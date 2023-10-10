قبل الشتاء .. ألمانيا تقدم حزمة عسكرية شاملة لأوكرانيا بمليار يورو
كشفت ألمانيا عن نيتها تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة متنوعة من الأسلحة تشمل الدفاع الجوي والمدرعات والذخائر. وجدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس التزام بلاده باستمرار رفع الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة الأوكرانية.
دبابة ألمانية مضادة للطائرات من نوع غيبارد في محيط كييف
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين، الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، اعتزام الحكومة الألمانية مساعدة أوكرانيا عسكرياً بشحنة شاملة تتضمن أنظمة دفاع جوي ودبابات وذخيرة تحسباً للشتاء المقبل في خضم المعركة الدفاعية ضد الغزو الروسي.
وأوضحت الوزارة أن الشحنة تتضمن نظام توجيه نيرانيا وجهاز الرادار وثماني منصات إطلاق أخرى وأكثر من 60 صاروخاً موجهاً بالإضافة إلى نظام دفاع جوي ثانٍ طراز باتريوت والذي كانت برلين تعهدت بتوريده في الأسبوع الماضي.
وأضافت الوزارة أن ألمانيا ستمد أوكرانيا خلال الشهر الجاري بنظامين إضافيين من طراز إيريس، أحدهما إيريس-تي إس إل إم مزود بصواريخ موجهة للمدى المتوسط (وهو ثالث نظام من نوعه يتم تقديمه)، والآخر إيريس-تي إس إل إس للمدى القصير مزود بصواريخ موجهة (وهو ثاني نظام من نوعه يتم تقديمه)، بالإضافة إلى ثلاث دبابات جديدة مضادة للطائرات من طراز غيبارد.
وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن حزمة الدفاع الجوي الجديدة "قيمتها نحو مليار يورو".
وأكد بيان وزارته أن ألمانيا تعد حزمة دعم للقوات الخاصة الأوكرانية تتألف من مركبات وأسلحة ومعدات شخصية. وتابعت الوزارة أنه سيتم بالإضافة إلى ذلك إرسال شحنة ذخيرة جديدة عيار 155 مم، كما سيصل إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة عشر دبابات قتالية أخرى طراز ليوبارد 1ايه5، و15 مركبة نقل مصفحة ونحو 20 مركبة إسعاف مصفحة.
وذكر بيستوريوس أن "ألمانيا ستدعم أوكرانيا مستقبلاً بما تحتاجه بشدة، حيث ستدعمها بوسائل دفاع جوي وذخيرة ودبابات"، ولفت الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى أن هذا الأمر سيعمل على استمرار رفع الاستعداد العملياتي للقوات المسلحة الأوكرانية في الشهور المقبلة.
ويعتزم وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الـ 31 عقد اجتماع في بروكسل غداً الأربعاء يستغرق لمدة يومين.
خ.س/ف.ي (د ب أ)
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
طفولة بسيطة
ولد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1952 في لينينغراد (سانت بطرسبورغ حاليا)؛ فلاديمير بوتين، الذي يعتبر "أقوى رجل" في روسيا اليوم، حصل على الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد. وتخرج في كلية الحقوق عام 1975 متخصصا في العلاقات الدولية. يجيد بوتين اللغتين الألمانية والإنجليزية. وعُرف عنه الاهتمام بفنون الدفاع عن النفس كما عمل مدرسا للعبة السامبو في عام 1973.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عين لدى المخابرات السوفياتية
قبل أن يصبح فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، تدرج في مهمات عديدة. ابن مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، عاصر الشيوعية وانضم إلى المخابرات السوفييتية (كي جي بي) كعميل لديها في ألمانيا الشرقية سابقا. غادر البلاد سنة 1985 ليعود إليها بعد خمس سنوات. وبعد رجوعه عام 1990 بدأت حياة بوتين السياسية انطلاقا من بلدية سانت بطرسبورغ.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تدرج في السلطة
عمل بوتين رئيسا للجنة الاتصالات الخارجية في سانت بطرسبورغ. وفي عام 1996 أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية. عام 1997، تقلد بوتين منصب نائب مدير ديوان الرئيس الروسي وعمل رئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان. وفي عام 1998 حقق قفزة كبيرة إذ عينه الرئيس الراحل يلتسين رئيسا للوزراء.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
بداية الرئاسة
بعد تنحي يلتسن أصبح بوتين رئيسا لروسيا بالوكالة، وبالتحديد يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 1999. وبعد ذلك بسنة، أي في مارس/آذار 2000، تقدم للانتخابات الرئاسية وفاز فيها. واستطاع بوتين في ظرف ثلاثة أشهر أن يسيطر على وسائل الإعلام. كما عرفت هذه المرحلة بالقضاء على التمرد في الشيشان حيث استخدم بوتين القبضة الحديدية.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
ولاية ثانية
أعيد انتخاب بوتين في عام 2004 لولاية رئاسية ثانية، بعد فوز كاسح ناهز 70 بالمائة من الأصوات. بوتين، الذي استفاد من النمو الاقتصادي ببلده لم يفلح في إنجاح علاقته بالغرب في هذه الفترة، وعرفت علاقة الجانبين توترا رفع من حدته اندلاع "الثورات الملونة" بجورجيا وأوكرانيا.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نقاهة لم تستمر لأكثر من ولاية!
لأن الدستور الروسي يمنع تولي أكثر من ولايتين متتاليتين، لم يتمكن بوتين من الترشح لولاية ثالثة عام 2008. فتبادل الأدوار مع رئيس حكومته ديمتري مدفيديف الذي نجح في انتخابات الرئاسة. حينها اكتفى بوتين بمنصب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
عودة "القيصر"
عاد "القيصر"، كما يلقبه كثيرون، إلى رئاسة روسيا لولاية ثالثة بعد أن فوزه في 4 مايو/أيار2012 بالانتخابات الرئاسية مرة أخرى. وقد حصل بوتين حينها على 63.6%. وتم انتخابه حينها وسط احتجاجات المعارضة الروسية وبعض المنظمات الدولية، التي تحدثت عن خروقات مست الانتخابات التي نصبت بوتين رئيسا للبلاد.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
تمدد في دول الجوار
كانت الثورة الأوكرانية وتبعاتها فرصة استراتيجية بالنسبة لبوتين، حيث ضم "شبه جزيرة القرم" في أوائل 2014. وقد أجري في 16 مارس استفتاء في القرم للانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا، وجاءت النتيجة لصالح روسيا بنسبة 95%. شبه جزيرة القرم، التي كانت جزءا من روسيا القيصرية، عمل بوتين جاهدا على استرجاعها. ويرى البعض أن بوتين سعى بهذه الخطوة إلى إظهار قوة روسيا واختبار تمددها السياسي في دول الجوار.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
الأزمة السورية ودعم الأسد
لم يبق بوتين بعيدا عن الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وبالأخص في القضية السورية حيث تدخلت بلاده عسكريا هناك. ويرى محللون أن استمرار الرئيس بشار الأسد في منصبه يعود بشكل كبير للدعم الذي تلقاه من بوتين، إلى جانب الأطراف الأخرى. كما يرون أن بوتين يسعى للاستفادة عسكريا وسياسيا واقتصاديا من خلال وجود قواته في سوريا التي يحرص على استمرار العلاقة التي جمعت بلده بها تاريخيا.
بوتين في صور - من عميل للمخابرات إلى زعيم للكرملين
نصر للمرة الرابعة
"سأرشح نفسي لمنصب رئيس روسيا الاتحادية، وأثق أن كل شيء سيكون على ما يرام" بهذا أعلن فلاديمير بوتين عن نيته في خوض غمار الانتخابات لعام 2018. بوتين الذي قال جملته هذه في 6 ديسمبر 2017، استطاع أن يحققها على أرض الواقع ويفوز برهان الولاية الرابعة لمدة ست سنوات. الأصوات. إعداد: مريم مرغيش.