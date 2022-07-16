قتلى بينهم قائد بالجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية على غزة

قتل سبعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الاسلامي وطفلة اليوم الجمعة (05 أغسطس/آب 2022) خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من أربعين شخصًا بجروح، بحسب مصادر فلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد الشهداء الى سبعة بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من أربعين بجروح مختلفة في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة".

كما قالت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان صحفي إنها "تنعي القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود).."

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اليوم الجمعة تنفيذ ضربات على قطاع غزة وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "يقصف قطاع غزة". وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة فرانس برس إنهم شاهدوا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية تحت اسم "الفجر الصادق" ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تضمنت اغتيال قيادي عسكري في سرايا القدس.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع تدريب لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة. وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب، عن إصابات جراء القصف في خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل "بدأت التصعيد والعدوان على قطاع غزة وستدفع الثمن" على ذلك. وحمل الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات للصحفيين في غزة، إسرائيل "مسؤولية ما ترتكبه من جرائم" بعد أن شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسباً لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد رداً على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.

ع.ح./ه.د. (ا ف ب، د ب ا، رويترز)