 "قاعدة 5 – 30".. طريقة بسيطة ومفيدة لمن يجلسون لفترات طويلة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.02.2023

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صحة

"قاعدة 5 – 30".. طريقة بسيطة ومفيدة لمن يجلسون لفترات طويلة

نمط الحياة الآن يجبر كثيرين منا على الجلوس لفترات طويلة، خصوصا من ينجزون أعمالهم في المكاتب. وقد خرجت دراسة أمريكية بنصيحة بسيطة أفادت المشاركين في الدراسة وهي قاعدة "5 – 30"، فما هي تلك القاعدة وما تأثيرها بالضبط؟

صورة رمزية للعمل في المكاتب والجلوس لفترات طويلة

صورة رمزية للعمل في المكاتب والجلوس لفترات طويلة

 يتسبب الجلوس لفترات طويلة في إصابة الشخص بالأمراض، لكن لأن كثيرين منا ليس لديهم خيار آخر بسبب ممارستهم العمل المكتبي، هناك طريقة بسيطة يمكن أن تحمي جسمك من خلالها من أضرار الجلوس لفترات طويلة. ويجب الالتزام بذلك بطريقة منتظمة، بحسب ما يقول موقع "فوكوس الألماني".

مختارات

وأظهرت إحصائيات في ألمانيا أن ساعات جلوس الشخص اليومية أصبحت 8.5 ساعة، أي بمقدار ساعة أكثر منه عام 2018، بل إن الأمر قد يصل لدى بعض البالغين إلى 10.5 ساعات، وقد زادت جائحة كورونا من طول مدة الجلوس أيضا.

قاعدة "5 - 30"

أما ما يمكنك فعله لمواجهة العواقب الصحية للجلوس لفترات طويلة فيتلخص في قاعدة بسيطة هي "5 على 30"، وهي إحدى الطرق للعمل بشكل أكثر صحية في المكتب أو في المنزل، بحسب فوكوس.

فقد توصلت دراسة أجراها المركز الطبي بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2023 أنه يجب عليك النهوض من مقعدك كل 30 دقيقة ثم المشي لمدة 5 دقائق. وقد ثبت أن هذا مثالي في الاختبارات التي أجريت على المشاركين في الدراسة.

وكان لنمط الحركة تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم وضغط الدم. ولكن حتى فترات الراحة القصيرة من الجلوس يفترض أن تفيد.

وبحساب بسيط فإن ساعات تواجدك في مكان العمل التي هي في العادة 8 ساعات ستزيد بهذا الشكل 75 دقيقة.

أما إذا كنت تعمل من المنزل أو ما يعرف بـ"هوم أوفيس" فربما يمكنك الاستفادة من الدقائق الخمس للحركة بأن تنظف المكان باستخدام المكنسة الكهربائية أو تتمشى إلى مكان حاوية القمامة لتخرج القمامة من المنزل أو أن تقوم بأعمال منزلية الأخرى. ويمكن أيضًا الركض لمدة 20 دقيقة خلال استراحة الغداء.

ص.ش/أ.ح

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    التشنج العضلي وأهم أسبابه

    العمل أمام الكمبيوتر يجبرنا على اتخاذ وضعية متشنجة لساعات طويلة، فالأيدي على لوحة المفاتيح والأعين تركز على الشاشة.

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    كيف يحدث التشنج

    وأثناء الجلوس أمام الكومبيوتر تبقى عضلات الكتف والرقبة مشدودة طوال الوقت، فيما يتباطؤ تدفق الدم إليها، وبالتالي تقل نسبة الأكسجين التي تصلها، ما يؤدي إلى تصلب العضلات والتصاقها ببعضها، كما تتداخل مكوناتها بشكل لا تستطيع الخلاص منه.

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    مخاطر التشنج

    يجب التصرف بسرعة عند حدوث أول التصلبات، وإلا قد يصاب المرء بصداع قوي، وهنا ينصح الأطباء بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من هذه التصلبات بسرعة.

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    تمرين مدّ العضلات المتشنجة

    اقبض بيدك بكل قوة داخل العضلة ويمكن تطبيق ذلك على عضلات الرقبة، إذ يمكن الضغط على تلك العضلات بالإبهام والسبابة من الأعلى إلى الأسفل، كما يمكن للمرء إمالة الرأس إلى الجانب، أي ملامسة الأذن اليسرى للكتف الأيسر، وفي نفس الوقت مدّ اليد اليمنى إلى الأسفل، بحيث يحصل شدّ على طول محور الكتف والرقبة. كما يجب المحافظة على التنفس بارتخاء لمدة 20 أو30 ثانية، ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي ببطء.

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    طريقة فك التشنجنات في المنزل

    من يحمل التصلب من العمل إلى المنزل، عليه بحمام كامل أو الاغتسال بالماء الحار.

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    وسائل آخرى للعلاج ذاتيا

    إحدى الوسائل المنزلية الجيدة هي اللفة الساخنة، ويتم صنعها بطي منشفة على طولها ومن ثم لفّها وصب الماء الساخن عليها بحذر، فتندفع الحرارة الرطبة إلى الخارج وتخفف من تصلب العضلات. لكن العلاج الذاتي له حدوده.

  • نصائح مفيدة للتخلص من التشنج العضلي

    متى تصبح زيارة الطبيب ضرورية

    عندما يكون المرء مقيداً في حركته ويصبح الترنح واضحاً، إضافة إلى تنميل في الذراعين واليدين، عندها لابد من زيارة الطبيب. ولنقي أنفسنا من تصلب العضلات فما علينا إلا الالتزام بممارسة الرياضة والحركة.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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