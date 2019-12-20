 قانون العقوبات الأمريكية على مشروع ″نورد ستريم 2″ يدخل حيز التنفيذ | أخبار | DW | 21.12.2019

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أخبار

قانون العقوبات الأمريكية على مشروع "نورد ستريم 2" يدخل حيز التنفيذ

دخل فانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم2" حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأمريكي ترامب عليه. وسبق لموسكو أن تعهدت برد مماثل، لكن برلين قالت إنها لن ترد. وفور إقرار القانون أعلنت شركة أساسية وقف مشاركتها في المشروع.

سفينة لشركة ألسيز تمد أنابيب نقل الغاز لمشروع نودر ستريم 2 في بحر البلطيق أمام جزيرة روغين الألمانية

بدخول العقوبات الأمريكية ضد مشروع نورد ستريم 2، أعنلت شركة ألسيز وقف مشاركتها في المشروع

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، وهو خط أنابيب لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا أسفل بحر البلطيق. وتعد العقوبات جزءا من مشروع إنفاق دفاعي ضخم تبلغ قيمته 738 مليار دولار وقع عليه ترامب مساء أمس الجمعة.

ويمنح التشريع لترامب 60 يوما لفرض عقوبات عن السفن التي تشارك في وضع الأنابيب لخط غاز نورد ستريم 2، وتورك ستريم، وهو خط أنابيب روسي آخر ينقل الغاز إلى تركيا- وأيضا الأشخاص الأجانب الذين يساعدون تلك السفن.

مختارات

وفي أعقاب توقيع ترامب قانون العقوبات على مشروع "نورد ستريم 2"، أعلنت شركة "ألسيز" السويسرية المشاركة في المشروع، صباح اليوم السبت (21 كانون الأول/ ديسمبر) وقف مشاركتها في إنشاء الخط حتى إشعار آخر. تجدر الإشارة إلى أن الشركة تقوم بتشغيل سفن متخصصة للغاية تتولى نقل الأنابيب الخاصة بالمشروع عبر بحر البلطيق.

وذكرت "ألسيز" على صفحتها الرئيسية على الإنترنت أنه سيُجرى استئناف العمل بالتوافق مع التشريع، مضيفة أنها تنتظر مساعدة في التوجيه من قبل السلطات الأمريكية المختصة - والتي تتضمن إيضاحات تنظيمية وتقنية وبيئية ضرورية.

وقبيل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لنظيره الألماني هايكو ماس معارضة واشنطن الشديدة لمشروع خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو أجرى مكالمة هاتفية مع ماس، تناولت أيضا الشأن الليبي.

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نوردستريم 2 على وشك الانتهاء ولكن الجدل لا يزال قائما

إدانة العقوبات وروسياتتعهد بالرد

وقد أدانت موسكو وبرلين بالفعل العقوبات وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول أمس الخميس إن روسيا سوف ترد بإجراءات مماثلة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال فرضت عقوبات جديدة ضد مشروع نورد ستريم .2 وقال بوتين في مؤتمر صحفي" سوف نرد بالمثل" مضيفا" هذا بالطبع سوف يؤثر على العلاقات بين حكومتينا".

لكن منسق الحكومة الألمانية لشؤون التعاون عبر الأطلسي، بيتر باير، أعلن أن برلين لن ترد على العقوبات الأمريكية بإجراءات مضادة. وقال باير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإجراءات العقابية لن تكون موجهة ضد ألمانيا، لكن ضد شركات خاصة. وأضاف "لهذا السبب، لن تتخذ ألمانيا أي إجراءات مضادة. لو كان الأمر كذلك، لابد أن يحدث ذلك على المستوى الأوروبي على أي حال، لكن هذا لن يحدث أيضا".

من جانبه وجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم بألمانيا، انتقادات حادة للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركات المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2". وقال خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للحزب، نيلس شميد، في تصريحات لـ (د.ب.أ): "هذه الخطوة المنفردة عبء على العلاقات الثنائية، لكن العقوبات الأمريكية التي تم إقرارها لن تعوق إتمام نورد ستريم 2، بل سترجئه فقط".

واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، رولف موتسنيش، العقوبات تدخلا سافرا في سيادة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسياسية الطاقة. وقال موتسنيش في تصريحات لـ (د.ب.أ) إن دخول العقوبات حيز التنفيذ عقب توقيع الرئيس الأمريكي عليها، خطوة إضافية تُثقل كاهل العلاقات عبر الأطلسي.

ومن المقرر أن ينقل "نورد ستريم 2" الغاز الروسي العام المقبل إلى ألمانيا مباشرة بمنأى عن بولندا وأوكرانيا. وبحسب بيانات ائتلاف الشركات المشاركة في إنشاء المشروع، تم حتى الآن الانتهاء من مد الأنابيب المزدوجة في مسافة تزيد على 2100 كيلومتر، ويتبقى حاليا نحو 300 كيلومتر.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


مختارات

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

تحفل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعدد غير قليل من حقول الغاز الطبيعي بعضها يعد الأكبر في العالم من حيث التوقعات بحجم الغاز الذي يمكن استخراجه منها. فما هي أهم خطوط الغاز في هذه المنطقة؟ (27.09.2018)  

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