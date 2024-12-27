قانون الانتخابات الجديد في ألمانيا - ما الذي سيتغير؟

سيتم انتخاب برلمان جديد في ألمانيا في فبراير 2025، ولكن هذه المرة بعدد أقل من النواب. وقد قام البرلمان بإصلاح قانون الانتخابات بعد صراع طويل. وسيكون لذلك عواقب - ستظهر ربما خلال الحملة الانتخابية.

بعد خسارة المستشار الألماني أولاف شولتس التصويت على الثقة في البرلمان الألماني/ البوندستاغ، أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في 27 ديسمبر 2024 حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير/ شباط 2025. بالنسبة إلى انتخابات البوندستاغ القادمة لن يكون كل شيء جديد. فورقة الانتخاب على سبيل المثال ستكون كما هي دائمًا. لكل ناخب صوتان. أحدهما لمرشح الدائرة الانتخابية. أما الصوت الثاني فهو للحزب. ولطالما كان ما يسمى بالصوت الثاني هو الصوت الأهم. ولكن بعد إصلاح القانون الانتخابي الذي تم إقراره مؤخرًا ووافقت عليه أعلى محكمة ألمانية - المحكمة الدستورية الاتحادية - سيصبح الصوت الثاني أكثر أهمية من قبل.

ومن حيث الأهمية، فإن الصوت الثاني هو بالتالي الخيار الأول، حيث يتم استخدامه لانتخاب قائمة الأحزاب. وتحدد الأحزاب في الولايات الاتحادية من هم على القائمة وبأي ترتيب. يُستخدم الصوت الأول لانتخاب مرشح من حزب معين من إجمالي 299 دائرة انتخابية. وذلك لضمان تمثيل جميع مناطق ألمانيا في البرلمان. الجديد هو أن عدد النواب في البوندستاغ الألماني محدود بموجب القانون.

لقد انتهت الأيام التي كان البرلمان يزداد حجمه بعد كل انتخابات تقريبًا. بعد صراع صعب نجحت الحكومة الأخيرة المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديمقراطي في إصلاح قانون الانتخابات، قبل فترة طويلة من انهيار الائتلاف. فبدلاً من 733 نائبًا حاليًا، سيضم البوندستاغ القادم 630 نائبًا فقط.

ويعتبر خبير السياسة يورغ زيغموند من أكاديمية التربية السياسية في توتسينغ أن إصلاح القانون الانتخابي كان ناجحًا. وسيصبح التصويت الثاني أكثر أهمية في المستقبل. ومن ناحية أخرى، سيصبح الصوت الأول أقل أهمية، كما يوضح في مقابلة مع DW: "يتعلق الأمر في الأساس بتعزيز طابع التمثيل النسبي، مما يقلل من أهمية الصوت الشخصي مع الصوت الأول الذي يستخدم لتقرير توزيع الولايات المباشرة في الدوائر الانتخابية".

يرى الخبير السياسي يورغ زيغموند أن إصلاح القانون الانتخابي كان ديمقراطيًا وناجحًا صورة من: APB Tutzing

البوندستاغ الألماني هو أكبر برلمان وطني منتخب انتخاباً حراً في العالم، ويضم حالياً 733 عضواً. وفي الفترة التشريعية الخامسة عشرة - من 2002 إلى 2005 - كان هناك 603 أعضاء. وفي السنوات الأربع التالية، كان هناك 614 عضوًا. اتُهمت ألمانيا بأن لديها برلمانًا متضخمًا. فقط المؤتمر الشعبي الوطني في بكين الذي لا يتم انتخابه ديمقراطيًا، هو أكبر من ذلك. يجلس هناك حوالي 3000 مندوب. ومع ذلك فإنهم يمثلون حوالي 1.4 مليار شخص وليس 84 مليون شخص كما هو الحال في ألمانيا.

برلمان التقشف بدلاً من "البرلمان المتضخم"

حدد مكتب التدقيق الفيدرالي الألماني أن البوندستاغ الألماني بمندوبيه وموظفيه ومكاتبه يكلف دافعي الضرائب حوالي مليار يورو سنويًا. ويمكن لبرلمان أصغر بحوالي 100 نائب أن يوفر على الألمان حوالي 125 مليون يورو سنويًا. هذا ما توصلت إليه حسابات معهد كولن للأبحاث الاقتصادية (IW Köln). ومع ذلك يعتبر خبير السياسة يورغ زيغموند أن مسألة التكاليف غير مهمة إلى حد ما. ويقول: "يجب أن تكون الديمقراطية ذات قيمة بالنسبة لنا".

كيف تمكن إصلاحيو القانون الانتخابي من تقليم البوندستاغ؟ الجواب البسيط: لقد ألغوا بصرامة ما يسمى بالتفويضات المتراكمة. في السابق إذا فاز حزب ما بتفويضات مباشرة (أصوات أولى) أكثر مما كان يحق له الحصول عليه بناءً على نتائج التصويت الثاني، كان يُسمح بدخول نواب إضافيين إلى البرلمان. وفي الانتخابات الأخيرة، كان هناك ما مجموعه 138 مقعدًا إضافيًا.

الحيلة: سيتم القضاء على التفويضات المتراكمة والمتساوية

وهذا يعني بموجب هذا الإصلاح أنه لن يدخل البرلمان جميع المرشحين المباشرين الذين تم انتخابهم بالتصويت الأول. ويرجع ذلك إلى أن الفائزين في الدوائر الانتخابية لن يحصلوا على تفويضهم إلا إذا كانت نتيجة الأصوات الثانية لحزبهم مرتفعة بالمقابل. وإذا تجاوز عدد المرشحين المباشرين حصة الأصوات الثانية، فسيتم إلغاء التفويضات المباشرة التي حصلت على أقل حصة من الأصوات. ويسمى هذا في الإصلاح الانتخابي "تغطية الأصوات الثانية".

المستشار الألماني شولتس يخسر الثقة في البرلمان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ويعتقد الباحث زيغموند أن هذا ستكون له عواقب: "قد يعني ذلك عدم منح تفويض مباشر في الدوائر الانتخابية الفردية، مما سيؤثر بشكل أساسي على الدوائر الانتخابية في المدن الكبيرة. وهذا سيقلل من تمثيلها في البوندستاغ".

الاستثناءات من عتبة الخمسة في المئة لا تزال سارية

في ألمانيا ينطبق ما يسمى بعتبة الخمسة في المئة بشكل عام على الانتخابات الاتحادية وانتخابات الولايات. يدخل الحزب البرلمان إذا تجاوز هذه العتبة. ويهدف هذا الحد إلى ضمان عدم دخول الكثير من الأحزاب الصغيرة والمنشقة إلى البرلمان، وهو درس مستفاد من فشل الديمقراطية البرلمانية في جمهورية فايمار.

ومع ذلك هناك استثناء واحد: إذا فاز حزب ما بثلاثة تفويضات مباشرة على الأقل ولكن ليس خمسة في المئة من الأصوات الثانية، فيمكنه مع ذلك دخول البوندستاغ كمجموعة برلمانية. وقد أرادت الحكومة بالفعل إلغاء شرط التفويض الأساسي هذا. ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية باستمرار تطبيق هذا الاستثناء. السبب: وإلا فقد لا يتم احتساب الكثير من الأصوات على الإطلاق.

وحسب خبير السياسة زيغموند فإن الأحزاب الصغيرة على وجه الخصوص يمكن أن تتطلع إلى ذلك: "سيحاول حزب اليسار على وجه الخصوص، وكذلك حزب الناخبين الأحرار الفوز بثلاث ولايات مباشرة على الأقل في بعض الدوائر الانتخابية المختارة من خلال حملة انتخابية مركزة وبالتالي التغلب على عقبة الحجب".

وستكون الانتخابات في 23 فبراير من العام المقبل مثيرة. كيف ستكون نتائجها؟ غير واضح. كيف سيتم التصويت؟ من الواضح أن نظام التمثيل النسبي المعدل الذي سيقلص البوندستاغ يعطي وزناً أكبر للتصويت الثاني.

أعده للعربية: م.أ.م