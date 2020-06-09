 قادة أوروبا: علينا الاستعداد للوباء المقبل بدل فوضى كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قادة أوروبا: علينا الاستعداد للوباء المقبل بدل فوضى كورونا

اعترف عدد من القادة الأوروبيين أن طريقة تدبير كورونا في القارة كانت فوضوية، ودعوا إلى وضع مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في الدول الأعضاء لمواجهة الوباء المقبل، خصوصا مع التحذيرات المستمرة من موجة ثانية لوباء كورونا.

مشاهدة الفيديو 03:55

بالفيديو: هل سنشهد موجة ثانية من وباء كورونا القاتل؟

طالب عدد من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باستخلاص الدروس التي كشفها انتشار كوفيد-19، داعين إلى الاستعداد للوباء المقبل، ومعتبرين أن الاتحاد الأوروبي لم يكن بمستوى التصدي لوباء كوفيد-19.

مختارات

يستعيد مواطنو دول أوروبية حرية جزئية مع رفع الكثير من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بينما تمدد دول أخرى إجراءات العزل خشية من موجة ثانية لتفشي الفيروس. (11.05.2020)

بالتزامن مع تخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، بات ضروريّاً إعادة تقييم مدى فاعلية الإجراءات الوقائية المفروضة بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي وفرض قيودٍ على السفر. (09.06.2020)

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تحذير السفر لأكثر من 160 دولة حتى نهاية أغسطس مع إمكانية وجود استثناءات لبعض الدول، في الوقت ذاته طالبت ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لموجة ثانية محتملة من وباء كوفيد-19. (09.06.2020)

اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءاً في انحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات. وكشفت المنظمة أن نحو 75% من الإصابات المسجّلة مؤخراً رصدت في عشر دول غالبيتها في الأميركيتين وجنوب آسيا. (08.06.2020)

في خطاب وجهه للبريطانيين، أبلغ بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه أن الوقت لم يحن بعد لإلغاء إجراءات العزل العام في البلاد، داعيا للمزيد من الحذر في مواجهة كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 31 ألف شخص في بريطانيا. (10.05.2020)

وقال القادة في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين مرفقة بوثيقة توجيهية، إن التصدي بشكل فوضوي لانتشار فيروس كورونا المستجد "أثار تساؤلات" بشأن درجة الاستعداد وأظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى أوروبا، بينما يجري الحديث عن موجة ثانية لوباء كوفيد-19.

ودعا الزعماء إلى بناء مخزون من الأدوية والمعدات الحيوية في دول الاتحاد الأوروبي وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل على المدى الطويل في مواجهة أزمات الصحة العامة.

ووقع الرسالة إلى جانب ماكرون وميركل، رؤساء حكومات بولندا ماتوش مورافيتسكي واسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا صوفي فيلمس والدنمارك ميتي فريديريكسن. وجاءت هذه الرسالة غداة تحذير أطلقه رئيس منظمة الصحة العالمية العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الذي قال إن "الوضع في أوروبا يتحسن لكنه يسوء في العالم".

وأدى الوباء إلى وقوع أكثر من 7 ملايين إصابة، فيما تتجاوز الوفيات 400 ألف حالة، وتعد الولايات المتحدة أكثر المتضررين عالمياً بأكثر من مليوني إصابة، تليها البرازيل بأكثر من 742 ألفاً، فيما تعدّ إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث أرقام الإصابات بأكثر من 240 ألفاً.

مشاهدة الفيديو 02:43

بالفيديو: رسالة أمل إلى الإيطاليين

 من جانب آخر، أعلن وزير شؤون الشركات البريطاني ألوك شارما أنه بات بإمكان كافة متاجر التجزئة إعادة فتح أبوابها اعتباراً من الاثنين المقبل في انجلترا  بفضل التقدم المحرز في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، لكن الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة مؤجلة لغاية 4 تموز/ يوليو المقبل، فيما تراجعت الحكومة عن خطة إعادة فتح المدارس قبل عطلة الصيف.

من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية مساء الثلاثاء أنها تأمل بأن تضع في 10 تموز/ يوليو المقبل حداً لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد منذ نهاية آذار/ مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وسيعيد برج إيفل فتح أبوابه في 25 حزيران/ يونيو بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر.

إ.ع/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

  • Woman on a bike with a face mask (picture-alliance/dpa/AP/Star Tribune/J. Wheeler)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    اركب الدراجة وابتعد عن كورونا!

    المزيد من الأشخاص حول العالم يتجهون الآن لركوب الدراجات، وهذا ليس فقط لأسباب تتعلق بالبيئة أو حتى لأهمية النشاط للجسم. فمع انتشار فيروس كورونا، ربما تكون الدراجة هي البديل الآمن لركوب المواصلات العامة، تجنبا للإصابة بالفيروس المستجد.

  • two-wheeler from Karl Friedrich Freiherr von Drais (picture-alliance/dpa)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    نموذج مبكر من الدراجات

    في عام 1817 قام كارل فريدريش فرايهر فون درايسن بتصميم دراجة خشبية بعجلتين تمت تسميتها بـ”درايسين“. وكان من الصعب للغاية ركوبها في الشوارع والطرقات غير النظيفة أو غير المعبدة حينها، هذا فضلا عن عدم استعداد المشاه آنذاك بمشاركة الرصيف مع سائقي هذا الاختراع، ولهذا لم ينتشر ذلك النموذج البدائي.

  • man on penny-farthing (Imago/CTK Photo)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    الأكثر مبيعا في القرن التاسع عشر!

    تم تقديم نموذج آخر للدراجة خلال معرض باريس الدولي عام 1867، لتدشن حقبة جديدة للدراجة في العالم. وتوصل الإنجليزي جيمس ستارلي للتصميم المعروف باسم penny-farthing ذي العجلة المرتفعة، والذي يمكن لسرعته أن تصل إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة. لكن يمكن لأي حفرة تمر عليها الدراجة أن تتسبب حتما في السقوط من على ارتفاع كبير، ما أدي لإطلاق اسم ”صانعة الأرامل“ على تلك الدراجة.

  • Cyclists in London (picture-alliance/dpa/A. Pezzali)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    ركوب الدراجة وسط المدينة.. خطر؟

    تحولت الدراجات منذ وقت طويل لوسيلة مواصلات في أنحاء العالم، فمدن كبرى مثل أمستردام وكوبنهاغن تعرف حاليا بكونها صديقة لركوب الدراجات لاحتواء شوارعها على حارات سير وطرق مخصصة لراكبي الدراجات. إلا أن ركوب الدراجات في مدن رئيسية أخرى، كالعاصمة البريطانية لندن، التي نراها في الصورة، مازال خطرا للغاية.

  • Cyclists with face masks (picture-alliance/Geisler-Fotopress/D. Anoraganingrum)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    المزيد من الحقوق لراكبي الدراجات

    مازالت السيارات هي وسيلة النقل السائدة في المدن الألمانية، وعندما توجد حارات سير (مسارات) مخصصة للدراجات، فغالبا ما تكون مليئة بالحفر. وتتجه السلطات المحلية لتحويل مسارات خاصة بالسيارات إلى حارات مخصصة للدراجات، كما يتم أيضا تشييد مسارات جديدة للدراجات. لكن بعض الناس رأوا أن هذا التغيير لا يتم بالسرعة الكافية، ما دفعهم للاحتجاج في الشوارع، وبالطبع كانوا أثناء ذلك يقودون دراجاتهم!

  • Lieferando-Fahrer auf dem Rad (picture-alliance/W. Steinberg)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    الدراجة وسيلة للعمل!

    في حين أن سائقي السيارات كثيرا ما يعلقون في الزحام المروري، يستطيع راكب الدراجة ببساطة أن يشق طريقه بين السيارات لتجنب الانتظار طويلا. ولهذا لم تعد الدراجة وسيلة للوصول لمكان العمل فقط، إذ أصبحت قيادتها وظيفة في حد ذاتها حيث ينطلق العاملون بمجال توصيل الطلبات بدراجاتهم بسرعة قد تسلب أحيانا أنفاس المشاه!

  • Man on e-bike (picture-alliance/dpa Themendienst)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    رواج الدراجات الكهربائية

    غالبا ما كان يتم الحط من قيمة الدراجات الكهربائية فيتم وصفها بالـ”مخادعة“، التي لا يركبها عادة سوى كبار السن أو من أصابهم الكسل ولا يريدون بذل مجهود حقيقي لقيادتها. إلا أن هذا الأمر قد انتهى بما تحققه الدرجات الكهربائية اليوم من شعبية متزايدة، حتى إن هذا النوع من الدراجات أصبح متوفرا بتصميمات مختلفة بداية من الأكثر راحة ووصولا إلى الأكثر رياضية.

  • Fahrraddieb knackt Schloss (picture-alliance/Zoonar/R. Kneschke)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    احترس من اللصوص!

    إذا قررت شراء دراجة باهظة الثمن، فعليك حمايتها بالتأكيد باستخدام قفل إلكتروني ذكي يسمح لك بتحديد موقعها باستخدام الهاتف. فالدراجات تعتبر من السلع المعرضة للسرقة والسهل نقلها وبيعها.

  • Rental bikes on a stand (picture-alliance/Geisler-Fotopress/D. Anoraganingrum)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    دراجات للإيجار في كل مكان

    إذا قمت باستئجار دراجة، فلا داعي للقلق بشأن تفاصيل صيانتها وحمايتها من السرقة. ويدخل إلى السوق حاليا المزيد من الشركات التي تقدم خدمات تأجير الدراجات، ما يتيح الفرصة للجميع في المدن الكبري للوصول إلى الدراجات بدون عناء. لكن الوضع الحالي لهذا الأمر له سلبياته أيضا، حيث أن دراجات الشركات المختلفة متوقفة في كل مكان وغالباً ما تسد الأرصفة وطرق المشاة.

  • A bride and groom on bicycles (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

    الدراجات الهوائية هي الأفضل .. فلماذا لا تقتني واحدة؟

    استمتع ببعض الرومانسية

    راكبو الدرجات ممن لديهم ولاء لدراجاتهم لا يتخلون عنها بسهولة، حتى لدى الاحتفال بزفافهم. فبدلا من ركوب عربة تجرها الخيول أو سيارة حديثة فارهة، قرر هذان العروسان في فرانكفورت ركوب الدراجة في زفافهما. وكما يبدو، لم يمنع ذلك كل منهما من الأمساك بيد الأخر. إعداد: سوزان كوردس/د. ب


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بالفيديو: هل سنشهد موجة ثانية من وباء كورونا القاتل؟  

مواضيع ذات صلة

Türkei nimmt Inlandsflüge nach Flugstopp wegen Corona-Krise auf

ألمانيا تعتزم تمديد التحذير من السفر إلى أكثر من 160 دولة 09.06.2020

تعتزم الحكومة الألمانية تمديد تحذير السفر لأكثر من 160 دولة حتى نهاية أغسطس مع إمكانية وجود استثناءات لبعض الدول، في الوقت ذاته طالبت ألمانيا وفرنسا الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لموجة ثانية محتملة من وباء كوفيد-19.

مسائية DW: الخطة الألمانية الفرنسية.. طوق نجاة للاتحاد الأوروبي؟ 19.05.2020

بعد يوم من إعلان أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون عن خطة بقيمة خمسمائة مليار يورو لاحتواء تداعيات أزمة كورونا على اقتصادات الاتحاد الأوروبي.. انتقادات وترحيب وتحفظ في صفوف الدول الأعضاء.. فما تفاصيل هذه الخطة؟ وما فرص نجاحها؟

Deutschland Berlin Pressekonferenz Coronavirus | Angela Merkel

استطلاع دولي: الألمان راضون "نسبيا" عن أداء ميركل في مواجهة كورونا 02.05.2020

مقارنة بدول أوروبية عديدة، يبقى الألمان راضين عن أداء حكومتهم في مواجهة كورونا، لكن هذه النسبة لم تصل إلى رضا النيوزيلينديين، في حين تلقت السلطات الفرنسية تقييما جد متدني.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  