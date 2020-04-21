 قبل تناول الدواء.. أطعمة تساعدك على مقاومة حساسية الربيع! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 15.06.2021

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منوعات

قبل تناول الدواء.. أطعمة تساعدك على مقاومة حساسية الربيع!

أعراض "حساسية الربيع" ليست بسيطة، وتجبر المصابين بها على الالتجاء فورا إلى أدوية تتسبب عادة في أعراض جانبية كثيرة، لكن هناك أطعمة لديها ذات المفعول ولا تتسبب في أي أضرار..تعرف معنا عليها!

أعراض حساسية الربيع : التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في حكة الأنف وتهيج البلعوم واحتقان الحلق والأنف والعطاس فضلا عن احمرار الجلد والطفح الجلدي والرغبة في الحكة

أعراض حساسية الربيع : التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في حكة الأنف وتهيج البلعوم واحتقان الحلق والأنف والعطاس فضلا عن احمرار الجلد والطفح الجلدي والرغبة في الحكة

في فصل الربيع على وجه الخصوص، يعاني كثير من الأشخاص من تهيّج العين والأنف والجلد بسبب انتشار حبوب اللقاح والأتربة في الهواء. هذه "الحساسية الموسمية" قد تصل أعراضها إلى الإصابة بالصداع والإرهاق.

مختارات

حساسية حبوب الطلع أو اللقاح تصيب الكثيرين خاصة في فصل الربيع حين تزهر النباتات. هناك طريق عديدة لعلاجها منها التقليدية بالأدوية والطبيعية مثل حمام العيون وغسول الأنف والوخز بالإبر، لكن ما مدى فعالية العلاج الطبيعي؟

"حمام العيون" و"غسول الأنف" هي من الطرق الطبيعية المبتكرة لعلاج حساسية حبوب الطلع التي يعاني منها الكثير من الناس، بالإضافة إلى طرق العلاج الدوائية التقليدية مثل البخاخات وقطرات العين التي يمكنها تخفيف تأثير الحساسية.

حساسية حشرة "عثة الغبار" منتشرة بشكل كبير، ويعاني منها الكثيرون خاصة عند حلول فصل الشتاء، حيث لا يمكن فتح النوافذ دائما وتعمل التدفئة باستمرار. إليكم بعض النصائح للتخفيف من الأعراض.

بعد تسجيل آثار جانبية سلبية في اليوم الأول من طرح لقاح كورونا في بريطانيا، أثيرت عدة أسئلة عن تداعيات الحساسية على استخدام لقاح "بيونتيك وفايزر". التقرير التالي يقدم نظرة شاملة ويكشف آراء خبراء الصحة.

ويعرّف الأطباء الحساسية بأنها ردّ فعل مقاوم من الجسم، مصدره الجهاز المناعي في الغالب، لمحاربة المواد التي لا يتعرف عليها مثل الأتربة وحبوب اللقاح المنتشرة في الهواء؛ والتي تنتجها الأشجار والأعشاب المختلفة في فصل الربيع لعمليّة التلقيح.

الأعراض

تنتقل تلك المواد للجسم عن طريق اللمس أو التنفس مما يسبب أعراضا غير مريحة لكثيرين. ويوضح الخبراء في موقع "ويب ميد" المعني بالشؤون الصحية أن الأعراض الأكثر انتشارا بين مرضى الحساسية في فصل الربيع تتنوع ما بين التهاب في العين وشعور بالتهيج مع الخروج إلى الهواء الطلق بالإضافة إلى الرغبة المستمرة في حكة الأنف وتهيج البلعوم واحتقان الحلق والأنف والعطاس فضلا عن احمرار الجلد والطفح الجلدي والرغبة في الحكة.

وانتشرت الحساسية في عالمنا الحديث مع الثورة المعلوماتية التي أصبحت تجبرنا أكثر من قبل على البقاء داخل الأماكن المغلقة، ما جعل أجسامنا أقلّ احتكاك مع العالم الخارجي.

المحفزات

السبب العلمي هو أن البكتيريا تقوم بتحفيز الجهاز المناعي على إفراز مواد كيميائية في الجسم تسمى بالهيستامين ومن خلاله تظهر أعراض حساسية الربيع. ويقول جيمز سوبليت، رئيس لجنة البيئة الداخلية للحساسية والربو والمناعة بأمريكا إن ثلثي الأشخاص المصابين بأي نوع من الحساسية لديهم حساسية على مدار السنة لأشياء مثل الغبار أو العفن أو الحيوانات الأليفة. وقد يفترض البعض أن لديهم حساسية من القطط، على سبيل المثال، لكن الاختبار قد يكشف أنه في الواقع شيء آخر. كما يعاني كثيرون من ردود فعل متأخرة لمسببات الحساسية، ما يجعل التعرف عليها أكثر صعوبة. فربما يتعرض الشخص لأحد مسببات الحساسية، لكن الأعراض لا تظهر عليه إلا بعد مرور وقت طويل قد يصل إلى ست ساعات.

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كيف تحدث حساسية اللحوم؟

أطعمة تقاوم الحساسية

نظراً للأضرار الجانبية التي تحتوي عليها الأدوية المعتمدة، ينصح الأطباء بالتغذية السليمة التي تساعد على مواجهة الحساسية.

-الأطعمة الخضراء الداكنة: يتصدر بروكولي والسبانخ القائمة، على غرار جميع الخضروات الخضراء الداكنة. فهي غنية بالكاروتينات ومضادات الأكسدة الأخرى، كما أنها مليئة بالمواد الكيميائية النباتية التي تتصدى بشكل طبيعي لردود الفعل التحسسية.

-الحمضيات: الحمضيات تمدّ الجسم بكمية كبيرة من فيتامين سي. لذلك لا بد أن تحتوي مائدتنا يوميا على غريب فروت أو الليمون أو البرتقال أو اليوسفي. إلى جانب قدرتها على تقوية جهاز المناعة، تحتوي الحمضيات على كميات هائلة من مضادات الأكسدة المختلفة والمغذيات النباتية، ولهذا للاستهلاك المنتظم تأثير إيجابي على العمليات الالتهابية.

-البصل والثوم والتفاح: البصل والثوم والتفاح من الأطعمة الغنية بمادة الكيرسيتين. وهي مادة نباتية فعّالة ضد الحساسية. ويعتبر كيرسيتين العلاج الطبيعي المفضل للحساسية والربو. وهو ينتمي إلى مجموعة البيوفلافونويد التي تعتبر من أقوى مضادات الهيستامين في عالم النبات. وأكدت العديد من الدراسات إلى أن هذه المادة تحفز جهاز المناعة وتقلل من حساسية الجسم وتمنع إفراز الهيستامين. وأثبت دراسة أجريت حديثا في اليابان أن الكيرسيتين يقلل من إفراز الهيستامين مرتين تقريبا، تماما مثل مفعول حمض كروموجليك الاصطناعي.

و.ب/خ.س

  • أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع أبوتيكن أوم شاو الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    حساسية غبار الطلع

    أظهر استطلاع للرأي أجراه موقع "أبوتيكن أوم شاو" الألماني أن كل واحدا بين كل سبعة أشخاص في ألمانيا يعاني من نوع ما من الحساسية. وبحسب الاستطلاع فإن نحو 62.6 بالمائة من المصابين يتحسسون من غبار طلع الأشجار والنباتات، حيث يصيب بشكل خاص الأغشية المخاطية الأنفية. وترافق ذلك أمراض القنوات التنفسية. ويعود سبب هذه النسبة العالية من المصابين بحساسية غبار الطلع إلى الإصابة بها في السنوات المبكرة من العمر.

  • على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    القراديات والغبار المنزلي

    على العكس من ذلك يعاني كل رابع شخص من حساسية بسبب الغبار المنزلي و/أو القراديات، حسب الدراسة. وهذا يشكل ما نسبته 23.3 بالمائة من المصابين بأمراض الحساسية.

  • في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    شعر الحيوانات

    في المركز الثالث تأتي الحساسية من شعر الحيوانات، إذ يشعر ما نسبته 21.6 بالمائة من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب شعر الحيوانات أو قشورها الجلدية. وبشكل خاص يعاني المصابون من شعر الكلاب والقطط.

  • يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الغذائية

    يتحسس ما نسبته 17.6 بالمائة من المصابين بالحساسية في ألمانيا من أصناف معينة من الفواكه والخضروات ومنتجات الحليب والجوز والبروتينات. لكن تجنب تناول بعض أصناف هذه المواد الغذائية يحد من أثار الحساسية التي تسببها.

  • على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها الحساسية للأدوية التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    بعض أصناف الأدوية

    على الرغم من أهمية الأدوية للعلاج، إلا أنها قد تتسبب أيضاً تأثيرات جانبية، تشكل الحساسية نسبة 10 بالمائة منها، والمقصود بها "الحساسية للأدوية" التي تتمثل في الطفح الجلدي على سبيل المثال. وأظهرت الدراسة أن نحو 12.3 من المشاركين يعانون من هذا النوع من الحساسية، التي تسببها في المقام الأول المسكنات والبنسلين.

  • لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    العطور والمستحضرات الكمالية

    لا يمكن للبعض أن يتصور حياتنا الحديثة من دون العطور، التي يزداد استخدامها في مستحضرات التجميل والغسول والمنظفات. لكن العطور تثير حساسية 9.2 بالمائة من المشاركين في الدراسة، إذ تتسبب باحمرار الجلد والحكة والالتهابات المزمنة.

  • 7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المعادن

    7.4 في المائة من الألمان يعانون من حساسية المعادن، ولا سيما النيكل، الذي يتسبب بأعراض الحساسية. لكن حتى مشابك تعديل الأسنان والركب والأوراك الصناعية تتسبب لدى البعض بالحساسية.

  • وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    لسعة الحشرات

    وكشفت الدراسة أيضاً أن 7.1 بالمائة من الألمان يعانون من صدمة الحساسية، التي تسببها لسعة الحشرات، كالنحل والزنابير والدبابير أو العناكب.

  • وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    المواد الكيميائية

    وتبلغ نسبة حساسية للمواد الكيميائية 6 بالمائة على الأقل. وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم تحمل دخان السجائر أو المذيبات أو الغازات. أما الأعراض فتكون غير محددة، إذ تختلف من شخص إلى آخر. لكن الأعراض الشائعة هي الشعور بالتعب والصداع وحرقة في العيون وضيق في التنفس.

  • صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.
    المزيد

    أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات

    أشعة الشمس

    صنفت الدراسة الحساسية من أشعة الشمس في المرتبة العاشرة، إذ يحمر الجلد بعد التعرض لأشعة الشمس، في بعض الحالات الأسوأ تتشكل فقاعات مؤلمة على الجلد. ومن أجل الوقاية من آثار الحساسية من أشعة الشمس يجب دهن الجلد بالكريمات الواقية من أشعة الشمس.


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