قبل الشتاء .. ألمانيا تقدم حزمة عسكرية شاملة لأوكرانيا بمليار يورو

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين، الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، اعتزام الحكومة الألمانية مساعدة أوكرانيا عسكرياً بشحنة شاملة تتضمن أنظمة دفاع جوي ودبابات وذخيرة تحسباً للشتاء المقبل في خضم المعركة الدفاعية ضد الغزو الروسي.

وأوضحت الوزارة أن الشحنة تتضمن نظام توجيه نيرانيا وجهاز الرادار وثماني منصات إطلاق أخرى وأكثر من 60 صاروخاً موجهاً بالإضافة إلى نظام دفاع جوي ثانٍ طراز باتريوت والذي كانت برلين تعهدت بتوريده في الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة أن ألمانيا ستمد أوكرانيا خلال الشهر الجاري بنظامين إضافيين من طراز إيريس، أحدهما إيريس-تي إس إل إم مزود بصواريخ موجهة للمدى المتوسط (وهو ثالث نظام من نوعه يتم تقديمه)، والآخر إيريس-تي إس إل إس للمدى القصير مزود بصواريخ موجهة (وهو ثاني نظام من نوعه يتم تقديمه)، بالإضافة إلى ثلاث دبابات جديدة مضادة للطائرات من طراز غيبارد.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن حزمة الدفاع الجوي الجديدة "قيمتها نحو مليار يورو".

وأكد بيان وزارته أن ألمانيا تعد حزمة دعم للقوات الخاصة الأوكرانية تتألف من مركبات وأسلحة ومعدات شخصية. وتابعت الوزارة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك إرسال شحنة ذخيرة جديدة عيار 155 مم، كما سيصل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة عشر دبابات قتالية أخرى طراز ليوبارد 1ايه5، و15 مركبة نقل مصفحة ونحو 20 مركبة إسعاف مصفحة.

وذكر بيستوريوس أن "ألمانيا ستدعم أوكرانيا مستقبلاً بما تحتاجه بشدة، حيث ستدعمها بوسائل دفاع جوي وذخيرة ودبابات"، ولفت الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن هذا الأمر سيعمل على استمرار رفع الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة الأوكرانية في الشهور المقبلة.

ويعتزم وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الـ 31 عقد اجتماع في بروكسل غداً الأربعاء يستغرق لمدة يومين.

خ.س/ف.ي (د ب أ)