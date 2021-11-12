 قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية | التغيرات المناخية | DW | 27.03.2022

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بيئة ومناخ

قارة أفريقيا تعاني من أزمة في تمويل المشاريع المناخية

تمارس الدول الأفريقية الكثير من الضغوط على الدول الغنية للوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمساعدة القارة على التكيف مع تغيرات المناخ، بيد أن نقص الخبرة الأفريقية أدت إلى توقف المشاريع الحيوية في هذا المجال.

الصورة من السنغال (أرشيف: 13/11/2020)

تواجه أفريقيا مشكلة في تمويل مشاريع مواجهة ظاهرة التغير المناخي

بات تأثير ظاهرة التغير المناخي جليا على القارة الأفريقية، من أعاصير تضرب جنوبها إلى فيضانات وجفاف أَتَتِ على الأخضر واليابس في شرق القارة السمراء.

مختارات

الحمضيات غنية بمكونات صحية لجسم الإنسان، وهي تتمتع بقدرة أفضل على التكيف مع التغير المناخي، مقارنة مع المحاصيل الزراعية الأخرى.

تركز إفريقيا على نحو متزايد على البحث في مجال التكنولوجيات الخاصة بحماية المناخ، وهي تكلل بنجاح كبير خصوصا عندما تساهم في دعم الاقتصاد بالإضافة إلى حماية المناخ، كما يقول أحد الباحثين الأفارقة الرواد.

تأتي مجموعة من الدول العربية في بؤرة التغير المناخي الذي يضرب العالم. الموضوع بات يهدد حياة الناس ومحاصيلهم وحتى الآثار التاريخية، وباتت مشاهد غير معتادة بالمطلق تظهر في أكثر من بلد عربي.

ويأتي ذلك رغم أن مساهمات القارة في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري هي الأقل على مستوى العالم إذ لا تتجاوز  3.8 بالمائة.

بيد أن القارة تدفع ثمن ظاهرة التغير المناخي رغم أنها لم تكن السبب الرئيسي وراء تلوث المناخ وتفاقم ظاهرة التغير المناخي.

وتزامن هذا مع تأكيد العديد من الخبراء على أن تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ يعد أمرا بالغ الأهمية لبلدان القارة الأفريقية لتكون قادرة على التكيف مع التداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.

فقبل عشر سنوات، تعهدت الدول الغنية بالتبرع للدول الفقيرة بمبلغ مئة مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لمساعدتها على التكيف مع تغيرات المناخ.

لكن الدول الغنية فشلت في الالتزام بتعهداتها تجاه الدول النامية فيما تذهب الدول المتقدمة إلى القول بأنه لن يكون بمقدورها الوفاء بهذا التعهد حتى عام 2023 مع تنامي الضغوط عليهم.

وفي مقابلة مع DW، قال ريتشارد مونانغ، منسق شؤون قضايا التغير المناخي في أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه يتعين فهم "أن مستويات الاحترار تتزايد في أفريقيا بوتيرة أسرع مقارنة بباقي مناطق العالم".

وحذر المسؤول من تداعيات ذلك، قائلا "نواجه تحديات مصدرها انعدام الأمن الغذائي والقضايا الاجتماعية والاقتصادية وسوف يستمر الأمر وهو ما يجعل أفريقيا عرضة للعديد من المخاطر، لذا يتطلب الأمر مساعدتها المجتمعات على الصمود".

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تنامي الاحتياجات الأفريقية

يشار إلى أن معدل النمو السكاني في أفريقيا سوف يرتفع من  17٪ إلى 40٪ من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2100، وهو ما يؤكد أن الوقت يداهم أفريقيا في تنفيذ مشاريع مكافحة الظواهر المناخية المتفاقمة والتكيف معها.

ويأتي في صدارة ذلك تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 للقضاء على الفقر وتحقيق المرونة المناخية بحلول عام 2030 بالإضافة إلى تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا التي تعرف اختصارا بـ "NDCs"، الخاصة بتلك الدول.

وكشف مونانغ أن القارة الأفريقية في حاجة إلى الكثير من الأموال لتنفيذ الخطط الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف "تحتاج أفريقيا اليوم إلى تريليوني دولار لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا وأيضا إلى 1.2 تريليون دولار لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي ظل ذلك، بات ضروريا تقديم الدعم لأفريقيا لتنفيذ مشروعات ترمي إلى تعزيز المرونة المناخية."

وشدد مونانغ على أنه في ظل الكوارث الطبيعية الأخيرة، بات المجتمع الدولي في حاجة إلى التحرك للوفاء بتعهداته في أسرع وقت ممكن. وقال "نرى أمهات يعانين من الجوع مع تزايد معدلات تلف المحاصيل والفيضانات والجفاف وموجات النزوح وسوف تزداد هذه الظواهر مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي".

الجفاف في إثيوبيا، صورة من الأرشيف (7 مارس/ آذار 2017)

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نقص الخبرة

ورغم ذلك، فإن هناك قضية تواجه قدرة أفريقيا على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي تتمثل في كيفية الحصول عليه التمويل أو حتى كيفية استخدامه في حالة توفر الأموال المخصصة لتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقد برزت هذه المعضلة مع ما تحدثت عنه منظمات غير حكومية من صعوبات في الحصول على التمويل، وفقا لما ذكرته أديلين تنجم، التي تعمل في مجال الغابات في الكاميرون ورئيسة إحدى المنظمات غير الحكومية.

وفي ذلك، قالت "حاولنا الحصول على تمويل خاص بقضايا المناخ عدة مرات، لكن محاولتنا باءت بالفشل". وفي مقابلة مع DW، أشارت إلى أن المشروع الذي كانت ترمي إلى الحصول على تمويله كان يهدف إلى استعادة المناظر الطبيعية المتدهورة "مع تحسين سبل العيش الخاصة بالمجتمعات المحلية المحيطة بهذه المناطق".

وأضافت "نسعى جاهدين حتى الآن للحصول على تمويل لتنفيذ مثل هذه المشاريع، لكن للأسف في كل مرة نقوم بتقديم طلب للحصول على التمويل، لا نجد سوى الرفض بحجة أنها ذات جودة منخفضة".

ويبدو أن تنجم ليست الوحيدة التي تواجه أزمة في الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريع ترمي إلى التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي في أفريقيا.

وفي ذلك، قال بيتر غوندو من منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، إن صعوبة الحصول على تمويل باتت مشكلة "معترف بها" في جميع أنحاء القارة، عازيا ذلك إلى نقص الخبرة في طريقة صياغة مقترحات المشاريع لنيل الموافقة على تمويلها.

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وأوضح غوندو أنه يتعين على الأفراد الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تمويل إظهار كيف يمكن أن تساهم المشاريع المقترحة في "التخفيف من آثار ظاهرة التغير المناخي والتكيف معها".

وأضاف "يتطلب ذلك توفير بيانات تفصيلية ودقيقة لتقدير حجم مساهمة هذه المشاريع في التخفيف أو تقليل مقدار الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في حالة تنفيذ أي مشروع. ويعد هذا الأمر هاما، خاصة وأن العديد من البلدان لا تمتلك الكثير من الخبراء ذوي المهارات الكافية لتقييم مثل هذه القضايا".

تعزيز التدريب لمستقبل أفضل

وفي محاولة للدفع نحو تدشين المزيد من المشاريع المعنية بالمناخ، انخرط منتدى الغابات الأفريقية في شراكة مع الشبكة العالمية لتسهيل الحصول على تمويل قطاع الغابات الذي يُعرف اختصارا بـ "GFFFN" لتنظيم دورات تدريبية للأطراف الفاعلة في هذا المجال سواء من القطاع العام والمنظمات غير الحكومية.

وشاركت أديلين تنجم في ورشة عمل نُظمت في مدينة دوالا بالكاميرون، حيث حصلت على فرصة لمعرفة أنماط التمويل المتاحة وأيضا كيفية صياغة المشاريع التي تفي بشروط ومتطلبات التمويل. وقالت تنجم إن مثل هذه الدورات التدريبية ساهمت في تعزيز قدرتها على تقديم مقترحات بشأن تنفيذ مشاريع مناخية في المستقبل.

يشار إلى أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى ضمان حصول البلدان الأفريقية على أشكال من التمويل الدولي لتنفيذ مشاريع مناخية سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل لإحياء آمال دفع القارة السمراء نحو مستقبل منخفض للانبعاثات.

نجالا كيليان شيمتوم / م ع

  • غابات الأمازون المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات الأمازون المطيرة

    تعد غابات الأمازون حوضا أو "بالوعة" لامتصاص الكربون إذ توصف بـ"رئة الأرض" وواحدة من أكثر الأماكن تنوعا بيولوجيا في العالم. بيد أن عقودا من القطع الجائر للأشجار على نطاق واسع وتربية الماشية قضى على قرابة مليوني كيلومتر مربع من مساحة غابات الأمازون فيما بقي أقل من نصف المساحة المتبقية تحت الحماية. كشفت دراسة أن بعض أجزاء الغابات أصبحت تصدر في الوقت الحالي كميات من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتصه.

  • غابات التايغا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات التايغا

    تُعرف غابات التايغا بالغابات الشمالية أو الصنوبرية وتتمتع بمناخ شبه قطبي. وتمتد هذه الغابات عبر الدول الاسكندنافية وأجزاء كبيرة من روسيا. تتباين أوجه حماية غابات التايغا من دولة إلى أخرى. فمثلا في شرق سيبيريا وخلال الحقبة السوفيتية وفرت إجراءات صارمة لحماية غابات التايغا فلم يلحقها الضرر، بيد أن الانكماش الاقتصادي في روسيا لاحقا أدى إلى ارتفاع معدل قطع الأشجار إلى مستويات مدمرة.

  • الغابات الشمالية في كندا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابات الشمالية في كندا

    تعد إحدى أهم الغابات القبطية التي تقع في نصف الكرة الشمالي وتمتد من ألاسكا إلى كيبيك لتغطي ثلث مساحة كندا. تقع قرابة 94 بالمائة من مساحة هذه الغابات داخل كندا التي تعتبرها أراضٍ عامة وخاضعة لإدارة وسيطرة الدولة، بيد أن المنطقة الخاضعة للحماية لا تتجاوز سوى 8 بالمائة منها. وتعد كندا أحد أكبر المصدرين للمنتجات الورقية في العالم لذا يتم قطع 4 آلاف كيلومتر مربع من مساحة هذه الغابات سنويا.

  • الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو

    تعتبر من أقدم الغابات المطيرة وأكثرها كثافة في العالم ويغذيها نهر الكونغو. الغابة المطيرة الاستوائية في الكونغو موطن للحيوانات الإفريقية الأكثر شهرة لا سيما الغوريلا والأفيال وقرود الشمبانزي وهي أيضا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والماس. تحولت هذه الثروات من نعمة إلى نقمة فقد أدى التعدين والصيد إلى زيادة عمليات القطع الجائر للأشجار. هناك تحذيرات من أنها ستختفي بحلول عام 2100.

  • غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات بورنيو الاستوائية المطيرة

    تتميز غابات بورنيو بالتنوع الأحيائي إذ يبلغ عمرها أكثر من 140 مليون سنة وتقع في جزيرة بورنيو وتتقاسمها ماليزيا وإندونيسيا وبروناي. وتوفر المأوى للمئات من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل إنسان الغاب السومطري الذي يُعرف بالقرد الأحمر ووحيد القرن السومطري. وعلى مر العصور، تم تدمير مساحات شاسعة من غابات بورنيو للاستفادة من أخشاب الأشجار أو استبدال مساحات منها بمزارع زيت النخيل أو استخراج المعادن.

  • غابة بريموري في روسيا

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابة بريموري في روسيا

    تقع غابة بريموري وهي غابة صنوبرية في أقصى شرق روسيا إذ تعد موطنا للنمور السيبيرية النادرة وغيرها من الحيوانات الأخرى المهددة بالانقراض. وبسبب قربها من المحيط الهادئ، تشهد الغابة اختلافا في المناخ فخلال الصيف يصبح الطقس استوائيا وقطبيا خلال فصل الشتاء. بقيت الغابة على حالها دون ضرر بشكل كبير وذلك بسبب موقعها البعيد عن البشر وأيضا تدابير الحماية. تسارعت وتيرة قطع الأشجار ما بات مصدر تهديد لها.

  • غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    بالصور: "رئات" الأرض تصرخ لحمايتها من عبث الإنسان!

    غابات فالديفيان المطيرة المعتدلة

    تقع غابات فالديفيان في تشيلي والأرجنتين وتغطي شريطا ضيقا من الأرض يمتد من المنحدرات الغربية لجبال الأنديز والمحيط الهادئ. تشتهر غابات فالديفيان بالعديد من النباتات والأشجار كأشجار الزان بطيئة النمو. بيد أن القطع الجائر للأشجار يمثل تهديدا لهذه الأشجار حيث تم استبدالها بأشجار الصنوبر والكافور سريعة النمو لكن هذه الأشجار لا تحافظ على التنوع البيولوجي. إعداد: منير غايدي/م.ع


 

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