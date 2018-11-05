 قبل تحديث واتس آب الجديد.. سارع لحفظ صورك وفيديوهاتك! | عالم المنوعات | DW | 09.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

قبل تحديث واتس آب الجديد.. سارع لحفظ صورك وفيديوهاتك!

كشف موقع "تشيب" الألماني أن التحديث الجديد لتطبيق واتس آب المقرر في 12 نوفمبر الجاري قد يعمل على حذف ملفات الدردشة والصور والفيديوهات القديمة بأجهزة أندرويد. اخزن ملفات النسخ الاحتياطي قبل ذلك التاريخ لعدم فقدانها.

Symbolbild: Whatsapp (Getty Images/AFP/M. Vatsyayana)

النسخ الاحتياطية لتطبيق المحادثة واتس آب لن تُحتسب مستقبلاً من مساحة الخزن المحدودة المتوفرة على غوغل درايف. وحتى الوقت الراهن تأخذ النسخ الاحتياطي من تطبيق الدردشة الذي بات يستخدمه قرابة 1.5 مليار شخص في مختلف أرجاء العالم، حيزاً من مساحة الخزن المحددة على غوغل درايف والتي تبلغ 15 غيغابايت لك حساب مسجل في غوغل مجاناً. لكن الاستخدام المتكرر لواتس آب يزيد من حجم هذه النسخ الاحتياطية بسرعة كبيرة إلى الكثير من الغيغابايت، خصوصاً إذا كان المستخدم ينشط في تبادل الصور والفيديوهات.

وتأتي إمكانية عد شغل النسخ الاحتياطية لتطبيق واتس آب لحيز الخزن على غوغل درايف نتيجة تعاون مشترك بين واتس آب وشركة غوغل العملاقة. ومن المقرر أن يصبح هذا التحديث نافذاً في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. الأمر الذي سيتيح مساحة خزن إضافية لملفات مستخدمي الهواتف النقالة.

مشاهدة الفيديو 02:31
بث مباشر الآن
02:31 دقيقة

تطبيق لإنقاذ حياة الناس في الحوادث

لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ أشار موقع "تشيب" الألماني لتقنيات البرامج والتطبيقات إلى أنه يتعين على مستخدمي واتس آب في أجهزة أندرويد التحقق من ملفات النسخ الاحتياطي قبل 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وإلا فإنهم قد يتعرضون لفقدان البيانات. ويكشف الموقع أن النسخ الاحتياطية التي لم تُحدث منذ أكثر من عام سيتم حذفها من سيرفرات غوغل تلقائياً.

ومن أجل تجنب فقدانها ينصح الخبراء في الموقع الألماني إجراء عملية النسخ الاحتياطي يدوياً وتحميلها على حساب غوغل درايف قبل الموعد المذكور، حتى يتم تحديث ملفات النسخ الاحتياطي الموجودة، وحتى يتم حمايتها من الحذف التلقائي المقرر. وبذلك سيتمكن للمستخدمين الحفاظ على ملفات المحادثات القديمة والصور والفيديوهات.

أما طريقة الحفظ اليدوي فهي بسيطة: لتحميل نسخة من ملفات النسخ الاحتياطي من تطبيق واتس آب على خدمة غوغل درايف يتعين عليك أولاً فتح إعدادات واتس آب. اذهب إلى بند الدردشة، ثم حدد بند نسخ احتياطي للدردشة. كما يمكنك هنا أيضاً تحديد ما إذا كان من الضروري أيضاً إجراء نسخ احتياطي لملفات الفيديو هي الأخرى. ومن خلال بند النسخ الاحتياطي Backup يمكنك إنشاء ملفات النسخ الاحتياطي وتحميلها على خدمة غوغل درايف.

ع.غ/ ط.أ

  • Galerry 10 Crazy Inventions Ubiquify

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    قد يبدو لفظ كلمة "إبيكواي" غريبا على الأسماع، مثلما كانت أغلب أسماء الاختراعات والاكتشافات الأخرى في العالم، لكن لهذا الاختراع النظري مستقبل جيد وقد يلاقي استحسان محبي سماع الموسيقى خاصة. اختراع "إبيكواي" يتضمن زرع سماعة في إذن الشخص لسماع الملفات الصوتية. وترتبط السماعة بتقنية البلوتوث بجهاز التشغيل ولا تحتاج لإعادة شحن أو تغيير البطارية أو سلك إضافي.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Hover Case

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    أما "هوفر كيس" فهو لوح معدني يحمل الحقائب والعلب فوقه ويتبعك أين ما ذهبت. هذا الاختراع مفيد لمحبي السفر. يعرض مع مجموعة أخرى من الاختراعات في معرض جنيف للاختراعات الذي فتح أبوابه من 13 وحتى 17 أبريل/ نيسان الحالي ويشارك فيه 752 منتجا من 48 بلدا.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Hands On

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    "هاندس أون" هي للأشخاص الذين يريدون أن يساعدهم أحد ما في تدليك ظهرهم وغسل شعرهم أثناء الاستحمام. "هاندس أون" عبارة عن يد ميكانيكية تقوم بهذا العمل "الشاق".

  • Gallery 10 Crazy Inventions Seek N Destroy

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    برنامج "أنتي فايروس" للكمبيوتر قد يبدأ تطبيقه مع البشر أيضا. النسخة البشرية منه اسمها "سيك اند ديستروي". وهي عبارة عن كبسولة يتناولها الشخص وتقوم بالبحث عن جميع الأمراض والأعراض الغريبة في الجسم وتدميرها، دون أن يشعر المرء بذلك.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Eye Lie

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    "آي لاي" أو نظارات كشف الكذب تتعرف على كل كلمة تسمعها وتحللها لتعرف فيما إذا كانت صادقة أو مزيفة. هذا الاختراع العلمي من تصميم غابريل بورود، وقد يجد إقبالا كبيرا عليه إذا اثبت نجاحه.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Straight Talking

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    مع "سترايت تولكينغ" يمكنك تكلم وفهم جميع لغات العالم دون تعلمها. وذلك عبر روبوت يقوم بترجمة لغتك الأصلية إلى اللغات الأخرى. يمكن أيضا برمجة الروبوت لكي يتعرف على البلد المراد زيارته فور وصولك إلى هذا البلد. هذا الاختراع من تصميم يوديث هارتل.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Well Read

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    أما برنامج "ويل ريد" فيسمح لك بقراءة جميع الكتب دون قراءتها!. وذلك عن طريق نقل محتويات الكتب مباشرة إلى الدماغ. بعض الاختراعات الغريبة مثل هذا البرنامج ما زالت تحت التجربة، ولا يعرف فيما إذا كانت ستلاقي نجاحا في التطبيق أم لا.

  • Gallery 10 Crazy Inventions Faceify

    اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

    أما هذا الاختراع العجيب فهو يناسب النساء خاصة. ويسمح "فيسيفاي" بلبس قناع جاهز بمستحضرات التجميل، بدلا من القيام بهذه العملية التي تستغرق في الغالب وقتا طويلا. قناع "فيسيفاي" من تصميم شارلوتا لوماس.

    الكاتب: ذو الفقار أباني / زمن البدري


مختارات

هكذا تحمي تطبيق واتساب من الاختراق

أثارت طريقة مبتكرة لاختراق حساب تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" مخاوف كثير من المستخدمين، الذين يخشون التعرض لقرصنة هواتفهم وانتهاك خصوصيتهم. فكيف يتمكن الهاكرز من ذلك، وكيف يمكنك حماية هاتفك؟ (11.10.2018)  

هل يمكن للواتساب أن يغني عن الأذان؟

تعتزم غانا مواجهة "شدة الضوضاء" في العاصمة أكرا ومن بين الخطوات المطروحة استخدام خدمتي الرسائل القصيرة والواتساب لدعوة المسلمين إلى الصلاة عوضاً عن مكبرات الصوت. DW ترصد بعض ردود الأفعال تجاه هذا القرار. (16.04.2018)  

واتس آب ـ وداعا لرسائل المجموعات المزعجة

هل سبق لك أن قررت مغادرة مجموعة على الواتس آب لكثرة الرسائل التي تصلك؟ أنت لست وحدك، بل إن الكثيرين يتقاسمون معك ذلك. وهو ما جعل المشرفون على "الواتس آب" يطورون تقنية تضع حدا لسيل الرسائل التي يتم تبادلها عبر المجموعات. (04.07.2018)  

صفقة بين واتساب وغوغل تهدد بيانات المستخدمين بالفقدان

في الوقت الذي يواصل فيه تطبيق واتساب توسيع قاعدة مستخدميه في العالم، أفادت تقارير صحفية أن اتفاقاً بين عملاق التكنولوجيا "غوغل" وواتساب قد يتسبب في فقدان مستخدمي واتساب ملفاتهم وذكرياتهم الثمينة في وقت قريب. فكيف ذلك؟ (21.08.2018)  

اختراعات غريبة قد تغير حياتنا إن نجحت!

قدم مخترعون من مختلف أنحاء العالم آخر ما توصلوا إليه من إبداعات، لو أمكن تطبيقها عمليا ستنفع البشر. الاختراعات النظرية عرضت في معرض جنيف للاختراعات في دورته الرابعة والأربعين. (15.04.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

تطبيق لإنقاذ حياة الناس في الحوادث  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Geheimdienst

هل يمكن للأخرين التنصت على مكالماتنا بسهولة؟ 05.11.2018

من المألوف أن نسمع عبارة "لا تتكلم بوضوح، ربما يسمعون مكالمتنا"، من متحدث يكلمنا من دولة أخرى، خاصة عند الحديث في السياسة، أو في حوالات مالية غير قانونية. هل يمكن للأخرين بسهولة أن يتنصتوا على مكالماتنا؟

Instant-Messanger für Zeitungen

احذر!...رسائل مزيفة تخترق حسابات واتساب والهواتف الذكية 10.05.2018

فيروس جديد على شكل رسائل نصية يضرب تطبيق واتساب ويتسبب بانهيار نظام تشغيل الهاتف المحمول. هل يقتصر ضرره على أجهزة تعمل بنظام تشغيل بعينه؟ وكيف يمكن تجنب الوقوع في شركه؟

"جي 5"...ثورة جديدة في عالم الإنترنت؟ 16.05.2018

بالرغم من تطور الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت، إلا شبكات "النت" لا تزال بطيئة. الخبر السار هو أننا لن ننتظر طويلاً حتى نستخدم الجيل الخامس من شبكة الإنترنت.

إعلان
Themenbild Facebook

 