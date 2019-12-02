 قتلى في قصف جوي يستهدف سوقا شعبية في محافظة إدلب | أخبار | DW | 02.12.2019

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أخبار

قتلى في قصف جوي يستهدف سوقا شعبية في محافظة إدلب

فيما ارتفعت حصيلة قتلى المعارك في جنوب شرق إدلب إلى حوالي مائة قتيل خلال الـ 48 ساعة الماضية، أفادت مصادر حقوقية بمقتل مدنيين جراء قصف النظام لسوق شعبية بمعرة النعمان وكذلك جراء قصف مدفعي تركي في مدينة تل رفعت بريف حلب.

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib (Getty Images/O. H. Kadour)

قتل 15 مدنياً اليوم الإثنين (الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2019) في قصف جوي شنته قوات النظام في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد أن قوات النظام "استهدفت بضربات جوية سوقاً شعبياً في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي".

وأسفر القصف عن مقتل 13 مدنياً، وفق حصيلة جديدة للمرصد الذي أفاد سابقاً عن مقتل عشرة مدنيين مرجحاً ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى في حالات خطرة. وأصيب جراء القصف 18 مدنياً بجروح، بحسب المرصد الذي أشار إلى مقتل مدنيين آخرين في غارات استهدفت مناطق أخرى في جنوب إدلب.

كما أفاد المرصد في تغريدة على موقع تويتر أن طائرات حربية روسية استهدفت "سجن إدلب" بعشر غارات على الأقل ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من السجناء والسجانين لم يحدده المرصد تماما.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بسقوط 96 قتيلا خلال 48 ساعة من المعارك العنيفة جنوب شرق إدلب شمال غربي البلاد. وأوضح المرصد أن معارك عنيفة دارت على محاور عدة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بين مسلحي المعارضة ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى.

وذكر المرصد أن المعارك والغارات الجوية تسببت في مقتل 51 من القوات الحكومية والقوات الموالية لها، إلى جانب مقتل 45 من المسلحين. ووفقا لمصادر في إدلب، فإن المعارك تسببت في موجة جديدة من النزوح من المحافظة باتجاه الحدود التركية.

مختارات

حسب تقرير لرويترز يواجه حلف الناتو صعوبة كبيرة في إقرار خطة دفاعية جديدة، فأنقرة ترفض دعم حلفائها إلّا إذا صنفوا وحدات حماية الشعب الكردية في قائمة الإرهاب، ما يهدّد مسار الحلف الذي سيحتفل قريبا بمرور 70 عاما على إنشائه. (26.11.2019)

طالما اتهم معارضون أتراك حكومتهم بغض الطرف عن نشاط "داعش". والآن وبعد انتشار خبر اعتقال شقيقة أبو بكر البغدادي وزوجته بالقرب من الحدود التركية، يتساءل الكثير من السكان فيما إذا كانت أنقرة تتجاهل تهديد "داعش". (07.11.2019)

في غضون ذلك قتل تسعة مدنيين بينهم ثمانية أطفال دون الـ15 من العمر اليوم في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "القصف التركي وقع قرب مدرسة أثناء خروج الأطفال منها" في تل رفعت في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أن القتلى من النازحين الذين فروا من منطقة عفرين الكردية مع سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها عليها في العام 2018.

إصابة جنود روس

وأصيب ثلاثة جنود روس اليوم الإثنين بانفجار عبوة ناسفة خلال تسييرهم دورية على طول الحدود السورية قرب كوباني في شمال البلاد، وفق ما افادت وزارة الدفاع الروسية في بيان ذكر أنه "خلال مهمة استطلاع تقوم بها دورية روسية تركية مشتركة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آلية مدرعة للشرطة العسكرية الروسية على بعد 1.5 كلم غرب بلدة كوران (منطقة كوباني)". وأضاف البيان أن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة واصيبت الآلية باضرار.
   أ.ح/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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