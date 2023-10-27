قادة دول الاتحاد الأوروبي يخوضون مناقشات صعبة حول دعم أوكرانيا
يواجه زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشات صعبة، حول دعم أوكرانيا، التي تمزقها الحرب ويواجه اقتصادها تحديات بسبب العديد من الأزمات، في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل.
رئيس الوزراء المجري: استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا "فشلت".
قالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا: "يجب أن نظهر تحملنا في دعم أوكرانيا.. أوفينا بالوعود التي قطعناها من قبل". غير أن قرارات، بعيدة المدى، حول الدعم العسكري والاقتصادي طويل المدى، غير متوقعة، نظرا لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وسلوفاكيا، مترددة حتى الآن في إعطاء التزامات تمويل جديدة لكييف.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالموافقة حتى نهاية العام، على ما يصل إلى 70 مليار يورو من المساعدات الجديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيكون بمثابة "تدريب على الذكاء الجماعي". ويبحث زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا الإصلاح المثير للجدل لقواعد الديون والعجز المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو كعملة مشتركة.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للإذاعة الرسمية إن استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا "فشلت" وإنه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة، لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا. وذكر أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، أن هناك "معركة كبيرة" بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص. وأضاف أنه لا يرى سببا يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.
ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا في ديسمبر/كانون الأول بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالا إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة. وهناك اقتراح آخر بتخصيص 20 مليار يورو لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية.
وقال أوربان "وجدنا أن هذا الاقتراح لم يُعد صائبا، وليس مناسبا ليكون أساسا لمفاوضات جادة، وبالتالي رفضناه... كانت معركة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية". وذكر أن المشكلة الأكبر هي فشل استراتيجية بروكسل لإرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في القتال ضد روسيا. وأضاف "الجميع يعلم ذلك اليوم، ولكنهم لا يجرؤون على القول علنا إن هذه الاستراتيجية فشلت. من الواضح أن هذا لن ينجح... لن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة"، موضحا أن هناك حاجة لوضع خطة بديلة وتقدير تكلفتها. وقال "بمجرد أن نعرف التكلفة، يمكننا تقاسم هذا العبء فيما بيننا".
وذكر أوربان أن هناك حاجة إلى تغيير القيادة في بروكسل في الانتخابات الأوروبية العام المقبل. وأوربان القومي في صدام مستمر مع بروكسل خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية بسبب سياسات يقول منتقدوه إنها أدت إلى تآكل القيم الديمقراطية في المجر.
ف.ي/و.ب (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
بوتين يناقض نفسه ويبدأ الهجوم على أوكرانيا
بعد شهور من التوتر والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط/ فبراير 2022، ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكان الكرملين قد سبق ونفى مراراً التقارير الغربية حول نية بوتين في غزو أوكرانيا. وقد بدأ الغزو واسع النطاق بضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ودخلت القوات البرية من الشمال من بيلاروسيا حليفة موسكو، ومن الشرق والجنوب.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
نزوح ملايين الأوكرانيين هرباً من الحرب
مع بداية الهجمات الروسية بدأت موجة نزوح الأوكرانيين من مناطق القتال. ونزح نحو 5.9 مليون شخص داخلياً بسبب الحرب الروسية العام الماضي. كما فر الملايين إلى خارج أوكرانيا، وفقاً لتقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف (الخميس 11 مايو/ أيار 2023). ومعظم النازحين هم من النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على القتال.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
محاولة فاشلة للسيطرة على العاصمة كييف
في غضون أيام، سيطرت القوات الروسية على ميناء بيرديانسك الرئيسي والعاصمة الإقليمية خيرسون القريبة من البحر الأسود، إضافة لعدة بلدات حول كييف في وسط شمال البلاد. لكن محاولتها السيطرة على كييف اصطدمت بمقاومة القوات الأوكرانية ومن ورائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي تحول إلى قائد حربي. وفي الثاني من نيسان/ أبريل 2022، أعلنت أوكرانيا تحرير منطقة كييف بأكملها بعد "الانسحاب السريع" للقوات الروسية.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
كليتشكو من نزال الملاكمة إلى قتال المعارك
هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
توالي العقوبات الغربية على روسيا
اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود
وأعلنت دول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات عسكرية بالمليارات لأوكرانيا. فقدمت واشنطن أسلحة ومعدات في 2022 بقيمة 22.9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني خلال 2022 بمساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو. أما ألمانيا فقدمت في العام نفسه 2.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا عسكرياً.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
اتهامات بجرائم حرب مروعة في بوتشا
في بلدة بوتشا التي دمرتها المعارك، عُثر في الشوارع على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد. لاحقاً عُثر على جثث مئات المدنيين حمل بعضها آثار تعذيب في مقابر جماعية في المدينة الصغيرة الواقعة على مشارف كييف. وأثارت صور هذه المجازر المنسوبة لروسيا استياء الغرب والأمم المتحدة وتعددت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، رغم نفي موسكو.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال
في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
يوم تاريخي في خيرسون
في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد
في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
الاستعداد لهجوم مضاد
في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
قتال طيلة شهور في باخموت
في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
تضارب بشأن سقوط باخموت
وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).