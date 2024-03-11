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سياسةالشرق الأوسط

"قتلى وجرحى" في ضربات أمريكية بريطانية على غرب اليمن

١١ مارس ٢٠٢٤

دون ذكر للخسائر، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن التحالف العسكري الأمريكي البريطاني شن 17 ضربة جوية على الأقل على مدينة الحديدة وعدد من المناطق الساحلية الأخرى في غرب اليمن. فيما تحدثت حكومة عدن عن قتلى وجرحى.

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صورة من الأرشيف لتوجيه ضربة عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في ​​اليمن (4/2/2024)
تأتي هذه الغارات في ظل استمرار الحوثيين بتوجيه هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، على خلفية الحرب في غزة.صورة من: CENTCOM/Anadolu/picture alliance

قال متحدث باسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا كما أصيب 14 آخرون في ضربات أمريكية وبريطانية على غرب اليمن الاثنين (11 مارس/ آذار 2024)، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. 

وتأتي هذه الضربات في أعقاب سقوط أول قتلى من المدنيين وغرق أول سفينة منذ أن بدأت الحركة المتحالفة مع إيران مهاجمة السفن التجارية في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما أنها تتزامن مع أول أيام شهر رمضان لعام 2024.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد قالت مساء الاثنين، إن طيران التحالف الأمريكي البريطاني شن سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في محافظتي الحديدة، غربي اليمن وصعدة، شمالاً. وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن مقاتلات أمريكية وبريطانية "شنت ثلاث غارات جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة، وشنت غارتين جويتين على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، وغارة على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وثلاث غارات على منطقة العرج بمنطقة العرج بمديرية باجل".

وأضافت القناة، أن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، "شنت خمس غارات جوية على منطقة طخية بمديرية مجز". 

ولم يشر الحوثيون إلى وقوع أي خسائر مادية أو بشرية حتى إعداد هذا التقرير.

ويسيطر الحوثيون على محافظتي صعدة والحديدة منذ نحو تسع سنوات. 

تصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن

وتأتي هذه الغارات في ظل استمرار الحوثيين بتوجيه هجماتهم العسكرية ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، على خلفية الحرب في غزة.

ومنذ 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع الحوثيين "لمكافحة" هجمات تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

ف.ي/ ص.ش (رويترز، د ب أ)