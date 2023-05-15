 قبيل جولة الإعادة.. لا يزال البعض متفائلا بهزيمة أردوغان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.05.2023

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سياسة واقتصاد

قبيل جولة الإعادة.. لا يزال البعض متفائلا بهزيمة أردوغان!

نتائج انتخابات 14 أيار/ مايو في تركيا هي أكثر من واقعية بالنسبة لمؤيدي المعارضة. ويبدو أن فوز منافس أردوغان كمال كليجدار أوغلو بعيد المنال. موفد DW إركان أريكان سأل بعض الناخبين عن انطباعاتهم وتوقعاتهم للجولة الثانية.

كمال كليجدار أوغلو ورجب طيب أردوغان

الأمل آخر ما يموت.. رغم هزيمته في الجولة الأولى هناك من يأمل في فوز كليجدار أوغلو وهزيمة أردوغان في الجولة الثانية!

حتى بعد أيام من ظهور نتائج الجولة الأولى للانتخابات في تركيا، لا يزال كثيرون ممن كانوا يأملون في فوز كمال كليجدار أوغلو في حيرة من أمرهم. لأسابيع، كان مرشح المعارضة الرئاسي في مقدمة الاستطلاعات، بيد أن الأمر اختلف بشكل جذري.

"لم أصدق أبدا مراكز استطلاعات الرأي الانتخابية. إنهم يتلاعبون بالجميع"، يقول فرهاد وهو سائق سيارة أجرة من أنقرة. ويقدم فرهاد البالغ من العمر 48 عاما نفسه لنا بأنه رجل متدين يصلي خمس مرات في اليوم ويعلن دعمه لمؤسس الدولة، أتاتورك. ويوضح لـ DW: "الإسلاميون المحيطون بأردوغان استولوا على البلاد. لقد امتصوا خيرات البلاد، واختفت تعاليم مصطفى كمال أتاتورك تقريبا". يقول ذلك بنبرة حزن.

مختارات

"الأمل يعيش طويلا"

أديب وهو يقترب من عامه الخمسين، يعمل في في فندق في العاصمة التركية أنقرة، يحيي أديب الضيوف عند الباب ويقود سياراتهم إلى مرآب الفندق، ويحمل حقائبهم، يقول لـ DW "ما زال لدي سنوات خدمة أخرى قبل تقاعدي، بيد أن هذا الأمر قد يبدو بعيد المنال". ويتابع: "لا أعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتحسن إذا فاز أردوغان فيانتخابات الإعادة في 28 مايو/ أيار. سأضطر إلى مواصلة العمل، حتى بعد بلوغي سن التقاعد، ما الذي يمكنني فعله؟" كثيرون من الناس في تركيا يفكرون بنفس طريقة تفكير أديب.

التقينا سرجان أيضا، وهو شاب طويل القامة يبلغ من العمر 29 عاما يرتدي نظارات، متدرب في الفندق. يرغب في العمل كموظف حكومي كبير كونه حاصل على شهادة في الإدارة العامة، لكنه لم يجد أية وظيفة أخرى. يعرب لنا سرجان عن حزنه وخيبة أمله، ويقول "ليس لدي واسطة يمكن أن تساعدني على المضي قدما"، يهمس الشاب. ويتابع لـ DW "نحن نكسب أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور" ويوضح أنه بدون مكافآت الفندق الإضافية، لن يتمكن من تغطية نفقاته.

 وفي الجولة الثانية من التصويت في 28 أيار/ مايو، يأمل في فوزكمال كليجدار أوغلو، حتى لو كانت فرص الفوز تتضاءل أكثر فأكثر. وينظر سرجان بتفاؤل للمستقبل، فهو لديه صديقة ويمني نفسه بحياة أفضل، يبتسم ويقول: "الأمل آخر ما يموت، وهذا يمنحني الثقة".

مرشح المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو

هل يتمكن كليجدار أغلو من حشد الناخبين وجذب المترددين إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالحه؟

"يجب أن يبقى أردوغان"

انتقلنا لموقع آخر إلى منطقة البازار في اسطنبول. كانت السماء تمطر بغزارة مع دخول مجموعة من السياح إلى البازار، ومن غزارة الأمطار بدت التربة وكأنا بالكاد تستطيع امتصاص الماء، مصارف الصرف الصحي غارقة تماما. في مدخل البازار، يجلس حسين أمام متجر، يعمل فيه منذ أكثر من 30 عاما. في سن الثانية عشرة بدأ العمل لدى عمه، الذي كان يبيع الحقائب المقلدة من العلامات التجارية الفاخرة. حسين كردي ومؤيد بقوة للرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، الذي يقبع خلف القضبان منذ سبع سنوات. "لمن صوتت؟ بالطبع، تحالف "حزب اليسار الأخضر".

يشعر حسين بخيبة أمل. كليجدار أوغلو سياسي ضعيف. في الجولة الثانية من التصويت، يجب أن يفوز أردوغان، كما يضيف بشكل مفاجئ. "أردوغان على الأقل يجلب لنا السياح. أي شيء آخر غير آمن للغاية".

بيد أنه وبالمقابل أبدت زميلة حسين وتدعى هاجر دعمها الشديد للمعارضة، وتقول "لا يريد حسين الاعتراف بأن القوميين لديهم الآن اليد العليا في البرلمان، وبأنه لا يمكن الوثوق بأردوغان". وأكدت أنها صوتت لصالح كمال كليجدار أوغلو وحزبه الشعب الجمهوري (CHP).

بازار اراستا في منطقة سلطان أحمد بمدينة اسطنبول

قدوم السياح وازدهار السياحة هو المهم بالنسبة لأصحاب المحلات والعاملين في البازار

"في البداية سيبقى كل شيء على حاله"

صحفيان شابان، لا يرغبان في الكشف عن اسميهما أو الشركة الإعلامية التي يعملان لصالحها، يجلسان في متجر للحلويات ويأكلان البقلاوة ويشربون الشاي. "قبل الانتخابات، كان الجميع على يقين بأن أردوغان سيخسر، حتى في مؤسستنا لإعلامية كانت هناك شائعات حول رئيس القسم الذي سيغادر. ولكن الآن أصبحوا كلهم (المسؤولون) أكثر ثباتا في مناصبهم".

من الواضح أن كلا الصحفيين يعملان لصالح مؤسسة مؤيدة للحكومة، ويرغبان بالحفاظ على عملهما. إنهما ينتميان إلى من يسمون بـ "الأتباع" الذين لن يحصلوا على وظيفة في أي مكان آخر. ولذا فهم يحاولون عدم جذب الكثير من الاهتمام بمساهماتهم.

يقول أحدهما: "في الحقيقة أشعر بالأسف الشديد لأردوغان. الرجل مريض. لهذا السبب لا أعتقد أنه سيصبح أكثر استبدادية". صديقه لا يريد الاعتماد على هذا التقييم. لكن هناك شيء واحد واضح: كلاهما يتوقعان فوز أردوغان في جولة الاقتراع الثانية. ويعتقد أحدهما أن "العديد من أنصار كمال كليجدار أوغلو لن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع بالتأكيد. وهذا بالطبع في مصلحة الرئيس أردوغان".

وستظهر الأيام المقبلة ما إذا كان بإمكان كليجدار أوغلو حشد المزيد من الناخبين وجذب المترددين إلى صناديق الاقتراع في جولة الإعادة في 28 مايو/ أيار. ولا يزال كثيرون مفعمون بالأمل، فالأمل يعيش طويلا وآخر ما يموت.

إركان أريكان/ علاء جمعة 

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


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Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

رسميا.. جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو 15.05.2023

للمرة الأولى في تاريخها ستقام جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد فشل جميع المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة من الجولة الأولى. وستقام جولة الإعادة في 28 مايو بين الرئيس أردوغان ومنافسه الرئيسي كليجدار أوغلو.

Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

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تتجه تركيا فيما يبدو نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم الرئيس أردوغان على منافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد، على الرغم من إخفاقه في تحقيق الأغلبية اللازمة لإعلان فوزه.