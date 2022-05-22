قبل انطلاق كأس العالم بقطر.. ألمانيا تكشف عن القميص الجديد للمنتخبات الوطنية

قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر ، كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم وأديداس قبل أيام عن القمصان الجديدة للمنتخب الألماني.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الشركة عن القمصان الجديدة لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وأياكس امستردام الهولندي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الألماني للرجال في ارتداء القميص الجديد اعتباراً من كأس العالم في قطر، فيما سيبدأ منتخب ألمانيا للنساء في ارتدائه رسمياً خلال مونديال 2023 في استراليا بحسب ما نشرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ.

وقالت ليزا داتز ، مديرة المنتجات في شركة أديداس في مقابلة مع موقعي SPOX و GOAL: "لقد نظرنا في تاريخ قمصان المنتخب الألماني لكرة القدم وبحثنا عن عنصر مألوف في القمصان السابقة يمكننا التقاطه وإعادة استعماله مرة أخرى. وخلال عملنا، صادفنا الشريط المركزي الأنيق الذي كان يتوسط قميص المنتخب الألماني في أول مباراة دولية عام 1908. "

ويبدو الشريط الأسود في منتصف القميص الجديد لافتاً للنظر بشكل خاص، كما أن الجوارب والسراويل سوداء أيضًا فيما عدا بعض الشعارات والكتابات التي تتمتع بلون ذهبي براق، بالإضافة إلى طوق العنق الذي له لون ذهبي أيضاً فيما تحيط به دائرة من اللون الأحمر.

ويبدي لاعب المنتخب الألماني وفريق البايرن سيرج غنابري (27 عاماً) حماسة لارتداء القميص الجديد. ونقل البيان الصحفي لاتحاد الكرة عنه قوله: "لقد أحببت القميص الجديد فهو يتمتع بمزيج متناسق من الألوان، وسيكون شرفًا لي أن ألعب بهذا القميص لألمانيا في كأس العالم"، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني.

"علامة رائعة"

ربما تكون أهم ميزة في القميص الجديد هي الإشارة إلى المنتخب الوطني للسيدات. لكن المنتخب الألماني للنساء سيرتدي قميصه التقليدي الأخصر في الثالث من سبتمبر/أيلول في تصفيات كأس العالم ضد تركيا.

من جهتها، أعربت لاعبة البايرن والمنتخب الألماني لينا ماجول (28 عاماً) عن سعادتها بالقميص الجديد واصفة الإشارة للمنتخب النسائي على القميص بأنها "علامة رائعة وقوية". مضيفة أن " هذا القميص يرمز إلى أننا جميعًا ندافع عن كرة قدم واحدة ، ونعيش القيم نفسها معًا ولدينا هدف واحد. نريد أن نكون قدوة ونجاح للعديد من الفتيات والفتيان الذين يحبون هذه الرياضة بقدر ما نحبها. "

عودة الشعار القديم

ويُقال إن مصدر الإلهام لقميص المنتخبات الألمانية لكرة القدم يأتي بشكل خاص من كرة المباراة الرسمية للبطولة. في الوقت نفسه، يشبه القميص الجديد القميص الأول للمنتخب الألماني الذي ارتداه اللاعبون في عام 1908.

ومع ذلك ، يبدو أن شيئًا واحدًا لم يؤخذ في الاعتبار في التصميم، وهو اسم الفريق الذي لا يبدو واضحاً بشكل كبير كتطريز دقيق حول العنق.

ويشاع أن القميص الجديد قد تم بيعه بالفعل بسعر يتراوح بين 90 يورو و 140 يورو للنسخة الأصلية، وبسعر 70 يورو للأطفال.

عماد حسن