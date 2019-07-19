قبيل انطلاق الدوري..دورتموند متفوق وبايرن ضائع

في المواسم الأخيرة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، احتدمت المنافسة بقوة بين العملاق بايرن ميونيخ وغريمه التقليدي بروسيا دورتموند. وكعادتها لن تبدأ هذه المنافسة عند انطلاق الدوري في 16 من أغسطس/ آب المقبل، وإنما هي مستمرة حتى أثناء العطلة الصيفية وأثناء الاستعدادات.

ومنذ أن تُوج الفريق البافاري باللقب في الموسم الماضي، أطلق دورتموند تحركاته وفق خطة محكمة، وبدا اليوم أكثر استعدادا لخوض معركة جديدة. في المقابل لا يزال بايرن يتخبط في تفاصيل الصفقات والميزانية الضئيلة المخصصة للتعاقد مع لاعبين جدد والتي لا تتماشى مع حجم تطلعاته، وفق صحيفة "أبيند ميونيخ" فدورتموند متقدم ولأسباب عديدة.

تشكيلة جاهزة

في الوقت الذي لا يزال فيه المسؤولون في "أليانس أرينا" يتباحثون حول مدى ضرورة التعاقد مع لاعب ارتكاز أو مع جناح، نجد أن التشكيلة في دورتموند باتت جاهزة. 127 مليون يورو استثمرها النادي الأصفر والأسود في سبيل تعزيز صفوفه. الدولي يوليان براند أوكلت إليه مهمة تعويض بوليزيتش لا عب تشيلسي الحالي في مركز الجناح. باكو ألكاسير بعد أن سجل لدورتموند الموسم الماضي 18 هدفا في 26 مباراة الدوري، تعاقد معه النادي رسميا.

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك بايرن يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MApl بايرن ميونيخ في أمريكا



أما على مستوى خط الدفاع فاستعادة ماتس هوملز من بايرن والاعتماد على الدولي الألماني نيكو شولتس، لاعب هوفنهايم السابق، سوف يضمن الاستمرارية والفاعلية في الأداء عبر خلطة تجمع بين الخبرة والشباب.

تورغان هازارد بدوره، من الصفقات الناجحة التي أبرمها دورتموند. كما يجري الحديث في هذه الأثناء عن رغبة الفريق في التعاقد مع العملاق الكرواتي ماريو ماندزوكيتش. وعلى العموم يمكن القول إن تشكيلة دورتموند بـ34 لاعبا تبدو مكتملة.

البحث المضني عن لاعب ارتكاز

في المقابل، نجد على الضفة الأخرى، لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد وهما السلاح الفرنسي الواقي للبافاري الموسم القادم. غير أن اللاعبين معا سيخوضان تجربة مفتوحة لا أحد يعرف كيف ستتطور. بينما العديد من صفقات دورتموند تمت مع لاعبين سبق لهم أن حملوا قميص النادي وعلى دراية بمجريات الأمور في "إيدونا بارك".

هناك أيضا بحث على قدم وساق في ميونيخ للحصول على لاعب خط الوسط الدفاعي، لكن جميع محاولات بايرن باءت إلى حد الآن بالفشل. كما أن الفريق لا يزال بحاجة إلى جناح يعزز الهجوم وراء وحول روبيرت ليفاندوفسكي. يضاف إلى ذلك أن جناحا ثالثا إلى جانب كينغسلي كومان وسيرج غنابري، سيكون الحل الأمثل في حال أصيب احدهما مجددا.

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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات فرانتس بكنباور نجاحات فرانتس بكنباور الكبرى كانت لقب بطولة العالم كلاعب في 1974 وفي 1990 كمدرب الفريق. واعتُبر لوقت طويل شخصية لامعة في كرة القدم الألمانية وغيّر بخفته وتقنيته العالية دور لاعب الوسط أكثر من أي لاعب في العالم. وهو يُعتبر أيضا قائدا شرفيا للمنتخب الألماني لكرة القدم.

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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات فريتس فالتر فريتس فالتر يُعد من بين الشخصيات المتميزة في عالم كرة القدم الألمانية. وخلال الفوز ببطولة العالم عام 1954 لم يكن فقط قائدا للفريق، بل أيضا اليد الممتدة للمدرب زيب هيربيرغر في الملعب. وتم تتويج فالتر كأول قائد شرفي للمنتخب الألماني لكرة القدم.

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أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات غونتر نيتسر كان يُعتبر الروح الرقيقة والرجل الأول لكرة القدم الألمانية، وأحد أفضل لاعبي الوسط لجميع الأوقات. غونتر نيتسير اشتهر بتمريراته الدقيقة. وفي 1972 أحرز مع المنتخب الألماني لقب البطولة الأوروبية، وفي البطولة العالمية عام 1974 شارك في مباراة واحدة، ولم يشعر بأنه بطل عالمي. وكان لاعبا في المنتخب الوطني لمدة أكثر من عشر سنوات.

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات هلموت ران الآن يتوجب على ران قذف الكرة، ران يصيب الهدف، هذا ما دوّى به في عام 1954 صوت المذيع هربيرت تسيمرمان عبر الراديو. لاعب الجناح الأيمن هلموت ران أحرز الهدف الحاسم 3:2 ضد المجر في نهائي بطولة العالم لتهلل الأمة برمتها. وشارك "الزعيم" وهو لقب ران بفضل شخصيته القيادية في 40 مباراة دولية وسجل 21 هدفا.

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات غيرد مولر غيرد مولر كان قناص أهداف نادر الوجود. سجل في مبارياته الدولية الـ 62 ما يعادل 68 هدفا. وكان مولر يسجل الأهداف عندما يكون الأمر ملحا، ففي نهائي بطولة العالم في 1974 سجل الهدف الحاسم 2:1 ضد هولندا. وفي 1972 أحرز "مفجّر الأمة" لقب البطولة الأوروبية. مولر كان يسجل الأهداف من كل زاوية وفي كل فرصة.

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات أوفيه زيلر أوفيه زيلر هو قائد الشرف الوحيد من المنتخب الألماني الذي لم يحرز لقب بطولة العالم. وفي زمنه كان زيلر مهذبا للغاية ويُعد أفضل مهاجم في العالم. وكقائد للمنتخب الوطني أصبح في 1966 وصيف بطل العالم واحتل في البطولة العالمية 1970 المرتبة الثالثة. وسجل زيلر 43 هدفا في 72 مباراة مع المنتخب الألماني.

أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات زيب هيربيرغر المدرب زيب هيربيرغر يُعتبر الرأس المدبر وراء "أعجوبة بيرن". فتح بأسلوبه المتميز الطريق أمام لقب البطولة العالمية في 1954. هيربيرغر كان بمثابة الأب للاعبين وكان يهتم بربط علاقة إنسانية جيدة معهم. ومن 1936 إلى 1942 ومن 1950 إلى 1964 قاد مصير المنتخب الوطني الألماني.





ما يزيد من حدة النقص البافاري هو أن الكولومبي خاميس رودريغيز لا يريد إطلاقا البقاء في ميونيخ، وذهابه سيؤدي إلى انتقال توماس مولر إلى وسط الهجوم وراء رأس الحربة ليفاندوفسكي.

أما في دورتموند فهناك إشباع على مستوى خط الهجوم: ماريو غوتسه وتورغان هازارد وباكو ألكاسير، الثلاثة بإمكانهم قيادة الهجوم، هذه الأريحية لا يتمتع بها بايرن، بل حال لسانه يقول حاليا، إنه غير قادر حتى على التفكير في بديل لليفاندوفسكي في حال أصيب الأخير.

اختلاف الأهداف

"نريد أن نتوج باللقب"، كانت هذه رسالة واضحة من قائد دورتموند ماركو رويس مباشرة بعد إسدال الستار على منافسات الدوري السابق. في المقابل نجد أن نجوم بايرن يركزون في تصريحاتهم على دوري الأبطال دون غيره.

وقد يكون الأمر منطقيا لأن بايرن يعود على الاستحواذ على اللقب المحلي، حتى في أسوأ حالاته. بايرن له القدرة على تدارك الموقف في أي لحظة وهذا ما حدث بالفعل خلال الموسم الماضي، حين قلب الطاولة على دورتموند في الشطر الثاني من الدوري وفي النهاية حصل على ما شاء، واكتفى الغريم بمركز الوصيف.

في المقابل، يرى آخرون أنه إذا ركز لاعبوا بايرن على دوري الأبطال، فإنهم سوف يخاطرون بلقب الدوري، وهذا الفريق بالذات له متربصون كثر، وليس بروسيا دورتموند الوحيد.

و.ب