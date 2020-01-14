ينظم قانون اللجوء في ألمانيا إجراءات اللجوء بموجب المادة 16 من الدستور الألماني ومعاهدة ا للجوء لعام 1993. ومع تدفق المزيد من اللاجئين مؤخرا بأعداد كبيرة تم تشديد الكثير من الاجراءات التي يتم بموجبها ضمان حق اللجوء.

ينص الدستور الألماني على حق اللجوء. وتبدأ الإجراءات بتقديم الطلب إلى أحد فروع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). وبناءا عليه يقوم الأخير بدراسة الطلب والبت فيه. وفي حال رفض المكتب طلب لجوء الشخص المقدم فإن الخطوة التالية تكون بترحليه من ألمانيا. ومع زيادة عدد طلبات اللجوء مؤخرا، تم إدخال تعديلات مشددة على قوانين اللجوء الألمانية. وتركز التعديلات على عدة نقاط تضمن الإسراع في ترحيل من ليست لديهم فرصة للبقاء في ألمانيا بشكل قانوني. وتتضمن حزمة الإجراءات الجديدة إنشاء مراكز استقبال خاصة فضلا عن تقليص المساعدات الاجتماعية.