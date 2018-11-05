 قبيلة من العصر الحجري... تقتل سائحا أمريكيا اقتحم عزلتها! | عالم المنوعات | DW | 22.11.2018

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منوعات

قبيلة من العصر الحجري... تقتل سائحا أمريكيا اقتحم عزلتها!

حب المغامرة والسفر لا يعني بالضرورة الاستمتاع، فأحيانا قد تتعرض لما لم يكن في حسبانك كما حصل لهذا السائح الأمريكي الذي انتهت حياته بطريقة مأساوية على يد قبيلة منعزلة تعيش حياة العصر الحجري، وهذه هي تفاصيل القصة.

Symbolbild: Indigener Stamm der Sentinelese (picture-alliance/AP/nthropological Survey of India)

قد يظن أغلبنا أن عصرنا هو عصر التواصل بامتياز، لكننا قد نغفل وجود قبائل في العالم ترفض التقرب منها والاقتراب من محيطها، بل يمكن أن تُعرض حياتك للخطر لو حاولت القيام بذلك. وعلى ما يبدو فإن السائح الأمريكي، جون آلن شاو، كان يؤمن هو الآخر بهذه الفكرة حتى التقى بقبيلة سينتينيليس التي لم تمهله الوقت لإعادة التفكير، وانقضت عليه لتضع حدا لحياته.

الرجل ذو 27 عاما لم يكن محظوظا لدرجة التعرف على أهل الجزيرة المنعزلة وإنما تعرض للقتل من طرف أفراد عدائيين ينتمون للقبيلة الهندية المنعزلة في جزر أندمان ونيكوبار الهندية، حسب ما قالت الشرطة الهندية.

ولحدود الآن ما تزال الشرطة تجتهد لانتشال جثمانه، الذي اختفى عن الأنظار بعد آخر مرة رآه فيها صيادون كانوا قد أوصلوه لمنطقة بالقرب من جزيرة نورث سينتينيل في 16 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

الجزيرة المنعزلة بالكامل، تسكنها قبيلة سينتينيليس، التي يُعتقد أنها آخر قبيلة ما قبل العصر الحجري الحديث على وجه الأرض. يشار إلى أنه لم يصل أي شخص جزيرة نورث سينتينيل، التي تعد جزءا من أرخبيل أندمان ونيكوبار، منذ أواخر التسعينيات، حيث أن أفراد قبيلة سينتينيليس يخافون من الإصابة بالعدوى من الغرباء، كما أنه من المعروف أنهم يهاجمون أي شخص يقترب منهم.

وأعلنت الحكومة الهندية الجزيرة والمياه المحيطة بها، والتي تمتد لثلاثة أميال بحيرة (6،5 كيلومترات)، منطقة محظورة. وقال المتحدث باسم الشرطة جاتين ناروال: "السائح مواطن أمريكي وقام باستقلال زورق أوصله إلى مكان بالقرب من الجزيرة". وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على سبعة أشخاص، من بينهم الصيادون الذين أوصلوه وجاري التحقيق معهم. وقال ناروال إن التحقيقات جارية وأنه يجري النظر في القضية على أنها قتل عمد بموجب قانون العقوبات الهندي.

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John Allen Chau

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ونقلت شبكة (ان دي تي في) عن مصادر بالشرطة القول إن الصيادين صرحوا للشرطة أنهم رأوا السائح يتعرض لهجوم بالأسهم، بعد ذلك تم سحبه إلى الشاطئ حتى اختفى عن الأنظار. وأضافوا أنهم رأوا نصف جثة السائح مدفونة في الرمال، فيما أبحروا بعيدا.

وقالت القنصلية الأمريكية في شيناي إنها على علم بالتقارير الخاصة بالمواطن الأمريكي في جزر أندمان ونيكوبار. وذكرت متحدثة باسم القنصلية: "عندما يختفي مواطن أمريكي نعمل عن كثب مع السلطات المحلية فيما ينفذون جهود البحث الخاصة بهم". واستشهدت بـ"اعتبارات خاصة" في تقديم مزيد من التفاصيل.

وهذه ليست المر الأولى التي تهاجم فيها قبيلة سينتينيليس شخصا، ففي عام 2006، قتلت صيادين كان خطاف قاربهما قد انفك من المرساة عندما كانا نائمين وانجرف إلى شاطئ الجزيرة.

م.م  (د ب أ)

  • Grenzkonflikt Indien China Ladakh (Reuters/Danish Ismail)

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  • Peru Machu Picchu (Picture-Alliance)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Autobahn Transport Washington State (picture-alliance/ B. Coleman)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Skippers Canyon nahe Queenstown, Central Otago, Südinsel Neuseeland (picture-alliance/All Canada Photos)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Lastwagen, erdrutschgefährdete Straße, Rohtang-Pass, Manali-Leh-Highway, Himachal Pradesh, indischer Himalaya, Nordindien, Indien, Asien (picture-alliance/imageBROKER)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Gebirgsstraße auf Mallorca (picture-alliance/prisma)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Ermitage Saint-Antoine de Galamus, Frankreich, Europa (picture-alliance/imageBROKER)

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Tunnelstraße durch Berge in Zentral-China (picture-alliance/H. Jianxun)

    أخطر 10 طرق في العالم

    نفق جولانج

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  • Symbolbild: Grand Trunk Road, Indien (picture-alliance/Y. Travert )

    أخطر 10 طرق في العالم

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  • Flash-Galerie Die gefährlichsten Strassen der Welt Yungas Road Bolivien (cc-Ilosuna-sa 3.0)

    أخطر 10 طرق في العالم

    طريق الموت

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مختارات

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