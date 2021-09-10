 قبل دخول الشتاء.. مخاوف أوروبية من نقص الغاز والتلاعب بأسعاره | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2021

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قبل دخول الشتاء.. مخاوف أوروبية من نقص الغاز والتلاعب بأسعاره

يهدد ارتفاع أسعار الغاز بتفاقم نقص للطاقة بالاتحاد الأوروبي. وبعد اتهام نواب أوروبيين لـ"غازبروم" الروسية بخفض إمدادات الغاز، حذرت أمريكا من "التلاعب" بالأسعار فيما استنكرت النمسا "الاعتماد المفرط" على الغاز الروسي.

صورة من الأرشيف لمدينة دريسدن الألمانية

تشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا منذ أشهر

تشهد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعا منذ أشهر. وفي بعض الدول، يشعر المستهلكون بالفعل بتأثيرات ذلك. وقدرت دراسة نشرها الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول 2021) أن ما يقرب من 3 ملايين عامل أوروبي فقير "لن يكون بوسعهم" تسديد فواتير التدفئة في الخريف والشتاء.

مختارات

أكدت عديد المنابر الإعلامية الألمانية أن مشروع نورد ستريم 2 عاد ليضع العلاقات الأطلسية على المحك، بعدما لوحت واشنطن من جديد بفرض عقوبات على الشركات المشاركة في المشروع العملاق الذي شارفت أشغاله على الانتهاء.

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن بناء خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل". المشروع كان قد تأخر مرات عدة بسبب معارضة واشنطن وخلافات أوروبية، وسط مخاوف استخدامه كـ"سلاح جيوسياسي خطير".

وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الأربعاء، قبل اجتماع لوزراء الطاقة والنقل في الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية "تراقب عن كثب" الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وتناقش مع الدول الأعضاء "سبل" الحد منه.

وأوضحت مفوضة الطاقة قبل الاجتماع المنعقد في سلوفينيا، الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "سنناقش مع الوزراء سبل مواجهة هذا التحدي (...) تراقب المفوضية الوضع عن كثب، وتناقش الوسائل المتوافرة لدينا" للحد من هذا الارتفاع.

وتعد تكلفة الغاز الطبيعي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار الطاقة، التي كانت أعلى بنحو الربع خلال شهر آب/أغسطس الماضي مقارنة بالعام الماضي. وطالبت الحكومة الإسبانية قبل الاجتماع المفوضية الأوروبية بوضع قواعد يمكن للحكومات الوطنية اتباعها لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت مؤخرا أسعار الكهرباء إثر ارتفاع أسعار الغاز العالمية، في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا في إسبانيا. وفي المملكة المتحدة، سجلت أسعار الغاز مستوى قياسيًا الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأسعار ست مرات في عام واحد. كذلك، تشهد الولايات المتحدة ارتفاعا في أسعار الطاقة لكنها محمية كونها منتجا للغاز الصخري.

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ميركل تحذر موسكو من استخدام نورد ستريم 2 كسلاح سياسي

"يجب الاستعداد لمواجهة المتلاعبين"

ومن جانبها حذرت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم من "التلاعب" بأسعار الغاز في أوروبا من خلال "التخزين أو الفشل في إنتاج إمدادات كافية" أثناء اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة النقص في الغاز.

وقالت غرانهولم للصحافيين خلال زيارة لوارسو الأربعاء "لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أننا وشركاءنا يجب أن نكون مستعدين لمواصلة الدفاع (عن مصالحنا) عندما تكون هناك أطراف ربما يتلاعبون بالإمدادات من أجل مصلحتهم". وتابعت "نحن نتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية ونقف بجانب حلفائنا الأوروبيين لضمان حصولهم على إمدادات كافية وميسورة الكلفة من الغاز هذا الشتاء".

ومن جهته، قال وزير الطاقة الليتواني داينيوس كريفيز "نحن نحتاج إلى تعاون ... على المستوى الأوروبي لحماية مواطنينا" فيما استنكرت نظيرته النمساوية ليونور غيفيسلر "الاعتماد المفرط (من الاتحاد الأوروبي) على الغاز الروسي". وقالت إن حل مشكلة ارتفاع أسعار الغاز هو التحول السريع للطاقات المتجددة، مضيفا أن ذلك سوف يؤدي على سبيل المثال إلى استقلال عن واردات الغاز الروسي".

وطلبت مجموعة من نحو 40 عضوا في البرلمان الأوروبي من المفوضية منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري إجراء تحقيق بحق شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، متّهمين إياها بخفض إمدادات الغاز عبر أوكرانيا من أجل دفع ألمانيا إلى الموافقة على بدء نشاط خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 بشكل أسرع عبر بحر البلطيق، وتأجيج ارتفاع الأسعار الأوروبية. ونفت غازبروم تهمة التلاعب في السوق.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)

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    كيف يكون عالمنا دون غاز الهليوم؟ قد يكون أول ما نفتقده في حالة زوال الهليوم هو مناطيد الهواء التي تملأ بهذا الغاز. والهليوم هو أحد العناصر المتوفرة بصورة كبيرة في الطبيعة. ومن يضع غاز الهليوم في فمه تتغير طبقات صوته وتصبح عالية، وذلك بسبب قلة كثافة الغاز.

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    الكاتب: فابيان شميدت / زمن البدري


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