قتلى "سوريون وأجانب" في غارات إسرائيلية على ريف دمشق

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت أهدافا للجيش السوري قبل الفجر بعد إطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان، وأفادت مصادر متطابقة بارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم، في ثاني تفجر لمثل هذا العنف خلال أسبوع.
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لقصف اسرائيلي استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 7 جنود بجروح. بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات أسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود من وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية.
وقال المصرد ( مقره بريطانيا) إنه لم يتمكن من التحقق من هوية المقاتلين الأجانب الذين قضوا في الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع بالقرب من العاصمة السورية، حيث تتمركز قوات سورية وقوات ايرانية ومقاتلين من حزب الله اللبناني، حليف دمشق، بحسب ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس.
ومن جهته أوضح الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد الثاني من حزيران/ يونيو 2019) أنه هاجم مدفعية وبطاريات دفاع جوي سورية ردا على إطلاق صاروخين يوم السبت على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ولم يتسببا في سقوط ضحايا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه لم يُعرف بعد الجهة التي أطلقت الصواريخ ولكن الجيش السوري مسؤول عن أي هجوم يشن من الأراضي السورية.
من جانبه، ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق قبل فجر اليوم وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي".
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ صواريخ استهدفت "تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام" في منطقة الكسوة في جنوب غرب العاصمة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "لن نتغاضى عن إي إطلاق نار على أراضينا وسنرد بقوة كبيرة على أي عدوان علينا". وقال الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات في سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن جنديا قتل في القصف.
وشنت إسرائيل في السنوات الأخيرة مئات الضربات في سوريا ضد أهداف إيرانية وأهداف لحزب الله في سوريا.
م.م/ م.س (رويترز، د ب أ، ا ف ب)
أكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا محذرا القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي أو القوات الإسرائيلية، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.. (21.01.2019)
بعد وقت قليل من سقوط مقاتلة إسرائيلية إثر إصابتها بنيران مضادات "سورية"، جددت إسرائيل قصفها لعدة مواقع عسكرية في ريف دمشق. إسرائيل قالت إنها لا تريد التصعيد واتهمت سوريا وإيران باللعب بالنار. (10.02.2018)
سقط 26 مقاتلا مواليا لنظام دمشق، في القصف الصاروخي الذي استهدف مواقع عسكرية في محافظتي حماة وحلب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ورجح المصدر أن تكون الضربة إسرائيلية. فيما نفت وكالة أنباء إيرانية استهداف إيرانيين هناك. (30.04.2018)
قالت مصادر أمنية وأخرى بالمعارضة السورية إن قصفا صاروخيا يعتقد أنه إسرائيلي، وقع على مواقع عسكرية في حماة وطرطوس. وقد أسفر هذا القصف الذي قيل إنه على مواقع عسكرية إيرانية في سوريا، عن قتلى وجرحى، حسب رواية رسمية. (04.09.2018)