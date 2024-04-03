قبرص تناشد الاتحاد الأوروبي مساعدتها لوقف اللاجئين السوريين

ناشدت قبرص الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء قوي لوقف أحدث تدفق للاجئين الذين يصلون عن طريق البحر عبر لبنان، ومعظمهم من السوريين، قائلة إن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى نقطة الانهيار.

أفادت إذاعة قبرص بأن خفر السواحل في قبرص جلب 263 مهاجرا كانا على متن قاربين مكتظين إلى منطقة آمنة في شرق الجزيرة، ليرتفع عدد الذين أبحروا من لبنان إلى الدولة الجزيرة منذ مطلع الأسبوع إلى 739.

وأصبحت مراكز الاستقبال في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي مكتظة الآن. وجاء في تقرير الإذاعة أن جميع المهاجرين تقريباً من سوريا بما في ذلك الكثير من الأطفال. وصل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر إلى الجزيرة منذ بداية العام.

وعقد مجلس الأمن الوطني القبرصي اجتماعاً أمس الثلاثاء جراء العدد الكبير من الوافدين الجدد، ولكن لم يتم الكشف عن نتائج الاجتماع الذي ترأسه الرئيس نيكوس خريستودوليدس. ولكن صحيفة "فيليليفتيروس" قالت اليوم الأربعاء (الثالث من نيسان/أبريل 2024)، نقلاً عن مصادر حكومية، إن نيقوسيا كانت تريد أن تتبنى في بروكسل وجهة نظر في صالح التوصل لاتفاق مع لبنان مماثل لذلك الذي تم توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع مصر مؤخراً.

وفي شباط/فبراير، وافق الاتحاد الأوروبي والقاهرة على تعاون وثيق ومساعدات مالية بقيمة نحو 7.4 مليار يورو ( حوالي 8 مليارات دولار) لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين.

وفاة أكثر من 63 ألف مهاجر خلال عقد To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقال وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر". وفي هذا الأسبوع، وصل أكثر من 600 شخص إلى قبرص، إذ يحفزهم الطقس المعتدل على القيام بالرحلة البحرية التي تستغرق نحو 10 ساعات فقط من لبنان أو سوريا إلى قبرص.

وقال إيوانو للإذاعة الرسمية عن زيادة أعداد الوافدين "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر". وأشار إلى أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية وسط تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ووصل نحو 2004 أشخاص إلى قبرص عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، مقارنة مع 78 شخصاً فقط في الفترة نفسها من عام 2023، وفقا للبيانات الرسمية.

وناقش الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الثلاثاء. وقال في تصريحات صريحة نادرة إن لبنان لا ينبغي أن "يصدر" مشكلة الهجرة. وقال إيوانو "(تجار البشر) يعطونهم فقط بوصلة مضبوطة على 285 درجة وطعاماً ومياه ليوم واحد ثم ينطلقون".

واستناداً إلى مقابلات مع اللاجئين، يتلقى تجار البشر ثلاثة آلاف دولار مقابل رحلة الفرد الواحد إلى قبرص، مقارنة مع سبعة آلاف دولار إلى إيطاليا.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)