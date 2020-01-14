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قانون اللجوء

ينظم قانون اللجوء في ألمانيا إجراءات اللجوء بموجب المادة 16 من الدستور الألماني ومعاهدة ا للجوء لعام 1993. ومع تدفق المزيد من اللاجئين مؤخرا بأعداد كبيرة تم تشديد الكثير من الاجراءات التي يتم بموجبها ضمان حق اللجوء.

ينص الدستور الألماني على حق اللجوء. وتبدأ الإجراءات بتقديم الطلب إلى أحد فروع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). وبناءا عليه يقوم الأخير بدراسة الطلب والبت فيه. وفي حال رفض المكتب طلب لجوء الشخص المقدم فإن الخطوة التالية تكون بترحليه من ألمانيا. ومع زيادة عدد طلبات اللجوء مؤخرا، تم إدخال تعديلات مشددة على قوانين اللجوء الألمانية. وتركز التعديلات على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا بشكل قانوني. وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة إنشاء مراكز استقبال خاصة فضلا عن تقليص المساعدات الاجتماعية.

ARCHIV - 25.09.2017, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Justizbeamter steht am 25.09.2017 während dem Auftakt eines Terrorprozesses gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation «Dschabhat al-Nusra» vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart im Gerichtssaal. Die vier Angeklagten im Alter von 24 bis 35 Jahren sollen für die Terrororganisation Dschabhat al-Nusra gekämpft haben. (zu dpa: «Prozess gegen vier mutmaßliche Anhänger der Terrorgruppe Dschabhat al-Nusra»)Bildfunk+++ Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا.. إدانة سوريين "بارتكاب مجزرة" في مكب للنفايات 14.01.2020

وصلوا كلاجئين إلى ألمانيا، لكنهم كان قد سبق لهم وشاركوا في عمليات قتل جماعية عندما كانوا تابعين لتنظيم "جبهة النصرة". تفاصيل أوفى عن حيثيات الأحكام ومددها في هذا الخبر.
ARCHIV - 15.03.2018, Bayern, Nürnberg: Außenansicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Neuer Leiter des Bamf soll Hans-Eckhard Sommer werden, bisher Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht im bayerischen Innenministerium, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen. Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا... سحب حق اللجوء من لاجئين بعد إعادة دراسة ملفاتهم 14.01.2020

كشف "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين" أن 3.3 بالمئة من قرارات منح حق اللجوء التي تمت إعادة دراستها في عام 2019 قد تم إلغاؤها. لكن لماذا تتخذ السلطات الألمانية مثل هذا الإجراء؟
BERLIN, GERMANY - MAY 18: A man walks past the Berlin office of the Federal Agency for Migration and Refugees, also known as BAMF (Bundesamt fuer Migration und Fluechtlinge) on May 18, 2018 in Berlin, Germany. German authorities announced they are reviewing 18,000 asylum cases handled by the Bremen office of the BAMF agency since the year 2000 on the suspicion that many people were granted asylum who should not have been eligible. Many of those granted asylum are reportedly Yezidis, a Christian minority from northern Iraq persecuted by ISIS. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

مكتب الهجرة واللجوء الألماني يتوقع تراجعا لطلبات اللجوء هذا العام 03.11.2019

بعد موجة اللاجئين إلى ألمانيا والتي بلغت ذروتها في عام 2015. أعداد طلبات اللجوء الأولية في تراجع وذلك وفق تصريحات لرئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي توقع عددا من طلبات لجوء أقل من العام الماضي.

17.08.2015+++ Asylum seekers wait in front of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) at Berlin's Spandau district, Germany August 17, 2015. REUTERS/Stefanie Loos

ألمانيا.. هكذا يتم سحب إقامات اللاجئين الذين يزورون بلدانهم! 14.08.2019

ينشر لاجئون على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ذهبوا إلى بلدهم الأصلي. فما هي تداعيات ذلك عليهم؟ وهل يمكن سحب إقاماتهم بسبب منشور أو تغريدة؟ هذا ما تجيب عليه خبيرة قانونية ألمانية.
ARCHIV - Fußball: Bundesliga, Trainingsauftakt Hamburger SV am 29.06.2016 in Hamburg am Volksparkstadion. Der Flüchtling Bakery Jatta, der im Juni einen Profivertrag beim HSV unterschrieben hat, konzentriert sich auf einen Ball. Der 18-Jährige war aus seinem Heimatland Gambia geflüchtet. Foto: Axel Heimken/dpa (zu dpa «Bakery Jatta - erstes Tor im neuen Leben als Profi» vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/A.Heimken

هل "تلاعب" نجم كرة قدم بهويته للحصول على اللجوء في ألمانيا؟ 09.08.2019

شكك تقرير لصحيفة ألمانية في صحة بيانات لاجئ من غامبيا يلعب في نادي هامبورغ. التقرير يشير إلى احتمال تقديم اللاعب معلومات خاطئة بغرض الحصول على حق الإقامة، فما هي ملابسات حصوله على الإقامة ولعبه مع نادي هامبورغ؟
ARCHIV - Flüchtlinge mit Koffern und Plastiktüten gehen am 27.08.2013 im Grenzdurchgangslager Friedland (Niedersachsen) an Unterkünften vorbei. (zu dpa (zu dpa «UNHCR wirbt im Bundestag für Familiennachzug zu allen Flüchtlingen» vom 29.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

أكثر من نصف مليون شخص حصلوا على حق الحماية بأوروبا خلال 2017 20.04.2018

أكد تقرير لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن أكثر من نصف مليون شخص مُنِحَ حق الحماية في أوروبا خلال عام 2017، وكان السوريون في المقدمة، فيما جاء 60 بالمئة من قرارات البت الإيجابية من ألمانيا وحدها.
Hundreds of Afghan asylum seekers and refugees demonstrated in Cologne city against mass deportation of rejected Afghan refugees from Germany to Afghanistan on 28.01.2017. Hindu and Sikhs minority of Afghanistan who are living as refugees in Germany and also tens of German residents also joint to this protest.Photo: Ehsan Hadid +++Note: Ehsan Hadid is an Afghan refugee and human right activist in Cologne. He sent the photos for publication. All rights reserved for DW.+++

لماذا لا تكفي القصص المروّعة للحصول على حق اللجوء؟ 21.01.2018

غالبا ما يروي الذين يتقدمون بطلبات لجوء في ألمانيا روايات مرعبة حول الظروف التي أدت إلى رحيلهم عن بلدهم. غير أن الحصول على حق اللجوء يتطلب أيضا شروط وإثباتات يلقي هذا المقال نظرة عليها.

ARCHIV - Flüchtlinge stehen am 07.12.2015 neben einem Schild vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in Braunschweig (Niedersachsen). Das Thema Zuwanderung soll am 26. Oktober bei den Jamaika-Verhandlungen zur Sprache kommen. (zu dpa Zeitplan für Jamaika vom 25.10.2017) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

تقرير: ارتفاع نسبة ربح الطعون ضد قرارات اللجوء 15.01.2018

نقل تقرير إعلامي عن متحدثة رسمية ألمانية أن نسبة ربح الطعون القضائية ضد قرارات اللجوء ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي. ومعظم هذه الطعون نجحت أمام المحاكم البدائية، لكنها رفضت من قبل محاكم الاستئناف.
ARCHIV - Abgelehnte Asylbewerber betreten am 27.11.2015 mit ihrem Gepäck den Terminal des Kassel-Airports in Calden (Hessen). Die sogenannte freiwillige Ausreise führt sie zurück nach Pristina (Kosovo) oder Tirana (Albanien). Hessen hat in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 640 Menschen abgeschoben. Das waren 498 Menschen weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Innenministerium mitteilte. Zudem reisten 1671 Ausländer freiwillig aus, das waren 2972 weniger als in den ersten sieben Monaten 2016. (zu dpa «640 Menschen abgeschoben - 498 weniger als im Vorjahreszeitraum» vom 22.08.2017) Foto: Uwe Zucchi/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا: مكافأة مالية سخية لدعم عودة اللاجئين لبلادهم 03.12.2017

كشفت الحكومة الألمانية عن مكافأة مالية سخية لدعم عودة اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إلى بلادهم. فيما رفض رئيس ديوان المستشارية ومنسق ملف اللاجئين ألتماير فكرة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم في الظروف الراهنة.
27.04.2017 Yusra Mardini, UNHCR·s Goodwill Ambassador, speaks to the media about the Appointment of Syrian refugee and Olympic athlete Yusra Mardini as UNHCR·s Goodwill Ambassador, during a press conference, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland, Thursday, April 27, 2017. (KEYSTONE/Martial Trezzini) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa

يسرى مارديني: سأكون فخورة بتمثيل ألمانيا في أولمبياد طوكيو 25.07.2017

عبرت السباحة السورية يسرى مارديني عن رغبتها في تمثيل ألمانيا في أولمبياد طوكيو عام 2020. وقالت مارديني، الحاصلة على حق اللجوء في ألمانيا، إنها فخورة أيضا بتمثيل لاجئي العالم.
Die wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf ein Flüchtlingsheim in Sachsen angeklagten Markus W. (auf der Anklagebank l-r), Andreas H., Anwalt Alexander Hübner, Denise Vanessa G., Anwalt Hans-Dieter Stoffer und Olaf O. stehen am 27.04.2016 in München (Bayern) im Verhandungssaal des Oberlandesgerichts. Die Angeklagten sind mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorgruppe Oldschool Society. Foto: Sven Hoppe/dpa (ACHTUNG: Die Angeklagten wurde auf Vorgabe der Anwälte gepixelt) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

بسبب عدم إجادة العربية .. عائلة إيزيدية تدافع عن حق لجوئها بألمانيا 27.06.2017

عائلة إيزيدية لا يتكلم أفرادها العربية، بل الكردية فقط، ما دفع السلطات الألمانية للشك في هوية العائلة التي حصلت على حق اللجوء في ألمانيا وتسبب في سحب حق اللجوء الممنوح إليها.

Kalila and Dimna play

شاعر سوري يستوحي من "كليلة ودمنة" أوبرا ضد الدكتاتورية 18.06.2017

اختتمت في باريس عروض "كليلة ودمنة" أول أوبرا عربية قدمت باللهجة المحكية السورية للشاعر السوري فادي جومر. وينتقد جومر، الحاصل على حق اللجوء في ألمانيا، في حديث مع DW عربية، القيود المفروضة على تنقله وفرزه إلى قرية صغيرة.
Ereignis: Taufe von 18 Muslimen in der berliner Dreieinigkeitskirche , Berlin-Steglitz

ألمانيا - هل يضمن تحول لاجئين إلى المسيحية حق اللجوء؟ 12.05.2017

رغم ما يحيط بذلك من مخاطر شخصية، يسعى مئات اللاجئين في ألمانيا إلى إعلان تحولهم عن الإسلام ودخول المسيحية. الهدف من ذلك هو أن العديد منهم يعتقدون أن تلك الخطوة قد تقوي من فرص حصولهم على حق اللجوء في ألمانيا.

May 13, 2016, Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry spricht am 13.05.2016 auf einer AfD-Veranstaltung im Hofbräukeller in München (Bayern). Foto: Andreas Gebert/dpa (c) picture-alliance/dpa/A. Gebert

ألمانيا: رئيسة حزب البديل اليميني الشعبوي تنوي شطب حق اللجوء 25.01.2017

سيراً على نهج الحزب القائم على معاداة الأجانب واللاجئين، تنوي رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشعبوي، فراوكه بيتري، شطب حق اللجوء وتحويله إلى ما وصفته بـ "حق الرحمة"، وأضافت أنه لا يمكن قبول أي شخص يصل إلينا.
Kurden demonstrieren am 05.11.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) gegen die Festnahme führender Oppositions-Politiker in der Türkei. In der Nacht zum 04.11.2016 hatte die türkische Polizei bei Razzien elf Abgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP festgenommen, darunter die beiden Parteichefs. Bei der Kundgebung wurden auch Fahnen mit dem Bild des inhaftierten PKK-Führers Abdullah Öcalan geschwenkt. Foto: Maja Hitij/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

ألمانيا - استمرار تزايد أعداد طالبي اللجوء من تركيا 03.12.2016

يزداد عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا، حيث يعتبرون أنهم مهددون من قبل حكومة أردوغان، خصوصا بعد الانقلاب العسكري الفاشل في يوليوز الماضي. ويأتي طالبي اللجوء الأأكراد في مقدمة هؤلاء بسبب الملاقحات التي تطالهم.
picture-alliance/dpa/S.Stache Flüchtlinge warten am 19.11.2015 in der Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Berlin. In dem Haus in der Bundesallee im Stadtbezirk Wilmersdorf sitzen von der Erstregistrierung über den Antrag auf Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bis zur Ausländerbehörde und der Bundesagentur für Arbeit alle so genannten Entscheider unter einem Dach. Foto: Soeren Stache/dpa

ماذا تعني صفة "الحماية المحدودة" للاجئين في ألمانيا؟ 23.11.2016

أقرت محكمة إدارية عليا في مقاطعة شليزفيغ بشمال ألمانيا نظاما للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والخاص بمنح اللاجئين صفة "الحماية المحدودة" بدلا من "حق اللجوء الكامل في مفهومه العام. فماذا يعني ذلك بالنسبة للاجئين؟
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