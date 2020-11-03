قبل إعلان النتائج.. أول تهنئة لترامب تأتيه من موطن زوجته ميلانيا

استبق رئيس وزراء سلوفينيا، جانيز جانزا، نتائج الانتخابات الأمريكية، وهنأ دونالد ترامب على ما وصفه في تغريدة على تويتر بأنه "فوز واضح في انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وقال جانزا: "من الواضح تماما أن الشعب الأمريكي انتخب دونالد ترامب ومايك بنس لأربع سنوات أخرى"، مضيفا أن "المزيد من التأخير وإنكار الحقائق" لن يخفيا تحقيق ترامب للانتصار.

وتابع جانزا، وهو يميني معروف عنه مواقفه الداعمة لترامب منذ مدة والمناوئة للهجرة: "تهانينا للحزب الجمهوري على النتائج القوية على مستوى الولايات المتحدة".

ووضع تويتر قرب التغريدة جملة تفيد أنها كتبت في وقت لم تعلن فيه السلطات الأمريكية عن النتائج النهائية للانتخابات.

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وترتبط أسرة ترامب بسلوفينيا بشكل خاص، فزوجة الرئيس الأمريكي، أي ميلانيا ترامب، تنحدر من سلوفينيا، ولم تنل الجنسية الأمريكية إلا عام 2006

وغادرت ميلانيا بلادها أوّل مرة نحو ميلانو ثم باريس للعمل في مجال عرض الأزياء، وانتقلت إلى الولايات المتحدة عام 1996 حيث التقت دونالد ترامب بعد سنتين وتزوجته في 2005. ولديهما ابن يدعى بارون ويبلغ حاليا 14 عاما.

أقيم قرب مدينة سيفنيكا السلوفينية تمثال لميلانيا ترامب

غير أن سلوفينيا لم تأت منها دائما الأخبار الإيجابية لترامب وزوجته، إذ أضرم مجهولون النار في تمثال لميلانيا، في ساحة قرب سيفنيكا مسقط رأس ميلانيا يوم الرابع من يوليو/ تموز الماضي وهو يوم عيد الاستقلال الأمريكي. وعرض التمثال المحروق لاحقا في معرض فني في بلدة كوبر الساحلية في سلوفينيا.

إ.ع (رويترز، أ ف ب)