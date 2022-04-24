قادة العالم يرحبون بإعادة انتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا

هنّأ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إعادة انتخابه، واصفًا فرنسا بأنها "شريك رئيسي في مواجهة التحديّات العالميّة". وكتب بايدن على تويتر "أتطلّع إلى استمرار تعاوننا الوثيق، بما في ذلك دعم أوكرانيا والدفاع عن الديموقراطيّة ومواجهة تغيّر المناخ". كما هنّأ وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن ماكرون على إعادة انتخابه، قائلا إنّ واشنطن تتوقّع استمرار التعاون الوثيق مع باريس. وكتب بلينكن على تويتر "نتطلّع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع فرنسا بشأن التحديّات العالميّة، وتعزيز تحالفنا وصداقتنا الطويلة والدائمة".

وفي ألمانيا هنّأ المستشار أولاف شولتس ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسيّة، معتبرًا أنّ الذين صوّتوا له أرسلوا "إشارة قويّة لصالح أوروبا".وكتب على تويتر بالفرنسيّة "تهانينا"، وتابع بالألمانيّة قائلًا "تهانينا، عزيزي الرئيس إيمانويل ماكرون. لقد أرسل ناخبوك اليوم إشارة قويّة لصالح أوروبا. يسعدني أنّنا سنواصل تعاوننا الجيد!".

مشاهدة الفيديو 02:20 الانتخابات الرئاسية: فرنسا عشية خيار حاسم

وفي نفس السياق، هنّأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ماكرون بإعادة انتخابه رئيسًا لفرنسا، مبديًا "سروره بمواصلة العمل" معه، ومؤكّدًا أنّ فرنسا هي أحد حلفاء المملكة المتحدة "الأكثر قربًا". وغرّد جونسون بالفرنسيّة "أهنّئ إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه لرئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة. فرنسا هي أحد الحلفاء الأكثر قربًا والأكثر أهمّية. أنا مسرور بأن نواصل العمل معًا على موضوعات رئيسيّة بالنسبة إلى بلدينا وإلى العالم".

وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر "تهانينا إيمانويل ماكرون. أتطلّع إلى مواصلة العمل معًا على القضايا الأكثر أهمية للناس في كندا وفرنسا - من الدفاع عن الديموقراطيّة، إلى مكافحة تغيّر المناخ، إلى خلق وظائف جيّدة ونموّ اقتصادي للطبقة الوسطى".

من جهته، هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد نظيره الفرنسي ماكرون وكتب على تويتر "تهانينا لإيمانويل ماكرون، الصديق الحقيقي لأوكرانيا، على إعادة انتخابه!". وأضاف "أتمنّى له نجاحات جديدة لما فيه خير الشعب (الفرنسي). إنّني أُقدّر دعمه وأنا مقتنع بأنّنا نتقدّم معًا نحو انتصارات مشتركة جديدة. نحو أوروبا قويّة وموحّدة!".

كما علّق رئيس الوزراء الإيطالي دراغي في بيان رسمي أنّ "انتصار إيمانويل ماكرون فيالانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة هو خبر رائع لكلّ أوروبا". وكتب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز على تويتر "اختار المواطنون فرنسا ملتزمة باتّحاد أوروبّي حرّ وقوي ومنصف. الديموقراطيّة تفوز. أوروبا تفوز"، مضيفًا "تهانينا إيمانويل ماكرون". أما رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو فقال إنّ الناخبين الفرنسيّين قاموا "بخيار قوي" باختيارهم "قيَم اليقين والتنوير".

من جانبه، أرسل مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "تهانيه الحارّة" لماكرون وقال إنّ منظّمته ستواصل الاعتماد على دعم ماكرون على المسرح الأوروبي والعالمي "حيث أصبحت التحديّات الإنسانيّة وأزمات اللاجئين أكثر خطورة وتعقيدًا كلّ يوم". وقال المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنّه يتطلّع إلى "استمرار الشراكة المهمة" مع فرنسا "من أجل عالم أكثر صحّة وأمانًا وإنصافًا".

وقال الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس إنّه يتطلّع إلى "استمرار تعاوننا الجيّد" مع فرنسا، مؤكّدًا العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين. فيما كتبت رئيسة الوزراء السويديّة ماغدالينا أندرسون على تويتر "فلنُواصل تعاوننا الوثيق على الصعيد الثنائي ومن أجل اتّحاد أوروبّي تنافسي صديق للبيئة ومرن". وقال رئيس الوزراء النروجي جوناس جار ستور إنّ فرنسا اختارت "الديموقراطيّة الليبراليّة على اليمين المتطرّف".

أما وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لبيد فغرد على تويتر "الرئيس ماكرون أحد أعظم قادة الوسط في العالم وهو صديق مخلص لإسرائيل. سنواصل العمل معًا وتعزيز التعاون بين بلدينا". وقال الرئيس الفلسطيني في برقيّة تهنئة لماكرون "يسعدنا أن نرفع لفخامتكم وللشعب الفرنسي الصديق أسمى عبارات التهاني القلبيّة، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيًا، بإعادة انتخابكم رئيسًا للجمهوريّة الفرنسيّة لولاية جديدة". وشدّد على حرصه على مواصلة العمل مع ماكرون لتحقيق مزيد من التطوّر للعلاقات الثنائيّة بين فلسطين وفرنسا وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك.

وهنّأ وليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد الرئيس الفرنسي، قائلا "خالص التهاني إلى صديقي إيمانويل ماكرون"، "نتطلع معاً إلى ترسيخ شراكتنا الاستراتيجيّة وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك".

ح.ز/ ص.ش (أ.ف.ب)