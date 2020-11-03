 قبل إعلان النتائج.. أول تهنئة لترامب تأتيه من موطن زوجته ميلانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.11.2020

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أخبار

قبل إعلان النتائج.. أول تهنئة لترامب تأتيه من موطن زوجته ميلانيا

في أول رد من مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، لم ينتظر رئيس وزراء سلوفينيا، جانيز جانزا، الكثير من الوقت لتهنئة دونالد ترامب بفوزه، رغم أن السباق الرئاسي في أمريكا لا يزال على أشده. وسلوفينيا تعني الكثير أيضا لزوجة ترامب.

رئيس وزراء سلوفينيا، جانيز جانزا

رئيس وزراء سلوفينيا، جانيز جانزا

استبق رئيس وزراء سلوفينيا، جانيز جانزا، نتائج الانتخابات الأمريكية، وهنأ دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه "فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وقال جانزا: "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى"، مضيفا أن "المزيد من التأخير وإنكار الحقائق" لن يخفيا تحقيق ترامب للانتصار.

وتابع جانزا، وهو يميني معروف عنه مواقفه الداعمة لترامب منذ مدة والمناوئة للهجرة: "تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".

ووضع تويتر قرب التغريدة جملة تفيد أنها كتبت في وقت لم تعلن فيه السلطات الأمريكية عن النتائج النهائية للانتخابات.

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ترامب في مواجهة بايدن

وترتبط أسرة ترامب بسلوفينيا بشكل خاص، فزوجة الرئيس الأمريكي، أي ميلانيا ترامب، تنحدر من سلوفينيا، ولم تنل الجنسية الأمريكية إلا عام 2006

وغادرت ميلانيا بلادها أوّل مرة نحو ميلانو ثم باريس للعمل في مجال عرض الأزياء، وانتقلت إلى الولايات المتحدة عام 1996 حيث التقت دونالد ترامب بعد سنتين وتزوجته في 2005. ولديهما ابن يدعى بارون ويبلغ حاليا 14 عاما.

Slovenien, Holzskulptur von Melania Trump (Getty Images/J. Makovec)

أقيم قرب مدينة سيفنيكا السلوفينية تمثال لميلانيا ترامب

غير أن سلوفينيا لم تأت منها دائما الأخبار الإيجابية لترامب وزوجته، إذ أضرم مجهولون النار في تمثال لميلانيا، في ساحة قرب سيفنيكا مسقط رأس ميلانيا يوم الرابع من يوليو/ تموز الماضي وهو يوم عيد الاستقلال الأمريكي. وعرض التمثال المحروق لاحقا في معرض فني في بلدة كوبر الساحلية في سلوفينيا.

إ.ع (رويترز، أ ف ب)

  • USA Amtsübernahme Trump Eid (Getty Images/C. Somodevilla)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    ترامب خلال تأدية اليمين الدستورية. زوجته تمسك بالكتاب المقدس وهو يقسم عليه لخدمة الولايات المتحدة الأميركية كرئيس لجميع الأميركيين.

  • USA Amtsübernahme Trump (Reuters/K. Lamarque)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    قال في خطاب التنصيب "سنعزز التحالفات القديمة ونشكل تحالفات جديدة ونوحد العالم المتحضر ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي سنزيله تماما من على وجه الأرض".

  • USA Amtsübernahme Trump Obama und Biden (Getty Images/J. Raedle)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب التنصيب الذي ألقاه بأن رؤية "وضع أميركا فقط أولاً" ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من الآن فصاعدا. كالعادة يحضر رؤساء وزوجات رؤساء أميركا خلال تنصيب الرئيس الجديد.

  • USA Amtsübernahme Trump Obama (Reuters/C. Barria)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    رحل أوباما عن البيت الأبيض مع أسرته. زوجته ميشيل التي كانت سيدة البيت الأبيض لمدة 8 أعوام دعمت زوجها خلال مسيرته السياسية. بماذا تفكر ميشيل خلال هذه اللحظة؟

  • USA Amtsübernahme Trump und Obama (Reuters/C. Barria)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    صحب الرئيس السابق باراك أوباما الرئيس دونالد ترامب وجلس بصحبة رؤساء الولايات المتحدة السابقين، جيمي كارتر، جورج دبليو بوش، والرئيس بل كلينتون.

  • USA Amtsübernahme Trump (Reuters/B. Snyder)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    حفل التنصيب يجري كالعادة عند مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي الذي بناه الرئيس الأميركي جورج واشنطن. آلاف الأميركيين حضروا حفل التنصيب.

  • USA Amtsübernahme Trump (Reuters/L. Nicholson)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    ترامب مركزا خلال حفل تنصيبه ومن خلفه تجلس السيدة الأولى الجديدة ميلانيا ترامب. السيدة المهاجرة من سلوفينيا إلى الولايات المتحدة، أضحت سيدة البيت الأبيض لأربع سنوات قادمة. ارتدت ميلانيا ترامب معطفا لونه أزرق فاتح من تصميم رالف لورين وثوبا بنفس اللون يذكر السيدة الأمريكية الأولى الراحلة ورمز الأناقة جاكلين كنيدي.

  • USA Amtsübernahme Trump (Getty Images/AFP/J. Watson)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    قبيل التوجه إلى الكابيتول أستقبل الرئيس أوباما الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض. ثم رحلا مع زوجتيهما نحو مبنى الكابيتول.

  • USA Amtsübernahme Trump Obama und Biden (Reuters/C. Barria)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه الذي صحبه لمدة 8 سنوات جو بايدن. مضت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة مع ترامب. فما الذي سيبقى من تركة الرجلين؟

  • USA Amtsübernahme Trump Ehepaar Clinton (Getty Images/AFP/J. Angelillo)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    حضرت مراسم التنصيب السيدة هيلاري كلينتون منافسة ترامب خلال الانتخابات مع زوجها الرئيس الأميركي الأسبق بل كلينتون. وقد ظهر على المرشحة السابقة والمنافسة الشرسة لترامب علامات التأثر.

  • USA Amtsübernahme Trump George W. Bush mit Frau Laura (Reuters/J. Gruber)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش مع زوجته لاورا بوش كانا من بين الحضور في حفل التنصيب.

  • USA Amtsübernahme Trump Sohn Barron und Melania (Reuters/K. Lamarque)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    أصغر أبناء ترامب بارون ويليامز ترامب تحت مظلة تمسكها والدته ميلانيا ترامب. ومع تساقط المطر على واشنطن، توعد ترامب أن لا تطول كلمته أكثر من عشرين دقيقة.

  • USA Amtsübernahme Trump Mike Pence (Reuters/C. Barria)

    يوم التنصيب: ميلانيا بثوب أزرق وترامب يتعهد بالقضاء على الإرهاب

    نائب ترامب مايك بنس مع زوجته كارين بنس. جرت العادة على أن يقسم اليمين الدستورية نائب الرئيس ثم الرئيس.

    الكاتب: عباس الخشالي


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