قبرص: استعدادات على قدم وساق لعمليات الإجلاء من الشرق الأوسط

بسبب التوتر والتصعيد في الشرق الأوسط، ألغت الكثير من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل. لذلك تعد قبرص الآن بلد عبور مهم. وقريبا يمكن أن يصبح هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي ملاذا آمنا لعمليات الإجلاء من المنطقة.

منذ التصعيد الأخير فيالشرق الأوسط تتجه الأنظار إلى قبرص، التي لعبت دورا مهما في نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أيضا. والآن يمكن أن تصبح هذه الجزيرة ملاذا آمنا لعمليات الإجلاء وللاجئين من منطقة الأزمات هذه. وهناك الكثير من المسافرين الذين حطت طائراتهم في قبرص، لأنها لم تستطع متابعة رحلاتها إلى إسرائيل.

فقد أجلت أو ألغت حوالي 20 شركة طيران عالمية رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون في إسرائيل. وبذلك أصبحت قبرص هذه الجزيرة الواقعة في شرقي بحر المتوسط، محطة توقف مهمة للمسافرين الإسرائيليين. والمسافرون الإسرائيليون العالقون في الخارج يُنصحون بالتوجه إلى قبرص أو إلى اليونان، ومن هناك تعيدهم طائرات شركات إسرائيلية إلى إسرائيل.

وفي الأثناء أصبح مطار لارنكا أهم مركز عبور (ترانزيت) للمسافرين على متن طائرات شركات الطيران العالمية مثل لوفتهانزا الألمانية، التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.

وأكد وزير النقل القبرصي، ألكسيس فافياديس، قبل أيام في تصريحات لوكالة الأنباء القبرصية (CNA) أنه "ستتم المحافظة على استمرار رحلات الطيران بين قبرص وإسرائيل". وأكد الوزير القبرصي على التزام بلاده بالحفاظ على استمرار السفر من وإلى إسرائيل رغم التوترات الأخيرة في المنقطة.

اصبحت قبرص أهم بلد عبور لمواطنين إسرائيل العائدين إلى بلدهم من الخارج صورة من: IAKOVOS HATZISTAVROU/AFP/Getty Images

العودة إلى البلاد عبر قبرص

ويجري الآن تسيير 14 رحلة جوية بين إسرائيل وقبرص يتم من خلالها نقل حوالي 4 آلاف مسافر يوميا. وقبل التوتر الأخير في المنطقة كانت 10 شركات طيران تسير رحلاتها عبر هذا الخط، لكن الآن أوقفت شركتان رحلاتها بين إسرائيل وقبرص. وخمس شركات طيران من الشركات الثماني الباقية إسرائيلية، وواحدة لإسرائيل حصة فيها والشركتان الأخريان هما: رايان إير، والخطوط الجوية القبرصية. وحتى الآن لم تتأثر الرحلات من قبرص إلى مطار بيروت، وتتم بشكل طبيعي.

وبالنظر إلى المخاوف من التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط، تسود حالة تأهب قصوى في بعض المؤسسات الرسمية المسؤولة في قبرص، التي أعلنت استعدادها لأن تصبح ملاذا آمنا لعمليات إجلاء المواطنين الأجانب من منطقة الحرب في الشرق الأوسط. وأعلنت بلدان مثل ألمانيا وبولندا عن نيتها إجلاء مواطنيها من إسرائيل ولبنان عبر قبرص إذا لزم الأمر.

يعتبر مطار لارنكا القبرصي مركزا مهما جدا لعمليات الإجلاء من الشرق الأوسط في حال التصعيد صورة من: Ivan Tykhyi/Zoonar/picture alliance

تنسيق وثيق مع ألمانيا

أكد وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، في بيان مكتوب أصدره في شهر مايو/ أيار الماضي، أنه قد وضعت اللمسات الأخير من أجل تنفيذ ما يعرف بخطة "إستيا ESTIA" إذا اضطر الأمر إلى ذلك. وهذه الخطة التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدد إجراءات استقبال وإيواء وإعادة مواطني دول ثالثة ممن يغادرون مناطق الأزمات.

وبالإضافة إلى ذلك فعّلت قبرص خطة ثانية تسمى "نافكراتيس NAFKRATIS" تتعلق بترحيل مواطني دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى من لبنان أو إدارة تدفق اللاجئين عبر البحر إلى قبرص.

وفيما يتعلق بلبنان، تنسق الحكومة القبرصية بشكل وثيق مع كندا وألمانيا، حيث يقيم الكثير من رعايا هاتين الدولتين في لبنان. والآن هناك موظفون من خلية الأزمة في وزارتي الخارجية الألمانية والكندية، في ميناء لارنكا القبرصي، من أجل العمل على إجلاء رعايا البلدين بأعداد كبيرة من لبنان في حال التصعيد في الشرق الأوسط. كذلك أعلن سلاح الجو الألماني استعداده للمشاركة في عمليات الترحيل.

شبح الحرب يخيم على لبنان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

تهديدات حسن نصر الله

ونظرا لقرب قبرص الجغرافي من الأحداث في الشرق الأوسط، أصبحت هي أيضا هدفا محتملا. ففي 19 يونيو/ حزيران 2024 أعلن زعيم حزب الله حسن نصر الله، أنه سيتم اعتبار قبرص "جزءا من الحرب" إذا استخدمت إسرائيل القواعد والمطارات القبرصية لمهاجمة لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالإضافة إلى عدة دول عربيية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ومنذ تلك التهديدات دائما تكرر الحكومة القبرصية تأكيدها بأنها لن تقدم الآن ولا مستقبلا تسهيلات عبر مرافق البلاد لممارسة أعمال عدائية ضد بلدان أخرى.وأكد وزير الخارجية القبرصي على حيادية بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل نهاية شهر يوليو/ حزيران الفائت، وقال "أبدا لم تكن قبرص جزءا من الأزمة، وإنما وكما هو معروف دوليا، هي جزء من الحل".

قبرص لن تستأجر سفنا للإجلاء

مؤخرا صححت الحكومة القبرصية تصريحا لوزير النقل الإسرائيلي، ميري ريغيف، بشأن مساعدة اليونان وقبرص في إجلاء المواطنين الإسرائيليين. وكان الوزير الإسرائيلي قد صرح بأن بلاده يمكن أن تطلب من "السفن في أثينا باليونان وفي لارنكا في قبرص" المساعدة في نقل المواطنين الإسرائيليين العالقين في البلدين بحرا إلى إسرائيل.

لكن الناطق باسم الحكومة القبرصية، كونستانتينوس ليتمبيوتيس، نفى ذلك وأوضح أن السفن التي يمكن أن تقوم بمثل هذه العملية، هي تلك المستأجرة من إسرائيل وليس من قبل فبرص، ولا ينبغي ربط ذلك بخطة قبرص "ESTIA" لإجلاء الرعايا من المناطق الخطرة.

أعده للعربية: عارف جابو