 قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية مريلاند الأمريكية | أخبار | DW | 20.09.2018

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أخبار

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية مريلاند الأمريكية

أكدت الشرطة في ولاية مريلاند الأمريكية مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء إطلاق نار في مستودع مركز توزيع لشركة "رايت ايد" للأدوية. وذكرت الشرطة أنه هناك مشتبه به واحد، وهو رهن الاحتجاز وفي حالة حرجة في المستشفى.

USA Mehrere Tote bei Schießerei in Firmenanlage an US-Ostküste (picture-alliance/ZUMAPRESS/J. Jackson)

قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون بجروح الخميس (20 أيلول/سبتمبر 2018) خلال إطلاق نار في ولاية مريلاند على بعد حوالى 100 كلم شمال واشنطن، وفقا للشرطة. وقال الشرطي جيفري غالر في مؤتمر صحافي "يمكننا تأكيد عدة إصابات ووفيات" في مستودع يقع في منطقة هارفورد.

وأضاف "بناء على ما نعرفه، هناك مشتبه به واحد، وهو رهن الاحتجاز وفي حالة حرجة في المستشفى". وبحسب وسائل الإعلام، توفي ثلاثة أشخاص. ولم ترغب الشرطة في أن تؤكد أن امرأة هي التي أطلقت النار، كما ذكرت وسائل الإعلام.

وبدأ اطلاق النار في مستودع مركز توزيع لشركة "رايت ايد" للأدوية. ووفقاً للشرطة، يبدو أن المشتبه به استخدم قطعة سلاح واحدة فقط. وأشار غالر إلى أن رجال الشرطة لم يطلقوا النار. واستجابت الشرطة بسرعة، بدعم من ضباط الشرطة الاتحادية والوكالة الفدرالية المسؤولة عن الأسلحة والمتفجرات، بحسب السلطات.

من جهته، أشار حاكم ولاية مريلاند لاري هوغان إلى "تبادل مروع لإطلاق النار".

ولم تقدم الشرطة معلومات إضافية حول الحادث ودوافعه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب)

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