"قاتل الرجال".. علماء يفسرون لغز وفاة الرجال قبل النساء!

وفق المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا، ونقلاً عن موقع "تاغس شاو" الألماني، ارتفع متوسط العمر المتوقع لدى الرجال والنساء بشكل مستمر في العقود الأخيرة، ولكن لا يزال هناك اختلاف واحد بين الجنسين: في المتوسط، يموت الرجال قبل النساء بحوالي خمس سنوات. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو نقص كروموسوم (Y). لكن ما السبب؟

أمراض خطيرة في سن الشيخوخة

الكروموسومات (X) و(Y) هي أجسام خيطية توجد في نواة الخلية الحية وتحمل المعلومات الوراثية. عادة ما يكون لدى النساء اثنان من الكروموسومات (X)، في حين أن الرجال لديهم كروموسوم واحد فقط -وكروموسوم (Y) إضافي. وهو أصغر بكثير من الكروموسوم (X) ويضمن تطور الخصائص الجنسية الذكورية لدى الجنين. غير أن الكروموسوم (Y) ينقص لدى الرجال.

هذه الطفرة معروفة لدى الأطباء منذ فترة طويلة، لكن ما تم اكتشفافه هو أن لها انعكاسات خطيرة على صحة الرجال، كما يوضح طبيب القلب أندرياس تسايير، من مستشفى جامعة فرانكفورت "في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية أظهرت دراسات أن نقص الكروموسوم (Y) لدى الرجال، يتسبب في الكثير من المشاكل. ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية، و في كثير من الحالات الزهايمر والسكري والأمراض التقليدية المرتبطة بالتقدم في العمر والشيخوخة مثل الضمور البقعي.

من خلال تجارب على الحيوانات، تمكن فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية من إظهار الدور المهم الذي يلعبه الكروموسوم (Y) في الصحة. نتائج التجارب التي نشرتها المجلة العلمية " ساينس" كشف أن خلايا الدم التي لا تحتوي على الكروموسوم (Y) تسببت في حدوث التهابات لدى الحيوانات - ليس فقط في القلب، ولكن أيضاً في الرئتين والكليتين.

هل يؤخر الدم الشاب الشيخوخة؟

العلاج غير متوفر!

كما أن النسيج يتغير إلى نسيج ندبي، وهو ما يسمى بالتليف. وبحسب تسايير، فإن مثل هذه الندبات تجعل القلب أكثر تصلباً وأقل قدرة على ضخ الدم. لم يتم توضيح ما إذا كان يمكن نقل العملية إلى البشر بشكل قاطع حتى الآن. لكن الفحوصات أظهرت أن خلايا المرضى التي لا تحتوي على الكروموسوم (Y) في مستشفى جامعة فرانكفورت أنتجت أيضاً المزيد من المواد التي تسبب الالتهاب، وهو ما يوضحه الطبيب الباحث بقوله "لذلك نعتقد أن النتائج التي توصلت إليها الفئران يمكن نقلها إلى البشر".

لا يوجد حتى الآن علاج ضد نقص الكروموسوم (Y). كما أنه من غير المعروف ما إذا كان يمكن منع نقصه في الخلايا لدى الرجال. ولكن هناك عادات معينة تشجع على نقص هذا الكروموسوم الهام. لذلك يوصي طبيب القلب، تسايير الرجال بممارسة النشاط البدني، والإقلاع عن التدخين و تجنب الإجهاد. ويأمل فريق الباحثين من فرانكفورت في الكشف عن المزيد من النتائج المترتبة عن فقدان الكروموسوم (Y) في الجسم والقدرة على تطوير علاجات ضد المشكلات الصحية المرتبطة به.

إ.م/ ع.ج