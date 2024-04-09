قبيل قمة ثأرية.. تصريحات نارية من غوارديولا وأنشيلوتي

قبيل قمة ثأرية بين الفريقين، طالب بيب غوارديولا فريقه بـ"معاقبة" الريال عندما يلتقي الفريقان مرة أخرى في بطولة دوري الأبطال، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة اللعب أمام فريق أنشيلوتي، فيما بدا الأخير واثقا من قدرة فريقه.

يتأهب كل من مانشستر سيتي (حامل اللقب) وضيفه الريال، البطل التاريخي للمسابقة القارية التي توج بها 14 مرة، للقاء في وقت لاحق اليوم الثلاثاء (التاسع من أبريل، نيسان 2024) بذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب (سانتياغو برنابيو) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقبل المباراة أطلق مدربا الفريقين تصريحات نارية، فقد قال مدرب سيتي بيب غوارديولا ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إن على فريقه أن "يعاقب" الريال "لجعلهم يشعرون بأننا هنا من أجل تسجيل الأهداف. هذا ما يجب علينا فعله".

وتابع "لا يمكننا أن نأتي إلى هنا فقط لنفرض هيمنتنا على المباراة". واعترف غوارديولا أن "سيكون لاعبو الريال قادرين على الضغط المتقدم بشراسة وبقوة وخطورة كبيرة. الجميع يدرك نقاط قوتهم. إنهم يتمتعون بسرعة مذهلة".

وأكد "لدينا لاعبين جدد وهو ما ينطبق عليهم أيضا، لذا ستكون المواجهة مختلفة تماما". أضاف غوارديولا "نمتلك ميزة بسيطة وهي إقامة مباراة الإياب على ملعبنا، حيث نلعب بقوة ونتمتع بثقة مذهلة، لكن يتعين علينا أن نلعب 90 دقيقة هنا". واستدرك قائلا "لكننا نتحدث عن ريال مدريد، الذي لديه القدرة على السيطرة على العديد من جوانب المباريات. علينا أن نفرض أسلوبنا في اللقاء".

ويلتقي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا ، ويعلم غوارديولا أن العملاق المدريدي يريد الثأر من خسارته في الموسم الماضي والسعي لتحقيق فوز مطمئن على ملعبه ووسط جماهيره في سانتياغو برنابيو.

أنشيلوتي: المهم هو تقديم أفضل ما لدينا

من ناحيته يدخل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقاء الذهاب بأعصاب هادئة نسبيا في ظل التقاط الفريق أنفاسه بعدم اللعب في آخر 10 أيام بينما خاض مانشستر سيتي ثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي أمام أرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخير.

ويرتكز أنشيلوتي في مساعيه لقيادة ريال مدريد للتتويج باللقب القاري للمرة 15 على قوة هجومية جبارة تضم البرازيلي رودريجو الذي سجل ثنائية في المباراة الأخيرة أمام بيلباو ليكسر صيامه التهديفي بعد ستة أسابيع، ومواطنه فينيسيوس جونيور الذي استعاد بريقه بتسجيل 5 أهداف في آخر 5 مباريات.

أنشيلوتي أكد أن فريقه سيقدم كل ما بوسعه، وقال في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "الشيء المهم هو تقديم أفضل ما لدينا، الجانب الذهني مهم جداً، ولاسيما الشجاعة والشخصية التي يجب أن نتحلى بها في الملعب، حظينا بالوقت للاستعداد للمباراة، وأنا على ثقة من تقديمنا غداً أفضل ما لدينا بكل معنى الكلمة، ذهنياً وبدنياً وفنياً، لدينا ما يكفي من الجودة للمنافسة".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله "إنها مباراة جذابة للغاية، بين فريقين يتمتعان بالكثير من الجودة الفردية على أرض الملعب".

واضاف "سنرى مباراة جميلة جداً على المستوى الفني، نعتقد أننا متفوقون في بعض الجوانب وهم في جوانب أخرى، سنرى التفوق بعد 180 دقيقة، من سيفوز المواجهة سيكون المتفوق".

وبشأن المقارنة مع غوارديولا، قال "هذا لا يزعجني، غوارديولا مدرب رائع، ونظرتهم عني لا تهمني كثيراً، ما يهمني هي نظرة النادي لي، غوارديولا مدرب رائع ولا شك في ذلك".

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ)