قتلى في هجوم على معبد يهودي وترامب يندد بـ "الكراهية"

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت (27 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) بما وصفها بـ "الكراهية" في الولايات المتحدة بعد تعرض كنيس في مدينة بيتسبرغ لإطلاق نار ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص قبل أن يستسلم الجاني، وتخوّف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة".

وقال ترامب في تصريح صحافي قبل أن يستقل طائرته متوجها للمشاركة في لقاء مع مزارعين، أنه يتخوف من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة" مما تم التداول به حتى الأن. كما أعرب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الإعدام. وقال "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".

وكتب ترامب في تغريدة أنه يبدو أن هناك "عدة وفيات " وقعت نتيجة إطلاق النار. وأضاف في تغريدته على "تويتر": "أتابع الأحداث التي تتكشف في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ... قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث". وحث الرئيس الأمريكي المواطنين في منطقة "سكويرل هيل" بمدينة بيتسبرغ على " اللجوء إلى أماكن آمنة ".

وكان مسلح قد أطلق النار اليوم السبت داخل كنيس في مدينة بيتسبرغ الأميركية في ولاية بنسلفانيا بينما كان المصلون اليهود يتجمعون لصلاة يوم السبت، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى، قبل أن يستسلم (مطلق النار) للشرطة. وحسب مصادر إ‘لامية فإن عدد القتلى ارتفع إلى ثمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام الأميركية في مكان الحادث "إن المشتبه به في عملية إطلاق النار اعتقل. لدينا العديد من الضحايا داخل الكنيس وهناك ثلاثة ضباط شرطة أصيبوا". ونقل التلفزيون التابع لشبكة "سي بي أس" أن ثمانية قتلى سقطوا في إطلاق النار بينهم شرطيان، في حين أعلنت شبكة "فوكس نيوز بيتسبرغ" أن أربعة أشخاص قتلوا.

وجرى إطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة" حيث كان مصلون يهود يتجمعون. ولم تعرف بعد دوافع مطلق النار.

وجرى الهجوم في حي سكويريل هيل في بيتسبرغ، وهو الوسط التاريخي لليهود في هذه المدينة الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة. وقال حاكم بنسلفانيا توم وولف على تويتر "إثر هذه المأساة علينا أن نبقى موحدين ونتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع مآس من هذا النوع في المستقبل. لا يمكننا أن نعتبر هذا العنف أمرا عاديا".

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)