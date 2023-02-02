"قاعدة 5 – 30".. طريقة بسيطة ومفيدة لمن يجلسون لفترات طويلة

يتسبب الجلوس لفترات طويلة في إصابة الشخص بالأمراض، لكن لأن كثيرين منا ليس لديهم خيار آخر بسبب ممارستهم العمل المكتبي، هناك طريقة بسيطة يمكن أن تحمي جسمك من خلالها من أضرار الجلوس لفترات طويلة. ويجب الالتزام بذلك بطريقة منتظمة، بحسب ما يقول موقع "فوكوس الألماني".

وأظهرت إحصائيات في ألمانيا أن ساعات جلوس الشخص اليومية أصبحت 8.5 ساعة، أي بمقدار ساعة أكثر منه عام 2018، بل إن الأمر قد يصل لدى بعض البالغين إلى 10.5 ساعات، وقد زادت جائحة كورونا من طول مدة الجلوس أيضا.

قاعدة "5 - 30"

أما ما يمكنك فعله لمواجهة العواقب الصحية للجلوس لفترات طويلة فيتلخص في قاعدة بسيطة هي "5 على 30"، وهي إحدى الطرق للعمل بشكل أكثر صحية في المكتب أو في المنزل، بحسب فوكوس.

فقد توصلت دراسة أجراها المركز الطبي بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2023 أنه يجب عليك النهوض من مقعدك كل 30 دقيقة ثم المشي لمدة 5 دقائق. وقد ثبت أن هذا مثالي في الاختبارات التي أجريت على المشاركين في الدراسة.

وكان لنمط الحركة تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم وضغط الدم. ولكن حتى فترات الراحة القصيرة من الجلوس يفترض أن تفيد.

وبحساب بسيط فإن ساعات تواجدك في مكان العمل التي هي في العادة 8 ساعات ستزيد بهذا الشكل 75 دقيقة.

أما إذا كنت تعمل من المنزل أو ما يعرف بـ"هوم أوفيس" فربما يمكنك الاستفادة من الدقائق الخمس للحركة بأن تنظف المكان باستخدام المكنسة الكهربائية أو تتمشى إلى مكان حاوية القمامة لتخرج القمامة من المنزل أو أن تقوم بأعمال منزلية الأخرى. ويمكن أيضًا الركض لمدة 20 دقيقة خلال استراحة الغداء.

ص.ش/أ.ح