قاد سيارته لساعتين دون علمه بموت زوجته إلى جانبه

قد يقود المرء سيارته دون الانتباه إلى إشعال الضوء أو ربط حزام الأمان، لكن في حادثة مأساوية قاد رجل بولندي سيارته على طريق سريع لساعتين دون الانتباه إلى أن زوجته الجالسة إلى جانبه كانت قد لفظت أنفاسها الأخيرة، إذ ظنها نائمة فحسب.
وكشفت صحيفة "برلينر مورغن بوست" أن السائق البولندي طلب - وهو في قمة القلق- من العاملين في إحدى محطات الوقود بمنطقة فولفسلاكه-فيست الاتصال بالطوارئ لأن زوجته لا تتحرك ولا تبدي أي استجابة.
وعند قدوم رجال الإسعاف لم يكن بوسعهم إلا تأكيد موت زوجة الرجل الذي أوضح للشرطة أنه عبر الحدود بين بولندا وألمانيا قبل نحو ساعتين وأن زوجته بعد ذلك اعتدلت في جلستها لرغبتها في أخذ قسط من النوم.
وحين توقف في محطة الوقود أخذ قسط من الراحة لاحظ أن زوجته لا تستجيب لندائه. ونقلت الصحيفة الألمانية عن الشرطة أن الزوجة المتوفاة كانت تبلغ الخمسين من العمر وهي مولودة في بولندا، لكنها تسكن في بلدة باد زالتسوفلن بولاية شمال الراين- ويستفاليا الألمانية.
من جانبها كشفت صحيفة "ميركيشه ألغماينه" الألمانية أن تحقيقات الشرطة لم تتوصل بعد إلى سبب وفاة الزوجة، لكنها وجدت في السيارة أدوية لمعالجة السرطان، ما يشير إلى احتمال إصابتها بمرض عضال، قد يكون سبب موتها خلال نومها أثناء الرحلة بالسيارة إلى ألمانيا. هذا وتولت الشرطة الجنائية التحقيق لمعرفة سبب الوفاة.
ع.ع/ ع.ج
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للفن: نيكروبوليس - كاسل
في مقبرة وسط غابة هيسان الشمالية بولاية هيسن في ألمانيا، توجد هذه المقبة والتي شرع بها فنانو مشروع معارض "دوكيومنتا"، الذين صمموا قبورهم بأنفسهم ثم دفنوا هنا بعد موتهم، أنشأت حتى الآن تسعة قبور هناك كقطع فنية، مثل قبر "دينك أورت" لأوغو دوسي، الذي صنع من ألواح فولاذية ضخمة. بإمكان الزائرين نقل عناصر الصورة إلى قطعة ورق أو قماش وأخذها معهم.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للرومانسية: بيرلاشيز- باريس
في مدينة الحب باريس حتى المقابر قد تكون رومانسية، كمقبرة بيرلاشيز في الشمال الشرقي للعاصمة الفرنسية، حيث يرقد العديد من كبار الفنانين والعلماء وغيرهم من المشاهير مثل: أوسكار وايلد، يوجين ديلاكروا، سارة برناردت، ماريا كالاس، إديث بياف، فريدريك شوبان، جيم موريسون، والقائمة تطول.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للحجاج: كامبو سانتو تيوتونيكو- الفاتيكان
هذه المقبرة المخصصة للأشخاص، الذين يتحدثون اللغة الألمانية، والفلمنكية وهي بمثابة واحة، حيث تحتوي على أشجار النخيل، والقبار، وشجيرات الدفلى بجوار كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان. كل شبر من الأرض، بالإضافة إلى الجدران مغطاة بشواهد القبور، التي تحتوي بعضها على تصاميم مميزة كتماثيل الملائكة، أو الصلبان.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
لفن البناء: المقبرة التذكارية - ميلانو
المقبرة التذكارية في ميلانو بإيطاليا يرقى اسمها للمعابد اليونانية، والأهرامات المصرية. يدفن فيها الأغنياء، حيث تعتبر من أجمل المقابر في إيطاليا. افتتحت هذه المقبرة، التي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع منذ 15 سنة في عام 1866.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للفكاهة: كرامساش - النمسا
ربما يبحث بعض الأشخاص، الذين يزورون متحف المقبرة هذا في تيرول عن بعض النقوش الغامضة. على سبيل المثال: "هنا يرقد ياكوب هوسنكونف، الذي سقط من سطح منزله إلى الأبدية"، أو "هنا ترقد جوانا فوغيلسانغ صامتة، التي غنت طوال حياتها" ولكن بالمناسبة، لم يدفن أحد هنا في الواقع.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
لمحبي الحياة: ميلاتين - كولونيا
تضم هذه المقبرة، التي استخدمت كمكان لتنفيذ أحكام الإعدام في العصور الوسطى، على حوالي 55 ألف قبر في الوقت الحالي. هنا دفنت عائلة فارينا، التي اخترعت عطر الكولونيا ( أو دي- كولونيا). ويمكنك العثور على منحوتات ظريفة، كهذا المهرج، الذي وضع على قبر شخص كان لديه شغف بتقاليد الكرنفال المحلية.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للمؤرخين: المقبرة اليهودية - هامبورغ
يعتبر العلماء هذه المقبرة فريدة من نوعها بسبب وجود عدد كبير من أحجار القبور القديمة المحفوظة بشكل جيد. إذ مازال يوجد 6 آلاف حجر من أصل 9 آلاف. كما أنها أقدم مقبرة في شمال أوروبا، حيث دفن اليهود من السفارديم، والأشكناز. ومن المقرر أن تناقش اليونسكو إدراج هذه المقبرة ضمن مواقع التراث العالمي.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للنزهة: مقبرة أولسدورف في هامبورغ
تعتبر مقبرة أولسدورف في هامبورغ، أكبر مقبرة ريفية في العالم. إذ تغطي مساحة 391 هكتاراً، وتضم العديد من الجداول، والمنحوتات، والمباني التاريخية. منذ افتتاحها في عام 1877، أقيم فيها حوالي 1.4 مليون جنازة، فيما يبلغ عدد القبور حوالي 235 قبراً. كما كانت الملاذ الأخير للمستشار الألماني السابق هيلموت شميت.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
للموسيقى: المقبرة المركزية - فيينا
دفن في المقبرة المركزية في فيينا بالنمسا، التي افتتحت في عام 1874 ، مجموعة من الموسيقيين البارزين مثل بيتهوفن، برامز، شتراوس وشوبيرت، أرنولد شوينبيرغ، فالكو، وأودو يورغينز. بعكس ما يتناقل البعض فإن موتسارت لم يدفن هنا.
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تعرف على أغرب المقابر في أوروبا!
لمحبي موتسارت: مقبرة القديس ماركس - فيينا
في هذا القبر يعتقد أن رفات موتسارت تم دفنها به. بعد 17 عاماً من وفاته في 5 كانون الأول/ ديسمبر 1791، حاولت زوجته كونستانسه تحديد مكان قبره اعتماداً على ذاكرة عمال المقبرة الضعيفة. بيد أنه من المستحيل التيقن من مكان قبر موتسارت بصورة قاطعة. (إلي سايمون/ ريم ضوا).