 "قاتل الرجال".. علماء يفسرون لغز وفاة الرجال قبل النساء! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.02.2023

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صحة

"قاتل الرجال".. علماء يفسرون لغز وفاة الرجال قبل النساء!

مع تقدم الرجال في العمر، يفقد بعض منهم كروموسوم (Y) في جزء من خلاياهم. وبدون هذا الكروموسوم، يكون هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بأمراض معينة. ولكن لماذا لا يمكن إيقاف هذه الطفرة حتى الآن؟

نقص هذا الكروموسوم لدى الرجال لا يمكن علاجه حتى الآن!

نقص هذا الكروموسوم لدى الرجال لا يمكن علاجه حتى الآن!

وفق المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، ونقلاً عن موقع "تاغس شاو" الألماني، ارتفع متوسط  العمر المتوقع لدى الرجال والنساء بشكل مستمر في العقود الأخيرة، ولكن لا يزال هناك اختلاف واحد بين الجنسين: في المتوسط، يموت الرجال قبل النساء بحوالي خمس سنوات. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو نقص كروموسوم (Y). لكن ما السبب؟

مختارات

أمراض خطيرة في سن الشيخوخة

 الكروموسومات (X) و(Y) هي أجسام خيطية توجد في نواة الخلية الحية وتحمل المعلومات الوراثية. عادة ما يكون لدى النساء اثنان من الكروموسومات (X)، في حين أن الرجال لديهم كروموسوم واحد فقط -وكروموسوم (Y) إضافي. وهو أصغر بكثير من الكروموسوم (X) ويضمن تطور الخصائص الجنسية الذكورية لدى الجنين. غير أن الكروموسوم (Y) ينقص لدى الرجال.

هذه الطفرة معروفة لدى الأطباء منذ فترة طويلة، لكن ما تم اكتشفافه هو أن لها انعكاسات خطيرة على صحة الرجال، كما يوضح طبيب القلب أندرياس تسايير، من مستشفى جامعة فرانكفورت "في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية أظهرت دراسات أن نقص الكروموسوم (Y) لدى الرجال، يتسبب في الكثير من المشاكل. ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية، و في كثير من الحالات الزهايمر والسكري والأمراض التقليدية المرتبطة بالتقدم في العمر والشيخوخة مثل الضمور البقعي.

من خلال تجارب على الحيوانات، تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية من إظهار الدور المهم الذي يلعبه الكروموسوم (Y) في الصحة. نتائج التجارب التي نشرتها المجلة العلمية " ساينس" كشف أن خلايا الدم التي لا تحتوي على الكروموسوم (Y) تسببت في حدوث التهابات لدى الحيوانات - ليس فقط في القلب، ولكن أيضاً في الرئتين والكليتين.

هل يؤخر الدم الشاب الشيخوخة؟

العلاج غير متوفر!

كما أن النسيج يتغير إلى نسيج ندبي، وهو ما يسمى بالتليف. وبحسب تسايير، فإن مثل هذه الندبات تجعل القلب أكثر تصلباً وأقل قدرة على ضخ الدم. لم يتم توضيح ما إذا كان يمكن نقل العملية إلى البشر بشكل قاطع حتى الآن. لكن الفحوصات أظهرت أن خلايا المرضى التي لا تحتوي على الكروموسوم (Y) في مستشفى جامعة فرانكفورت أنتجت أيضاً المزيد من المواد التي تسبب الالتهاب، وهو ما يوضحه الطبيب الباحث بقوله "لذلك نعتقد أن النتائج التي توصلت إليها الفئران يمكن نقلها إلى البشر".

لا يوجد حتى الآن علاج ضد نقص الكروموسوم (Y). كما أنه من غير المعروف ما إذا كان يمكن منع نقصه في الخلايا لدى الرجال. ولكن هناك عادات معينة تشجع على نقص هذا الكروموسوم الهام. لذلك يوصي طبيب القلب، تسايير الرجال بممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين و تجنب الإجهاد. ويأمل فريق الباحثين من فرانكفورت في الكشف عن المزيد من النتائج المترتبة عن فقدان الكروموسوم (Y) في الجسم والقدرة على تطوير علاجات ضد المشكلات الصحية المرتبطة به.

إ.م/ ع.ج

  • 13.02.2013 DW fit und gesund Wechseljahre

    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    "سن اليأس" للرجال أيضا

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    تغيير نمط التغذية

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    الرياضة البدنية والذهنية

    يؤكد الخبراء أن ممارسة الرجل للرياضة لمدة 45 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع من الأمور التي تساهم في الحماية من الإصابة بالسرطانات، علاوة على دورها في الحفاظ على اللياقة البدنية والذهنية للإنسان.

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    الفحص الطبي الدوري

    الإصابة بسرطان البروستاتا ترتبط عاليا بالتقدم في العمر وغالبا ما يصاب بها الرجل بعد الستين، وهو أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين الرجال. ينمو سرطان البروستاتا عادة ببطء، وفي معظم الأحيان لا يكون على قدر كبير من الشراسة. ثمة تحليلات خاصة للدم يمكن أن ترجح إمكانية وجود السرطان من عدمه وينصح بالقيام بها بشكل منتظم، خاصة بعد بلوغ سن الخامسة والأربعين.

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    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    العامل الوراثي

    العامل الوراثي والخلل في هورمون التيستوستيرون من أهم عوامل الإصابة بالسرطان لدى الرجال وتحديدا سرطان البروستاتا. العلاج الهورموني المتخصص من الأمور التي يمكن أن تكون مساعدة في هذه الحالات.

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    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    قطع الحبل المنوي

    اللجوء لقطع الحبل المنوي كطريقة لمنع الإنجاب من الممكن أن يزيد نسبة الإصابة بالسرطان لدى الرجال بمقدار أكثر من عشرة بالمئة، وفقا لما رصدته دراسة حديثة. تنتشر هذه الفكرة كوسيلة لمنع الإنجاب لدى الأمريكيين بشكل أكبر، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نحو 15 بالمئة من الرجال يلجأون لهذه الطريقة.

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    كيف يستعد الرجل لبلوغ "سن اليأس"؟

    هشاشة العظام

    بالرغم من أن مرض "هشاشة العظام" أكثر انتشارا بين النساء، خاصة بعد سن اليأس، إلا أنه يصيب الرجال أيضا مع التقدم في العمر. الاهتمام بالحصول على كميات كافية من فيتامين (د) ومن الكالسيوم من الأمور التي تحمي من الإصابة بضعف العظام وهشاشتها.

    الكاتب: ابتسام فوزي