل بالرد عليه.

وقالت جماعة حزب الله إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية داخل لبنان. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة وقوع اشتباكات على الأرض منذ بداية توغل القوات الإسرائيلية عبر الحدود يوم الاثنين. وذكرت الجماعة أنها دمرت ثلاث دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بصواريخ بالقرب من بلدة مارون الراس الحدودية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقطع فيديو لتقديم العزاء "نحن في ذروة حرب عصيبة على محور الشر الإيراني الذي يريد تدميرنا".

مقتل أمريكي في لبنان

على صعيد متصل قتل أمريكي في غارة جوية إسرائيلية في لبنان، حسبما أعلنت ابنته وصديقه وعضوة الكونغرس الأمريكي التي تمثل منطقته.

وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب أمس الأربعاء إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفا أنه مواطن أمريكي من أصل فلسطيني وكان من ناخبي عضوة الكونجرس الأمريكي. وقالت ابنته نادين جواد في بيان بعد مقتل ابيها في غارة إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء "(لاقى حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة". وأضافت أنه في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

نصر الله وافق على الهدنة

في الوقت نفسه - قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إن الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوما قبل أيام قليلة من اغتياله من قبل إسرائيل.

وتمت الدعوة إلى وقف إطلاق النار المؤقت من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال بوحبيب، لشبكة (سي إن إن) في مقابلة بثت الأربعاء: "لقد وافق (نصر الله)، وافق"، وأضاف: "لقد وافقنا تماما، وافق لبنان على وقف إطلاق النار ولكن بالتشاور مع حزب الله، وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع حزب الله وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث".

وأضاف: "لقد أخبرونا أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وافق أيضا على البيان الذي أصدره الرئيسان (بايدن وماكرون)". وتابع: "كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكستين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار". وتابع بوحبيب: "لقد أخبرونا أن نتنياهو وافق على هذا، وبالتالي حصلنا أيضا على موافقة حزب الله".

ا.ف/ و.ب (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)