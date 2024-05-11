قادة ألمانيا والنمسا وإيطاليا يدعون للدفاع عن الديمقراطية

تحرص قيادات ألمانيا والنمسا وإيطاليا على استحضار أهمية القيم الأوروبية خلال موسم الانتخابات المقبل في يونيو. برزت هذه الدعوة في مقال نُشر في صحيفة "تاغس شبيغل"، حيث دعا الرؤساء إلى المشاركة بفعالية.

دعا الرئيس الألمانيفرانك فالتر شتاينماير ورئيسا النمسا وإيطاليا إلى الدفاع عن القيم الأوروبية خلالالانتخابات الأوروبية المقبلة في حزيران/ يونيو المقبل.

وكتب شتاينماير والرئيسان النمساوي الكسندر فان دير بيلين والإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مقال نشر اليوم السبت (11 أيار/ مايو 2024) بصحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية "نرى في جميع أنحاء العالم أن القيم الأساسية، المتمثلة في التعددية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وهي القيم الأوروبية يتم التشكيك فيها، بل تتعرض للتهديد العلني" وأضاف المقال "إن أسس ديمقراطيتنا على المحك".

وكتب الرؤساء الثلاثة أنه لا يمكن تصورأوروبا الموحدة بدون ديمقراطية "من خلال المشاركة في الانتخابات، ندافع عن المؤسسات الليبرالية وسيادة القانون والقيم الأساسية وحريتنا المشتركة". وأضافوا أن التصويت "أداة بسيطة، ولكن قوية لتعزيز ودعم هذا النموذج".

وأكد الرؤساء الثلاثة في مقالهم أنه لا يجب التعامل مع الديمقراطية كأمر مسلم به، مشيرين إلى أنه يجب الدفاع عن الحرية والديمقراطية وتعزيزها. وأوضحوا "تعلمنا من التاريخ أنه في الأماكن التي تفتقر فيها الديمقراطية، يتم قمع الإنسانية والعقلانية السياسية".

وسيتم إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 6 وحتى 9 حزيران/ يونيو، وسيتم إجراء الانتخابات في ألمانيا يوم 9 حزيران/ يونيو. وعادة ما يكون الإقبال في الانتخابات الأوروبية منخفضا نسبيا.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، إيه بي دي)