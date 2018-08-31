"قائمة سوداء".. ما لا يفعله الألمان في أوقات فراغهم!

العزف والرسم وكتابة الشعر من الأنشطة التي لا تحظى بشعبية لدى الألمان خلال قضاء وقت فراغهم، كما قد يعتقد كثيرون، حسب ما جاءت به نتائج دراسة تم نشرها اليوم الأربعاء (04 سبتمبر/ أيلول).

الدراسة التي أجرتها مؤسسة قضايا المستقبل، وشملت نحو ألفي ألماني فوق 14 عاما في تموز/ يوليو الماضي، تتعلق بـ"قائمة سوداء" تضم الأنشطة التي لا يمارسها غالبية الألمان مطلقا في أوقات فراغهم.

وقد حل في المرتبة الأولى في هذه القائمة زيارة صالات الألعاب بنسبة 89%. أما في المرتبة الثانية فحلت أنشطة فنية مثل العزف على الآلات الموسيقية وكتابة الشعر والرسم أو قراءة الكتب الإلكترونية (جميعها 78%).

وذكرت الدراسة أن 75% من الألمان لم يشاركوا من قبل في رحلات تخييم، بينما لا يتردد 73 % من الذين شملتهم الدراسة على مراكز اللياقة البدنية.

في السياق نفسه، أظهرت النتائج أن الأعمال اليدوية أو الاجتماع على نحو دوري مع الأصدقاء في الحانات أو المطاعم، أنشطة لا تحظى بشعبية لدى 69% من الألمان.

وذكر 58% من الألمان أنهم لا يذهبون مطلقا إلى المسرح أو الأوبرا أو الحفلات الغنائية.

الدراسة، أظهرت أن متوسط عدد ساعات أوقات الفراغ لدى الألمان يبلغ 4 ساعات يوميا، ونحو 2500 ساعة سنويا.

وكانت دراسة أخرى أجريت عام 2016 قد أظهرت أن من أكثر الأمور التي يفضل الألمان شغل أوقات فراغهم بها مشاهدة التليفزيون وسماع الراديو والدردشة عبر الهاتف.

م.م/ع.ش (د ب أ)