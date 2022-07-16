 قتلى بينهم قائد بالجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية على غزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2022

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أخبار

قتلى بينهم قائد بالجهاد الإسلامي في غارات إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر فلسطينية أن سبعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الاسلامي وطفلة قتلوا، خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وجاءت الضربات بعد أن ألقت إسرائيل القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي.

حسب مصادر فلسطينية أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي

حسب مصادر فلسطينية أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أربعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الإسلامي

 قتل سبعة فلسطينيين بينهم قائد في حركة الجهاد الاسلامي وطفلة اليوم الجمعة (05 أغسطس/آب 2022) خلال غارات إسرائيلية على قطاع غزة أسفرت كذلك عن إصابة أكثر من أربعين شخصًا بجروح، بحسب مصادر فلسطينية.
وأكدت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد الشهداء الى سبعة بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وإصابة أكثر من أربعين بجروح مختلفة في القصف الاسرائيلي على قطاع غزة".
كما قالت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان صحفي إنها "تنعي  القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود).."

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد اليوم الجمعة تنفيذ ضربات على قطاع غزة وسط مخاوف من وقوع هجمات من القطاع الفلسطيني بعد اعتقال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

مختارات

أسفر هجوم شنته غارات إسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية عن مقتل ستة نشطاء فلسطينيين وجرح ثلاثة عناصر من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، التي توعدت بالرد الفوري. والرئاسة الفلسطينية تعدو إلى التهدئة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه "يقصف قطاع غزة". وأفاد شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية لوكالة فرانس برس إنهم شاهدوا عدة طائرات تغير على القطاع استهدفت إحداها وسط مدينة غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية تحت اسم "الفجر الصادق" ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تضمنت اغتيال قيادي عسكري في سرايا القدس.
وأكدت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عدة مواقع تدريب لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في عدة مناطق في قطاع غزة.

وقال شهود عيان ومصادر أمنية إن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل على شقة سكنية في برج سكني وسط حي الرمال غرب مدينة غزة. وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب، عن إصابات جراء القصف في خان يونس جنوب قطاع غزة. 

من جهتها قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل "بدأت التصعيد والعدوان على قطاع غزة وستدفع الثمن" على ذلك. وحمل الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات للصحفيين في غزة، إسرائيل "مسؤولية ما ترتكبه من جرائم" بعد أن شنت سلسلة غارات جوية على مناطق  متفرقة من القطاع.  

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية تحسباً لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد رداً على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.  

ع.ح./ه.د. (ا ف ب، د ب ا، رويترز)

  • موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية، المصنفة على قائمة الإرهاب.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    ضربات انتقامية إسرائيلية

    موجة الدمار لا تبدو لها نهاية في الأفق. طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة وتستهدف عدداً من قيادات حركة حماس الفلسطينية.

  • الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    إسرائيل تستدعي المزيد من قوات الاحتياط

    الجيش الإسرائيلي يحشد جنوداً ودبابات على حدود قطاع غزة. المشهد يعيد إلى الذاكرة صورة حروب أعوام 2008/2009 و2014.

  • أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    شروق معمّد بالنار

    أعمدة الدخان والنيران تتصاعد صباح الأربعاء من مدينة خان يونس في قطاع غزة. منذ مطلع الأسبوع دخل صراع الشرق الأوسط مرحلة العنف المفتوح بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

  • في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    نزوح يائس

    في مدينة غزة، يحاول هؤلاء الفلسطينيون إيجاد مكان آمن من الضربات الانتقامية الإسرائيلية. حتى الآن أدت موجة العنف إلى مقتل 109 فلسطينيين على الأقل، بحسب وزارة الصحة في غزة، وثمانية إسرائيليين.

  • تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    دمار في قطاع غزة

    تقول إسرائيل إنها أرسلت تحذيراً قبل قصف هذا المبنى في قطاع غزة، موضحة أنه إما كان يضم مكاتباً لفصائل فلسطينية مسلحة أو يقيم به قياديون في حركة حماس.

  • حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    صواريخ على تل أبيب

    حركة حماس التي تحكم قطاع غزة قامت ليلة الثلاثاء/ الأربعاء بإطلاق صواريخ على مدينة تل أبيب. نظام الحماية الإسرائيلي من الصواريخ والمقذوفات يحمي المدينة ويدمّر المقذوفات في الجو، أو يقوم بتوجيهها بعيداً عن المناطق الحضرية لتقليل حجم الضرر.

  • لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى القبة الحديدية – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    انتظار قلق

    لكن نظام الحماية الصاروخي – المسمى "القبة الحديدية" – لا يوفر حماية كاملة. إطلاق صافرات الإنذار يعني بالنسبة للإسرائيليين البحث عن ملجأ يحميهم وبسرعة، وحتى وإن كانت الساعة الثالثة صباحاً، كما في الصورة.

  • حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    خطر داهم

    حتى وإن نجح نظام الحماية الإسرائيلي في اعتراض الصواريخ الفلسطينية، فإن الحطام المتساقط يشكل خطراً. في الصورة منزل تعرض للتدمير في مدينة ييهود، التي تقع شمال مطار بن غوريون الأهم في إسرائيل. بحسب معلومات الجيش الإسرائيلي، فقد أطلق الفلسطينيون منذ الاثنين أكثر من ألف صاروخ ومقذوف على إسرائيل.

  • من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    يدان فوق الرأس

    من لا يستطيع الوصول إلى ملجأ في وقت مناسب عند دويّ صافرات الإنذار، عليه أن يحاول قدر الإمكان البحث عن مكان للاحتماء به، مثل هؤلاء الأشخاص في مدينة أشكلون (عسقلان)، على بعد عشرة كيلومترات شمال قطاع غزة.

  • في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية.

    بالصور: دوامة العنف تضرب غزة وإسرائيل من جديد

    حجارة وغاز مسيل للدموع

    في الأيام الماضية وقعت مواجهات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، مثل ما يحدث في الصورة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. المتظاهرون يلقون بالحجارة على القوات الإسرائيلية. أوتا شتاينفير/ ي.أ


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